Diyarbakır’da fuarcılıkta yeni dönem başlıyor

Geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile Diyarbakır’ın 2021 fuar programının tanıtım toplantısı yapıldı. Bu fuarlara değineceğim, ama öncesinde fuarlar konunda oluşturulan yeni yapı hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ ile ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ arasında yapılan işbirliğiyle Diyarbakır fuarları gerçekleştirilecek. Yeni yapının Diyarbakır için bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

2021 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek fuarların ilki Diyarbakır’da düzenlenecek. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Mezopotamya Tarım-Hayvancılık Fuarı 30 Mart, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile gerçekleştirilemeyen fuarlar düşünüldüğünde bu fuarın Türkiye için, tarım ve hayvancılık sektörü için önemi büyük. Fuar için her zaman olduğu gibi Türkiye’nin birçok ilinden katılımcılar olacak. Aynı zamanda yine yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçiler ağırlayacağız. Özellikle Irak, Suriye, Rusya ve Azerbaycan’dan konuklar bekleniyor. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ziraat mühendisliği bilgilendirme toplantıları yapmayı planlıyor. Tarım Müdürlüğü “en güzel buzağı yarışması” yapacak.

Diyarbakır’da gerçekleşecek diğer fuarların takvimi ise şu şekilde olacak. 27-30 Mayıs Helal Sertifikalı Ürünler, 24-27 Haziran Diyarbakır Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı, 2-4 Eylül Türkiye Kooperatifler Fuarı, 16-19 Eylül Mezopotamya Kuyum Fuarı, 25 Eylül-3 Ekim Diyarbakır Kitap Fuarı, 9-10 Ekim Mezopotamya Eczacılık ve Sağlık Fuarı, 21-24 Ekim Diyarbakır Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 4-7 Kasım Diyarbakır Tekstil Makineleri Fuarı, 16-21 Kasım Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 2-5 Aralık Mezopotamya Turizm Fuarı…

Diyarbakır’ın fuar takvimi içerisinde ilk olacak fuarlar öne çıkıyor ve dikkat çekiyor. Klasik hale gelmiş fuarlardan bazılarını da fuar takvimi içerisinde göremedik. Yapılacak her fuarın Diyarbakır için önemi büyük. Kent olarak, kentin bütün dinamikleri olarak özverili bir şekilde üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor.