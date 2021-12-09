DİSİDER, Diyarbakır sanayisi ve iş dünyasına hayırlı olsun

Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşlarına bir yenisi daha eklendi. 25 kurucu üyenin bir araya gelerek kurduğu Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği’nin (DİSİDER) şimdilik 120 üyesi bulunuyor. 25 kurucu üyenin tamamına yakını tanıdık yüzlerden oluşuyor. A. Aziz Özklılıç, Abdulkadir Karavil, Abdurrahman Bal, Abdurrahman Tanrıkulu, Abdurrahman Aslan, Alican Ebedinoğlu, Fatih Babayiğit, Fikri Aksu, Hatip Buluttekin, M. Galip Ensarioğlu, M. Halis Demirkale, M. Haluk Cengiz, M. Recep Ezber, M. Şükrü Unat, Medeni Dilek, Mahmut Biroğlu, Mesut Altın, Osman Buğdaycı, Önder Yiğit, Salih Sevgi, Sezai Topalan, Şahismail Bedirhanoğlu, Şeyhmus Akbaş, Şeyhmus Ceylan ve Şeyhmus Karakuş...

Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ve katılım sağlayabilen kurucu üyeler basın mensupları ile bir araya geldi. Tabi durum biraz dejavu ve biraz da nostaljik oldu. Hatta karşılıklı oturduğumuz bir gazeteci dostum, “Şeyhmus abi bizi 20 yıl önceye götürdü” diye bir cümle kurdu. Öyleydi, çünkü Şeyhmus başkanın sivil toplum kuruluşu geçmişi yaklaşık 20 yıl önceye dayanıyor. Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DİSİAD) 2.5 yıl başkanlığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (DOGÜNSİFED) kurucusu olarak iki dönem başkanlığını yapmış ve aynı zamanda TÜRKONFED’in kurucuları arasında ve uzun dönem yönetimde çeşitli kademelerde görev almış bir isim. Yani sivil toplum geçmişi hatırı sayılır derecede.

Basın ile bir araya gelmeden önce kendisini ziyaret ettim... DİSİDER'in hedeflerini anlattı. İş ve aş üretmek, Diyarbakır’daki mevcut işsizlik oranını düşürmek, Diyarbakır’ın sahip olduğu ekonomik, kültürel ve turizm avantajlarını dünyaya tanıtarak hak ettiği seviyeye daha fazla taşımak istediklerini belirtti.

Şeyhmus Başkanın. “Biz DİSİDER olarak üyelerimizle birlikte bu şehirde yeni hikayeler yazmak için yola çıktık” cümlesi de sanırım ileri ki dönemler için kent adına, DİSİDER adına yeni projelerin hayata geçeceğinin göstergesi.

Kim bilir belki yıllarca Diyarbakır’da hayata geçirilemeyen, çok ortaklı bir yapı oluşturup, güzel yatırımlar da görebiliriz. Elbette ki farklı alanlarda.

DİSİDER Başkanı gibi kurucu üyelerin birçoğunun da sivil toplum tecrübesi çok iyi. DİSİDER olarak bir şeyler yapmak istedikleri ve yapacakları aşikâr. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Umarım çıktıkları bu yolda el birliği ile Diyarbakır’ın pozitif yönde gösterdiği gelişime farklı projelerle ciddi katkılar sunarlar. Başarılar DİSİDER…