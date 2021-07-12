Diyarbakır’da önemli bir proje

Topraktan gelen yine toprağa dönüyor!

Hepimiz semtimizdeki pazarlara bir kez olsun muhakkak uğramışızdır. Eğer akşam saatlerinde, kalkmasına yakın gittiysek yerlere bırakılan sebze ve meyveler ile ortaya çıkan görüntüler mutlaka dikkatimizi çekmiş, israfa tanık olmak canımızı yakmıştır. Oysa aralarında atık olarak değerlendirilemeyecek kadar iyi ve kullanılabilir ürünler de vardır ve bunlar, diğer bozulmuş, çürümüş gıdalar ile birlikte yerlere saçılmışlardır. Üretimi zor ve kıymetli olan tarım ürünlerinin birazdan gelecek olan çöp kamyonlarına yüklenip gitmesine gönlümüz elvermese de yapacak bir şeyimiz olmadığından çaresizliği mutlaka hissetmişizdir. Sağlamıyla, bozuğuyla bu atıkların kurulacak bir ekosistem ile yönetilmesi, çöpe gitmemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir yöntem oluşturulması, bu sayede yeni istihdam sağlanarak sosyal faydanın artırılması mümkün değil midir? Bu, nasıl yapılabilir? diye düşünenlerimiz muhakkak olmuştur.

Atıkları vahşi depolamadan kurtararak en uygun şekilde bertaraf etmek mümkün müdür? sorusunun yanıtlarını arayanlardan birisi de bu konuda özel bir proje geliştiren Diyarbakır Kayapınar Belediyesi… Türkiye geneline yayılması hedeflenen projenin uygulama aşamasının değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin ölçümlü sonuçlarla kanıtlanması için pilot uygulama, Kayapınar Belediyesi sınırlarındaki pazaryerlerinde gerçekleştiriliyor.

Kompost nedir ve neden önemli?

Kompost kullanımının getirdiği nem ve oluşturduğu gözenekler toprağa hava aldırıyor; bitkilere besin sağlayan yararlı bakteri ve mantarlardan oluşan mikroorganizmaların miktarındaki artış toprağın onarılmasını, su tutma kapasitesinin ve veriminin artmasını sağlıyor. Kompost sayesinde organik madde miktarı yüzde bir arttığında toprak, dönüm başına 60 ton su tutabilme kapasitesine sahip oluyor.

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Gümüşlük’te Festival, sürdürülebilir projelerle başlayacak

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl 24 Temmuz – 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulanacağı bir ortamda bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Antik Taş Ocağı’nda başlayacak. Devlet Sanatçısı, piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble’ın birlikte sahne alacağı açılış konserini, Şef Nisan Ak yönetecek.

“100 Yıl Beuys” seminer dizisi Akbank Sanat’ta sürüyor

Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Akbank Sanat, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanatı derinden etkileyen sanatçı Joseph Beuys’un 100. yaşı anısına; Prof. Dr. Marcus Graf’ın moderasyonuyla farklı alanlardan gelen uzmanların katıldığı seminer dizisine Temmuz ayında da devam ediyor.

Renkli DYOloglar söyleşileri Keribar ve Akoğul ile yeniden

Hayatımıza renk katan isimleri bir araya getirerek mimarlıktan sanata, tasarımdan müziğe, tarihten gastronomiye birçok farklı disiplinden konuğun deneyim ve görüşlerini paylaşacağı söyleşilerin odak noktası renk.

Tekfen Vakfı Müzik Bursu için başvurular başladı!

Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini, 2019 yılında başlattığı Müzik Bursu programı ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak olan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor.

“Kundura’nın Hafızası” Beykoz Kundura’da

Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin düzenlediği “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” adlı sergi, fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesnelerin yanı sıra, 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini de bir araya getiriyor.

Genco Erkal’dan Ahmed Arif anısına

“Şahdamarım” isimli müzikli gösteri, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Avrupa yakasında ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek!

Turkcell’in ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Programda Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak.

Toshiba'dan sayısız tasarım olanağı sunan klima

Toshiba tarafından yeni geliştirilen Haori, geleneksel klima konseptlerinin ötesinde mobilyaların zarif bir parçası görünümü sunmayı hedefliyor. Haori sahipleri, verilen kumaş desen kitini kullanarak seçtikleri tasarımları stiliste götürüp veya dikerek kendi tasarımlarını yapabiliyorlar.