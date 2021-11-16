Diyarbakır OSB’ye 5’inci etap kuruluyor

Vali Münir Karaloğlu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Diyarbakır OSB’deki fabrika ziyaretlerine ben de katıldım... Ziyaretlere, Vali Yardımcısı Ömer Çoşkun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan ve bu kurumların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk durağımız Diyarbakır’ın ilk Ar-Ge merkezini kuran Odabaşı Makina oldu. Odabaşı Yönetim Kurulu Başkanı Sülayman Odabaşı, ikinci kuşak yöneticiler Ömer Odabaşı, Lamih Odabaşı ve Ayşe Odabaşı ziyarette hazır bulundular. Firma, araç üstü ekipmanları olan damper, havuz dorse sıkıştırmalı çöp, arazöz, kar küreme, tuz serici ve lowbed gibi ekipmanları üretiyor. Öğle yemeğimizi de tesis çalışanları ile beraber burada yedik. Karaloğlu, yemek sonrası Diyarbakır için üreten tüm çalışanlara teşekkür etti.

Daha sonra ki durağımız Sevgi Plastik oldu. Plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren tesisin sahibi İbrahim Sevgi, tesis hakkında Vali Karaloğlu’na bilgiler verdi. Daha sonra OSB binasında iş insanları ile bir araya gelen Karaloğlu, OSB'nin sorunları ve yatırım imkânları ile ilgili bir toplantı yaptı.

Ziyaretin 3’üncü durağı ise Mega Seramik oldu. Karaloğlu, burada tesis sahibi ve OSB Başkanı Mustafa Fidan’dan tesis hakkında bilgiler aldı. Mega Seramik’te açıklama yapan Karaloğlu, Diyarbakır OSB’nin 4’üncü etabının doluluk oranının yüzde 89 olduğunu, 5’inci etap ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve hızlı bir şekilde 5’inci etabın hayata geçeceğini ve yer talep eden sanayicilere yer tahsislerinin yapılacağını söyledi.

Diyarbakır’da sanayi kültürünün geliştiğini dile getiren Karaloğlu, sanayinin bir gelişme içinde olduğunu, Diyarbakır’daki huzur ve güven ortamının, 6. Bölge devlet teşvikinin ve genç çalışkan nüfusun, yatırımcıların bu bölgeye yönelmesinde büyük katkısı olduğunu vurguladı. Sanayi bölgelerine çok sayıda başvuru olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, acele etmelerinin sebebinin bu olduğunu, yeni kurulacak olan Karacadağ OSB’de yılbaşından sonra tahsislere başlayacaklarını, Tekstil OSB’de ise genişleme çalışmaları için dosyayı bakanlığa gönderdiklerini söyledi.

Açıklamanın ardından alüminyum mobilya kulpları üreten Disa Kulp tesisini ziyaret eden Karaloğu burada tesis sahipleri Kamuran Azizoğlu, Aziz Azizoğlu ve Tesis Müdürü Emre Beskisiz’den tesis hakkında bilgiler aldı.

Keyif aldığımız bir program oldu. Elbette yatırımcıların da moral bulduğu... Devamı da gelecek sanırım, bizler de seve seve bu programları takip edip, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.