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Diyarbakır OSB seçimin de üç ayrı liste yarışacak

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan mahir.solmaz@dunya.com

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) seçim hareketliliği başladı. Adaylar ve listeler konusundaki gelişmeleri duymaya başladık. Görünen o ki DOSB seçime üç ayrı liste ile gidecek. Tabi saha çalışmaları da başlamış durumda.           

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetimi için aday olan ve resmi olarak ilk adaylıklarını açıklayan beyaz liste adayları, önceki gün sanayicilerle iftar programında bir araya gelerek, seçilmeleri durumunda hayata geçirecekleri 21 projeyi paylaştılar.            

Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilen programa sanayici ve davetliler katıldı. Beyaz liste adına bir konuşma yapan Ahmet Karavil, “Üreten Diyarbakır İçin Birlikte Yönetelim” sloganı ve bilinci ile yola çıktıklarını, amaçlarının sanayiye, sanayiciye ve Diyarbakır’a hizmet olduğunu söyledi.           

Daha sonra beraber platforma çıkan beyaz liste adayları birer birer kendilerini tanıtıp, seçilmeleri durumunda hayata geçirecekleri 21 proje hakkında bilgiler verdiler. Beyaz listenin 21 projesinin kısa özeti şu şekilde: “Enerji maliyetleri düşürülecek, alt yapı ve çevresel sorunlar, yenilenebilir enerji projeleri, lojistik, OSB’de sektörel çeşitlilik, ücretsiz fizibilite ve yatırım danışmanlığı ofisi, katılımcı sanayi meclisi, e-OSB, insan kaynakları ofisi, Ar-Ge ofisinin revize edilip güçlendirilmesi, dış ticaretin geliştirilmesi, yönetim danışmanlığı birimi, yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi, hedef pazara ulaşım, OSB’ler ile iş birlikleri, model fabrika projesinin hayata geçirilmesi, iş dünyasının her alanında kadın sayısının artırılması, istihdam oluşturacak projeler üretilmesi, yatırım buluşmaları, OSB çarşı ve sosyal ve idari alan projesi.”

Belirtmek isterim ki, Diyarbakır plaka kodu 21, beyaz listenin proje sayısı da 21. Beyaz listenin adayları ise şu şekilde. Ahmet Karavil. A. Kadir Kurtul, Edip Ünver, Mehmet Ali Sağır, Mehmet Kırıcı, Nazif Şimşek, Rıdvan Azarkan, Sezai Topalan ve Tahsin Ulu.

Organize sanayi sölgesinin 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerinde adaylığını açıklayan ve açıklayacak olan her isme şimdiden başarılar diliyorum. Umarım kent için Diyarbakır Organize Sanayi Bölgemiz için en güzeli, en iyisi olur.

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