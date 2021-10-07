Diyarbakır, 1.1 milyar liralık ‘lojistik üssü’nü yapacak yatırımcı arıyor

KARACADAĞ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, geçen hafta önce kısa sunum gönderdi:

Diyarbakır Lojistik Merkezi…

Sunumu gönderdikten birkaç saat sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel SekreteriAyhan Kardan, Daire Başkanı Hayrettin Bahçıvancı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Diyadin İnan’la birlikte gazeteye geldi.

Hasan Maral, Hakan Güldağ ve bana Diyarbakır Lojistik Merkezi konusunu anlatmaya başladı:

- Diyarbakır’ı bölgenin lojistik merkezine dönüştürecek proje üzerinde 2012’de beri çalışıyoruz.

Diyarbakır’ın lojistik merkezi konusunda potansiyele sahip olduğunu belirtti:

- Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde, ortasından demiryolu geçen bir alanı lojistik merkezine dönüştürmek üzere belirledik.

Projeyi hazırlarken Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını vurguladı:

- Önce 2 bin 200 dönümlük arazinin tahsisi gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ot bedelini ödedi. Geçen yıl arsanın tapusu Büyükşehir Belediyesine geçti.

15 Eylül 2021’de ihale ilanına çıktıklarını kaydetti:

- 1 milyar 150 milyon liralık projenin ihalesi 15 Ekim 2021’de gerçekleşecek. İhale,“yap-işlet” modeli üzerine planlandı. İhaleyi kazanıp projeyi hayata geçirecek şirket, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne pay verecek.

Lojistik merkezinde 58 tane A+ sınıfı depo olacağını bildirdi:

- Depolardan 16 tanesi demiryolu yanaşmalı olacak.

Diyarbakır’ın ihracatının 260 milyon dolar düzeyinde olduğunun altını çizdi:

- Hedefimiz ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşması. Lojistik merkezinin ilimiz ihracatına da önemli katkısı olacak.

Ardından kendisine eşlik eden ekibe döndü:

- İhale öncesi lojistik şirketlerine projemizi bir kez daha anlatmak üzere İstanbul’a geldik. Ülkemizin önde gelen lojistik şirketlerini ihalemize ilgi göstermeye bekliyoruz.

Proje alanıyla ilgili şu teknik bilgiyi verdi:

- Lojistik Merkezi proje alanı 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak 12 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edildi.

Hasan Maral, sunumunu tamamlarken çağrısını yineledi:

- Türkiye’deki lojistik sektörü oyuncularını ihalemize katılmaya davet ediyoruz.

15 Ekim’de gerçekleşecek ihale sonrasında hayata geçirilecek lojistik merkezi, başta Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere, kenti yönetenlerin, Diyarbakırlıların beklentisini karşılayabilecek mi?

Hazır giyim sektörü Diyarbakır’a 823 milyon lira yatırdı

KARACADAĞ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Diyarbakır’da tekstil ve konfeksiyon sektörüne dönük ihtisas organize sanayi bölgesine ilişkin çalışmaların 2013 yılında başladığını belirtti:

- 2016 yılında OSB için tüzel kişilik oluşturuldu. 2019 yılında yatırım parselleri belirlendi. 64 firma üretim yapmak üzere OSB’den yer aldı. 15 yatırım tamamlandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun OSB’yle ilgili önemli adımlar attığını kaydetti:

- Diyarbakır Tekstil-Konfeksiyon İhtisas OSB’ye yoğun ilgi oldu. Bu durumda OSB’nin genişlemesine imkan verecek alana ihtiyaç duyulacağı ortaya çıktı. Sayın Valimizin öncülüğünde buna ilişkin çalışmalar da başladı.

Hakan Güldağ’la birlikte Hasan Maral’ın anlattıklarını dinlerken 10 gün kadar önce İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Başkan Yardımcısı Urfi Akbalık ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mustafa Paşahan’ın 24 Eylül 2021’de Malatya’da gerçekleştirdikleri toplantıyı anımsadım.

Mustafa Gültepe, hazır giyimde en çok bölgesel teşvik alan iller tablosunu ekrana yansıtmıştı. Tablodaki ilk 4 il şöyleydi:

İstanbul: 408 firma 3.2 milyar liralık teşvik belgesi aldı, 17 bin 691 kişilik istihdam yaratıldı.

408 firma 3.2 milyar liralık teşvik belgesi aldı, 17 bin 691 kişilik istihdam yaratıldı. Batman: 434 firma 1.6 milyar liralık teşvik belgesi aldı, 70 bin 209 kişiye istihdam sağlandı.

434 firma 1.6 milyar liralık teşvik belgesi aldı, 70 bin 209 kişiye istihdam sağlandı. Malatya: 128 firma 914 milyon liralık teşvik belgesi aldı, 22 bin 943 kişiye istihdam yaratıldı.

128 firma 914 milyon liralık teşvik belgesi aldı, 22 bin 943 kişiye istihdam yaratıldı. Diyarbakır:218 firma 823 milyon liralık teşvik belgesi aldı, 33 bin 335 kişiye istihdam sağlandı.

Gültepe, tabloyu ekrana yansıttığında şu mesajı verdi:

- Devletimizin 2012 yılında başlattığı bölgesel teşvik uygulamasının da pozitif etkisi ile firmalarımız son 10 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok önemli yatırımlara imza attı.

Hasan Maral, Diyarbakır Tekstil-Konfeksiyon İhtisas OSB’ye Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak kreş desteği verdiklerini vurguladı:

- OSB’de bir “Outlet Alışveriş Merkezi” yapılması için de çalışmalar başlatıldı. Diyarbakır’ın teşvikte 6’ncı bölge olması, ilimizde yatırımların artmasında etkili oldu.

Diyarbakır, tekstil-konfeksiyon sektörünün üretim üsleri arasında yerini almış görünüyor…

Erken gidince Rusya ve Almanya’da dayak yedik şimdi dışarıda çok iyiyiz

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği’nin (BMD) FastCompany ve Dünya Gazetesi işbirliği ile düzenlediği “Küresel Yeni Müşteri” buluşmasında LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’la “Global Yolculuk” konusunda söyleşi yaptık.

Vahap Küçük, yurt dışında mağaza açma denemesini kendileri için erken sayılacak dönemde Rusya ve Almanya’da yaptıklarını belirtti:

- Rusya ve Almanya’dan dayak yedik ve döndük.

“Dayağın boyutu”nu sordum, yanıtladı:

- 3-4 milyon dolarlık kayıplar söz konusuydu. Anladık ki, bizim için yurt dışında mağazalaşmak henüz erken. Önce kendi ülkemizde belirli büyüklüğe ulaşmayı beklememiz gerekiyordu.

O büyüklüğe 2010’da ulaştıklarını ve yurt dışında mağaza açma yolculuğuna yeniden çıktıklarını bildirdi:

- Yurt dışı mağaza stratejimizi İngiltere, Almanya, Fransa, ABD gibi gelişmiş pazarlara gitmek yerine Orta Asya’ya, Balkan ülkelerine, Ortadoğu’ya, Afrika’ya yönelmek üzerine kurguladık. Son dönemlerde Güney Amerika'ya ’a uzandık.

Yurt dışında açtıkları mağazaların COVID-19 krizinde LC Waikiki için denge sağladığını kaydetti:

- Türkiye dahil, bulunduğumuz ülkelerin bir bölümünde mağazalar kapalıyken, bazı ülkelerde işlerimiz sürdü. Gelirlerimizin yüzde 65’ini yurt dışı mağazalar oluşturdu. Şimdi yüzde 55’i yurt dışından sağlanıyor.

LC Waikiki’nin “global yolculuğu”ndan çıkarılacak önemli dersler var…