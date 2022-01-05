Dışarıda hisse rallisi içeride enflasyondan korunma

Yurtdışında hisse senedi rallisi var ve piyasalarda parti havası sürüyor. Hisseler tırmanışta ve Credit Suisse, ABD hisse senedi piyasalarındaki yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngörüyor. Societe Generale de Avrupa hisse senetlerinin bu yıl %6,6 değer kazanmasını bekliyor.

İçeride ise başka öyküleri dillendiriyoruz. Kurdan ve enflasyondan nasıl korunacağımızdan kaygılanıyor, bir sonraki gün bizi nelerin beklediğini merak ediyoruz. Bir yandan zam furyası diğer yandan maaş ve ücret artışlarıyla bollaşan para ve neticesinde enflasyon değirmenine su taşımak…

YÜZDE 80’LİK ARTIŞLARA KARŞI KORUNMAK

Herkes, negatif reel faiz yüzünden lira birikimini nasıl koruyacağı derdinde… Kur Korumalı Mevduatın neyi nasıl koruyacağından emin olamadık. Vatandaş şimdi bu sistemi test ediyor. Ancak kur üzerinden küçük hesaplarla kandırılmak istemiyor. Bu yüzden döviz ve altın, hala en güvenilir liman algısında…

Dolar 2021’de %80 artarken TÜFE artışı %36,08, ÜFE artışı ise %79,89 oldu. Bu artışlar karşısında halk, sanayici, çiftçi, yatırımcı kendini korumaya çalışıyor. Gelecek endişeleri tüketimi hızlandırırken enflasyonu yükseltiyor. Geçmiş enflasyon tecrübeleri hatırlanıyor ve kaygıya dönüşüyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kur ve enflasyona karşı korumalı enstrümanlar fiyat artışlarına karşı tedbir midir?

Bunlar tedbir değil, takozdur. Takozun atması sonucu yeni takozlar gerekir. Nitekim kurla müdahale takozu tutmayınca kur koruma takozu geldi. Ondan da atınca enflasyon korumalı takoz gelebilir.

Yatırımcı bu dönemde ne yapmalıdır?

Risk almamalı, güvenli limanda olmalı, borçlanmaya gitmemelidir. Yüzde 22 reel negatif faiz ortamında kendi parasından kaçar hale gelen vatandaşın başka güvenilir limanlar araması ayıplanmamalıdır.

NOT

YÜKSEK İHRACATA RAĞMEN HAYAL KIRIKLIĞI

Bir yandan ihracat rekorları kırılırken bir yandan yüksek enflasyon hayal kırıklığı yaratıyor. Amansız bir şekilde bastıran zamlar, maliyetleri sürekli artırıyor. Sert bir tonda tekrar eden yukarı yöndeki rakamlar hemen her kesim için endişe kaynağı...

Bu yıl Türkiye ekonomisi ağırlaşan enflasyon hastalığıyla baş edebilmek için çare arayacak. Seçim sürecinde enflasyonla mücadele zordur hatta imkânsızdır. Bana göre enflasyon, seçilecek iktidarın sorunu olacak.

İhracatın rekorlarına gelince… Dövize ihtiyacımız had safhada, ihracatçılarımıza gözümüz gibi bakmalı, onların çarkına kur çomağı sokmamalıyız. Turizmciler gelene dek (Hazirandan itibaren sezon açıldığında) ekonomi döviz konusunda rahatlama yaşayacaktır. Tabii o zamana kadar yeni sorun çıkarmazsak…