Diyarbakır sanayiinde gelişmeler ve beklentiler…

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, bölge sanayiinin gelişmesi için dört talep sıraladı. Finansman ve ihracat desteklerinin artmasını, sınır ticaretinin kolaylaştırılmasını ve kamu yatırımlarının gelmesini istiyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Kaya ”Diyarbakır sanayileşme yönünde hızla ilerliyor. Tekstilin yeni üssü Diyarbakır olacak” değerlendirmesini yaptı. Tekstil İhtisas OSB’de 86 parselin 81’inin yatırımcılara tahsis edildiğini, 17 fabrikanın yatırımını tamamlayıp üretime başladığını, diğerlerinin 2022’de yatırımlarını tamamlayarak üretime geçmesi ile 10 bin yeni istihdamın sağlanacağını vurguluyor.

Son yıllarda Diyarbakır’ın sanayileşme hamleleriyle mevcut OSB’de genişleme ihtiyacının zorunlu hal almasıyla, artan talep için 4. ve 5. ek genişleme alanları oluşturuldu. Başkan Kaya, “Yatırım yapılabilirliğin önünü açmak için Karacadağ OSB adıyla yeni bir bölge oluşturulmuş ve altyapı çalışmaları başlamıştır. 178 sanayi parselinden oluşan bu bölgenin altyapı ihalesi 2022 yılında yapılacak” bilgisini verdi. 6. Bölge teşviklerine sahip Karacadağ OSB, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret ve sağlanacak muafiyetler açısından yatırımcılara önemli avantajlar sunacak.

Diyarbakır TSO Başkanı Kaya, bölge yatırımcısının daha çok desteklenmesi için dört taleplerini şöyle sıralıyor:

Bankaların bölge sanayicisine sunduğu destekler yetersiz. Uygulanan faizler yüksek, teminatlar sorunlu ve keyfi uygulamalar var. Bunların düzeltilmesi için müdahale bekliyoruz.

Bölgesel sanayi ürünlerinin ihracatı için uygulamalar ve ihracat destek kredisi daha uygun koşullarda ve krediye erişimi kolaylaştıracak şekilde geliştirilmelidir.

Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi ile ilişkiler daha sıcak tutulmalı, o bölgeden ülkemize ticaret, sağlık/tedavi ve turizm amacıyla geleceklere sınırda, gümrük kapılarında vize verilebilmeli, hava ve karayolu ulaşımı kolaylaştırılmalıdır.

Bölgenin kalkınmasına ivme katacak kamu yatırımları, kara ve demiryolu ağı, tarımsal sulama kesintisiz enerji için bütçe sağlanarak gelişmeler kısa sürede tamamlanmalıdır. Mehmet Kaya’nın bölgesindeki sanayi gelişmeleri ve yeni dönemde bölgelerinde yatırımların artması için beklentileri böyle. Türkiye’nin döviz/TL yangınını söndürme çabaları ancak üretimi destekleyen uygulamalarla başarıya ulaşabilir. Aksi salt söndürülmüş bir ‘’orman yangını’’ olur, faydasızdır, çünkü ekonomik yaşam da durmuş olur.

GÜNÜN NOTU:

Çok-katlı-faiz uygulaması dünya genelinde bir ilk oldu, dünya genelinde yorumsuz olarak çok yankı yaptı, ama yorumlar ‘enflasyonist etki‘ ye dikkat çekiyor.