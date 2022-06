Divan koşuyor, yeni yapı oluşuyor

Geleneklerini ve hizmet anlayışlarını devam ettiren kurumlara yurt dışında daha sık rastlıyoruz. Paris’te gittiğiniz pastane hep aynı kalitede, Londra’daki bir restoran yıllar sonra bile gitseniz hiç değişmiyor. Türkiye’de böyle marklara rastlamak biraz daha zor. Aile işletmeleri devam etmiyor. Kurumlarda ise sürdürülebilirlik olmuyor. Oysa bu markalar gerçekten değerli…Tabii hiç örnek de yok değil. Divan Grubu çok büyük bir grubun bünyesinde olmasına rağmen kendine özgü butik bir hizmet anlayışıyla geleneklerini sürdürenlerden. Bu hafta birkaç satır onlara ve genel müdür Murat Tomruk’un planlarına ayıracağım. Çünkü bu gelenekler devam ederken, bugünlerde yeni bir Divan doğuyor aslında.

Divan için koşma zamanı

Divan’daki değişimin belki farkındasınız pandemiye rağmen üst üste yeni işletmeler ve hepsi de özenli ve kendilerine özgü. Zaten en son AKM Divan Fuaye açılışından sonra, Kuruçeşme de devreye girdi ve yakında resmi açılışı var. Genel Müdür Tomruk, “2022 yılı bizim açılışlar yılımız” diyor. Aslında bu yeni bir iddia taşıyor. Murat Tomruk şöyle diyor: “Bizim içimizde muazzam bir enerji var. Yaptığımız işi daha iyi, daha çok yapmamız şart. Bunu markamıza borçluyuz. İlaveten yeni alanlara da girmemiz şart. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Biz hem otelcilik sektöründe hem de yeme içme sektöründe misafirlerimize farklı hizmetler sunuyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin, diyebilirim. Divan için artık koşma zamanı. Bugün bu açılışlar koşmaya başladığımızın bir göstergesi. Biz Divan Ailemiz ile gücümüz yettiğince de koşmaya devam edeceğiz”.

Divan Kuruçeşme

Murat Tomruk yeni projelerin arka arkaya devre alındığını söylerken Divan Kuruçeşme’den de özellikle bahsediyor: “Divan Grubu; otelcilik, gurme ürünler ve yeme-içme sektörlerinde sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda dünyada da en saygın markalar arasında yer alarak büyüme vizyonu doğrultusunda yaratıcı, yenilikçi, değişime liderlik eden, çevik ve hızlı bir çalışma temposuyla projelerini hayata geçiriyor. Divan Grubu, 2022 yılını grup için açılışlar yılı olarak adlandırarak Divan Kuruçeşme, Divan Ankara ve Divan Brasserie Fuaye gibi pek çok yeni birimin açılışını gerçekleştiriyor. Portföyümüz içerisindeki Divan Bodrum, resort turizminin yapıldığı 60 odalı butik bir birim. Divan Kuruçeşme ise 2022 yılının Ocak ayında açılışa hazır hale getirildi ve Nisan ayı itibariyle etkinliklere açıldı. Divan Kuruçeşme’nin tarihî dokusu korunarak renovasyonu tamamlandı. Divan Kuruçeşme 1800’lerden başlayan muazzam bir hikâyeye sahip”.

Dijitale yatırım yapıyoruz

Sadece üst yapıda yeni tesisler yok. Alt yapıda da pek çok yeni yatırım ve çalışma var. Murat Tomruk şöyle diyor: “Eğitimim gereği dijital ve otomasyona eğilimi yüksek bir kişiyim. Divan’ın ya da herhangi bir kurumun gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için çok sağlam bir dijital altyapıya sahip olması bir zorunluluk. Koç Topluluğu ile eş güdümlü dijital dönüşüm kapsamında çok önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de CRM. Eylül ayında lansmanını yapmayı planladığımız Divan Life CRM platformumuzu ve müşteri sadakat programımızı hayata geçireceğiz. Şu anda pilot uygulamaları üzerinde çalışıyoruz”.

Yapay zeka kullanacağız

Murat Tomruk veri analitiği konusuna da değiniyor: “Diğer bir konu veri analitiğinin kullanılması. Bugün biz otellerimizdeki fiyatlamaların ve rekabet analizlerinin yapay zekâ ile oluşturulması üzerinde çalışıyoruz. “SRM-Dijital Satın Alma Altyapısı”nı hayata geçirmiş vaziyetteyiz. Bu da en doğru üreticiden, en doğru zamanda, en doğru fiyata ürünü tedarik etmekle alakalı. Güzergâh ve enerji kullanımı optimizasyonları zaten olmazsa olmazlarımız. Yaptığımız işin ne kadar daha çoğunu dijitalizasyonla daha verimli hâle getirebiliriz konusunda sürekli kendimizi sorguluyor, geliştiriyoruz”.

Taksiler de dijitalleşsin

Aslında bazı uygulamalar var ama talep haklı. İstanbul halkı anketlerde bunu istemiş. Taksiler dijital çağırma platformlarında olsun. Pek çok sektörde hizmet alt yapısını iyileştirdik ama taksi konusunu çözemedik. KONDA’nın taksi sektörüne yönelik gerçekleştirdiği araştırmadan aslında beklenen sonuçlar çıkmış. İstanbulluların yüzde 77'si aldıkları taksi hizmetinden memnun olmadığını belirtiyor. İstanbul'da her 5 kişiden 4’ü daha fazla taksiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Yine, her 5 kişiden 4’ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor. Taksi ücretlerinin pahalılığı, fiyatların önceden belli olmaması ve güvenliğe yönelik endişeler İstanbulluların taksi kullanmama sebeplerinin başında geliyor. Konda Araştırması’na göre, İstanbul'da her 5 kişiden 4’ü taksi hizmetinin iyileştirilmesi için daha fazla taksiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden 9'u ise hükümetin taksi hizmetleri için yeni düzenlemeler yapması gerektiğini düşünüyor. Ben öyle düşünenlerdenim…

Uygulamalar katkı sağlayabilir

Sadece Uber için söylemiyorum, ama benzeri alternatif pek çok hizmetin önünün İstanbul başta olmak üzere açılması gerekli. Turizm için de bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

Uber'in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı bu sonuçlarla ilgili olarak şunları söylemiş: “Araştırma sonuçlarına göre, taksi hizmetlerindeki memnuniyetsizlik sebepleri, elektronik taksi çağırma uygulamaları ile çözülebilir. Örneğin, yolcu uygulama üzerinden tahmini taksi ücretini görebiliyor, yolculuk rotasını uygulamadan takip edip anlık olarak istediği kişiyle paylaşabiliyor, herhangi bir şikayeti olursa 7/24 Uber destek ekibine ulaşabiliyor, ve hem yolcu hem de taksi sürücüsü birbirini karşılıklı puanlayabiliyor”.