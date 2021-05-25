Diyarbakır bal üretiminde ilk beş il arasına girmeyi hedefliyor

Modern arıcılığın gelişmesi amacı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bal üreticilerine ekipman desteğinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri toplantı salonunda gerçekleşen programda Diyarbakır’ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Kent Türkiye’de bal üretiminde 120 bin kovan ve bin 400 ton üretimle 17’nci sırada. Vali Karaloğlu, arıcılara seslenerek Diyarbakır’ı önümüzdeki dönemde hep beraber, bal üretiminde de Türkiye’nin ilk beş vilayetten biri haline getirelim dedi.

Karaoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi ile GAP İdaresi ile birlikte Diyarbakır’da 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı ilan ettiklerini, 2020’nin sonunda ve şu anda da çalışmaların devam ettiğini, 10 bin ceviz aşıladıklarını, şimdi ise 15 Haziran da başlayarak 28 bin ağaca fıstık aşısı yapacaklarını belirtti. İlk defa Kulp ilçesinin İslam Mahallesi’nde anaç kestane ağacı bulduklarını belirten Karaloğlu, o ağaçtan aşılar alarak iki bin meşe palamuduna kestane aşısı uyguladıklarını anlattı. Diyarbakır’ın belki 3-4 yıl içerisinde kestane üreten şehir haline geleceğine dikkati çeken Karaloğlu, “Şimdi Kulp’taki o kestane ağacımızı, anıt ağaç haline getirmek için çalışmalarımız var. Başka ağaçlarımızda var. Silvan bölgesinde tespit ettiğimiz 500-600 yaşında çınarlarımız var. Onları da tescilleyip gelecek nesillere anıt ağaç olarak bırakmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin 81 vilayetinden gençlerin Diyarbakır’da ağırlanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 19 Mayıs günü Millet Kütüphanesi’nde Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldiği programa Diyarbakır’dan katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Özkılıç’ın programa katılan tüm gençleri Diyarbakır’da ağırlamak istediğini talep etmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu organizasyon konusunda talimat vermişti. Ardından Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bal üreticilerinin toplantısı sonrası bu konuda da bir açıklama yaparak “İnşallah gençlerimizi, Diyarbakır’da hakkıyla ağırlarız ve memleketlerine döndüklerinde, Diyarbakır’da yaşadıkları güzellikleri, kendi memleketlerine taşırlar, Türkiye’de kardeşlik havasına bir katkımız olur” dedi.

O programa katılan tüm gençlerin üniversite öğrencisi olduğunu ve sınav dönemlerinin bitiminde, haziran sonu ya da temmuz başı gençleri misafir edeceklerini belirten Karaloğlu, Diyarbakır’a gelen gençleri Mezopotamya’nın Altın Üçgeni kapsamında bulunan Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da gezdirmek istediklerini, programın üç günlük olabileceğini de sözlerin ekledi.

Aslında bu organizasyonun güzel bir başlık ile geleneksel hale getirilmesi daha verimli olur. Turizm konusunda böyle bir gelişme yaşanmışken de bunu iyi kullanmamız gerekir. Belki de 2022 yılını Diyarbakır için sıkı bir çalışma ve organizasyonlarla turizm yılı ilan edebiliriz.