Diyarbakır’da “Sur Kültür Yolu Festivali” heyecanı

Diyarbakır’ın turizm konusundaki yükselişi rakamlarla da kendini gösteriyor. Her yıl bir önce ki yıldan daha iyi seyrediyor. 2021 yılının ilk yedi aylık rakamlarına baktığımızda gelen yerli turist sayısı 287 bin 797. Yabancı turist sayısı ise 10 bin 663. 2022’nin aynı dönenimdeki rakamlarına baktığımızda ise yani ocak-temmuz dönemine, gelen yerli turist sayısı 331 bin 545, yabancı turist sayısı ise 29 bin 922’ye çıkıyor. 2021 yılında gelen toplam turist sayısı ise 548 bin 623.

8-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır merkeze bağlı tarihi Sur ilçesinde “Sur Kültür Yolu Festivali” düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, geçtiğimiz günlerde düzenlenecek bu festival hazırlıkları ile ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Diyarbakır'a geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarıyla da bir araya gelen Bakan Yardımcısı Demircan, eylül ayının ortalarından başlayarak ekim ayının sonuna kadar İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu, Ankara’da Başkent Kültür Yolu, Diyarbakır’da Sur Kültür Yolu, Çanakkale’de Troya Kültür Yolu festivallerini icra edeceklerini söyledi. “Sur Kültür Yolu Festivali” hakkında bilgiler aktaran Demircan, “Sur Kültür Yolu Festivali’nin düzenleneceği Diyarbakır, Mezopotamya’nın önemli alanları ve önemli başlangıç noktalarından, dünyanın en önemli tarihi mekânlarından biri. Burada yapılan restorasyonlardan da hep birlikte başta Diyarbakırlılar olmak üzere bütün ülke vatandaşlarımız olarak gurur duyuyoruz. Başta Dağkapı’da yapacağımız meydan etkinliklerindeki konserler, İçkale’de gerçekleştireceğimiz etkinlikler, sergiler, sohbetler, film gösterimleri, sanatçı buluşmaları ve toplumun önde gelen kanaat önderleri, mimarlar, mühendisler yani somut veya somut olmayan mirasımıza paydaş olan, bu süreçlerde bulunmuş, katkı vermiş ama Diyarbakır’da ama ülkemizin dört bir tarafında bu anlamda işin içerisinde olmuş insanları olabildiğince toplayabildiğimiz ölçüde, Sur ilçesinde dokuz gün süren güzel bir etkinliği hep birlikte yaşamış olacağız. Hedefimiz; Diyarbakır’ın güzelliklerini hem ülkemize hem de dünyaya duyurmak” dedi.

Burada aslında festival kadar beni heyecanlandıran başka bir konu ise yıllardır hedeflediğimiz, “1 Milyon Turist” sayısına ne kadar yaklaşabileceğimiz. Böylesi önemli ve büyük organizasyonlar ile öyle görünüyor ki önümüzdeki birkaç yıl içinde Diyarbakır olarak “1 Milyon Turist” hedefimizi yakalamış olacağız.