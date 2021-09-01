Diyarbakır, gökbilim meraklılarını Zerzevan’da ağırlayacak

Diyarbakır yakın tarihte iki güzel organizasyona ev sahipliği yapacak. Birincisi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya’da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl Diyarbakır’da düzenlenecek. 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında UNESCO tarafından dünya mirası geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilecek. TUG’un koordinasyonunda düzenlenecek olan 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde profesyonel ve amatör astronomlar inceleme yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından binden fazla gökbilim meraklısı bir araya gelecek. Etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacaklar.

Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleyecekler. Ayrıca katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacaklar. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

Bu özel etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Diğer etkinlik ise 2-10 Ekim 2021 tarihleri aralığında Diyarbakır Fuarcılık A.Ş. (DİFAŞ) ve ALZ Grup ortaklığında Diyarbakır’da düzenlenecek olan “Mezopotamya Kitap Fuarı. Katılımcılık yönüyle Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olan ve düzenlendiği her yıl bu yöndeki rekorunu yenileyen Kitap Fuarı için yayıncı, yazar ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir “Danışma Kurulu” desteğiyle organize edilecek.

Kitap fuarına özellikle pandemiden kaynaklı endişelerin giderilmesi için, aşı olmayanların alınmaması gibi ek tedbirler de alınacak…