Dış ticarette ‘sıcak mart’ etkisi
ABD/İsrail ile İran arasındaki sıcak savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği mart ayında küresel ticaret koşullarındaki ani ve hızlı olumsuzlaşma, Türkiye’nin dış ticaretine belirgin biçimde yansıdı.
Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonucu petrol fiyatlarının ani biçimde yükseldiği, dış pazarlardaki daralma ile ihracatın baskılandığı martta, Türkiye ekonomisi savaştan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı. İhracatta sert düşüş yaşanan martta, ithalat hızlı, dış ticaret açığı ise rekor oranda büyüdü. Savaş ayında 11,2 milyar dolarla, ABD’nin rakip ülkelere astronomik gümrük vergileri getirmesinin şokuyla küresel ticaret savaşının alevlendiği Nisan 2025’ten bu yana olan dönemin en yüksek aylık dış ticaret açığı verilirken, ilk çeyrekteki açık 30 milyar dolara, yıllık bazda açık da 100 milyar dolara yaklaştı.
İhracat düştü, ithalat faturası büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; martta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düşerek 21 milyar 899 milyon dolara gerilerken, ithalat ise yüzde 8,2 artışla 33 milyar 119,7 milyon dolara çıktı. Böylece aylık bazda dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 büyüyerek 11 milyar 220,7 milyon dolara yükseldi.
Aylık dış ticaret hacmi (ihracat + ithalat) geçen yıl aynı aya göre sadece yüzde 1,9 büyüyerek 55 milyar 18,8 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı sert bir düşüşle yüzde 76,5’ten yüzde 66,1’e indi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret veri serisinde ise önceki aya göre ihracat yüzde 2 azalırken, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 6,8 azalışa karşılık, ithalatta yüzde 6,6 artış yaşandı.
Sanayi ihracatındaki düşüş belirleyici
Ekonomik faaliyetlere göre aylık ihracatın 20 milyar 510,3 milyon dolarla yüzde 93,7’sini imalat sanayii gerçekleştirildi. Ancak söz konusu ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Bu da genel ihracat düşüşünün ana kaynağını oluşturdu. Aylık bazda tarım, ormancılık ve balıkçılık ihracatı da yüzde 3,7 azalarak 809,4 milyon dolar olurken, madencilik ve taş ocakçılığı ihracatı da yüzde 9,3 artışla 422,9 milyon dolara yükseldi. Aylık ihracatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti.
Toplam ihracatın büyük bölümün oluşturan imalat sanayii ürünlerinin mart ayında sadece yüzde 3,5’lik bir bölümünün yüksek teknoloji ürünü olduğu belirlendi. Aynı oran imalat sanayii ithalatında ise yüzde 12,1 oldu.
Enerji ve altın dışı açıkta yüzde 229 büyüme
Savaş ayı martta, enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 20 milyar 304 milyon dolara gerilerken, aynı bazda ithalat yüzde 11,2 artışla 25 milyar 738 milyon dolara ulaştı. Böylece enerji ve altın dışındaki kalemlerde verilen dış ticaret açığı yüzde 228,9 oranındaki rekor bir artışla 5 milyar 435 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda dış ticaret hacmi yüzde 3,2 büyüyerek 46 milyar 42 milyon dolar oldu; bu bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9’dan yüzde 78,9’a geriledi. Enerji ve altın grubunda ise martta aylık ihracat yüzde 16,6 düşüşle 1 milyar 595 milyon dolara, ithalat yüzde 1 düşüşle 7 milyar 381,7 milyon dolara geriledi. Böylece aylık “net” enerji ve altın ithalatı 5 milyar 787 milyon dolar oldu.
Tüketim ithalatında düşüş sürüyor
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre aylık ithalatın 23 milyar 174 milyon dolarla yüzde 70’ini hammadde/ara malı oluşturdu. Aylık ithalatın 4 milyar 847 milyon dolarla yüzde 14,6’sını sermaye (yatırım) malları ve 4 milyar 938 milyon dolarla yüzde 14,9’unu da tüketim malları oluşturdu. Geçen yılın aynı ayına göre ara malı ithalatı yüzde 11,2, sermaye malı ithalatında yüzde 7,8 artarken tüketim malı ithalatında ise yüzde 5,3 düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ithalatta sermaye mallarının payı fazla değişmezken, hammadde/ara mallarının payının yüzde yaklaşık 2 puan arttığı, tüketim mallarının payının ise 2 puandan fazla düşüş kaydettiği görüldü.
İthalatta Çin ihracatta Almanya
Mart ayında ihracatta 1 milyar 855 milyon dolarla ilk sırayı alan Almanya’yı; 1 milyar 246 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolarla ABD, 1 milyar 112 milyon dolarla İtalya, 928 milyon dolarla Fransa izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu. İthalatta da Çin aylık 4 milyar 125 milyon dolarla ilk sırada yer almaya devam etti. Bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 497 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 211 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 685 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 352 milyon dolarla ABD izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplamda yüzde 39,5 pay aldı.
İlk çeyrekte 30 milyar dolara yakın açık
Yılın ilk çeyreğinde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 düşüşle 63 milyar 227,1 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 4,7 artışla 91 milyar 894,6 milyon dolara ulaştı. Ocak-mart döneminde, geçen yıla göre yüzde 27,5 daha fazla olmak üzere 28 milyar 667,5 milyon dolarlık dış ticaret açığı verildi. İlk üç aylık dönemlere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4’ten yüzde 68,8’e düştü. Ocak-mart dönemindeki ihracatın 59 milyar 61,5 milyon dolarla yüzde 93,4’ünü imalat sanayii, 2 milyar 630 milyon dolarla yüzde 4,2’sini tarım, ormancılık, balıkçılık, 1 milyar 101,9 milyon dolarla yüzde 1,7’sihi madencilik ve taş ocakçılığı sektörü gerçekleştirdi.
Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat imalatta yüzde 3,4, tarımda yüzde 3,2 düştü, madencilikte ise yüzde 9,7 arttı. Yılın ilk üç ayında 65 milyar 591 milyon dolarla en çok hammadde/ara malı ithal edildi. Söz konusu ithalat geçen yılın eş dönemine göre yüzde 5 arttı. Sermaye malı ithalatı yüzde 10,8 artışla yaklaşık 13 dolar olurken, tüketim malı ithalatı yüzde 4,4 düşüşle 12 milyar 847 milyon dolara geriledi. Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı 5 milyar 452 milyon dolarla Almanya aldı, bu ülkeyi 3 milyar 944 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 830 milyon dolarla ABD, 3 milyar 374 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 706 milyon dolarla Fransa izledi.
İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam hacmin yüzde 30,5’ini oluşturdu. İlk çeyrek toplamında ithalatın 13 milyar 167 milyon dolarla en büyük bölümü Çin’den gerçekleşti. İthalatta bu ülkeyi 9 milyar 87 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 619 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 680 milyon dolarla ABD, 4 milyar 579 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamda yüzde 41,5 pay aldı.
Yıllık açık 98,3 milyar dolara çıktı
Yıllıklandırılmış verilere göre şubat sonunda 272,7 milyar dolara dolar olan son 12 ay toplamında ihracat mart sonunda 271,2 milyar dolara gerilerken, yıllık ithalat 367 milyar dolardan 369,5 milyon dolara yükseldi. Böylece şubat sonunda 94,3 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı martta 98,3 milyar dolara çıktı. Bunun yıllıklandırılmış verilere göre son 27 ayın en yüksek düzeyi olduğu belirlendi.
Geçen yılın mart ayına göre yıllık ihracat 7,9 milyar dolar artarken, yıllık ithalattaki büyüme ise 21,7 milyar doları buldu, bunun sonucunda aylar itibarıyla yıllık dış ticaret açığı son bir yılda açık yüzde 13,8 milyar dolar arttı. Yaklaşık iki yıldır zaten ithalatın ihracata göre daha hızlı artmasına bağlı olarak aylar itibarıyla yıllık dış ticaret açığında yaşanan büyümenin savaş koşullarında ivme kazandığı görülüyor. Bunun da cari açığa yansıması, finansman ihtiyacını artırması bekleniyor.
