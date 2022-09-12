Diyarbakır’dan Londra’ya diş kliniği hattı planlıyor

İş dünyası Onur Akay ismini, TAV’dan tanıyor. Uzun yıllar TAV’ın tepe yöneticisi Sani Şener ile CFO olarak çalıştıktan sonra yoluna bambaşka bir alanda devam etmeye karar verdi Akay. Başarılı bir kadının açtığı yolda Türkiye’ye yeni bir marka kazandırmak için kolları sıvadı. Diş hekimi eşi Gülay Akay’ın diş kliniği işini büyütme hedefine CFO dokunuşu gelince, ortaya kısa sürede dört kliniklik bir zincir çıktı. Gülay Akay’ın Bağcılar’dan yola çıktığı kurumsallaşma yolculuğu özellikle yurtdışından gelen hastalarla hızlı yol aldı. Dentakay’ın İngiltere ve Amerika’da da temsilcilikleri var.

Onur Akay, Akaylife ve Dentakay markalarıyla bugün müşterilerinin yüzde 60’ı İngiltere, yüzde 25’i Fransa, yüzde 15’i de Amerika olan bir sağlık turizmi şirketini yönetiyor. Geçen yıl 12 milyon dolarlık ciro elde eden şirket, 2022 yazını müthiş bir taleple geçirmiş. Akay, “Artan talep 2022 hedeflerimizi revize ettirdi. Yılı yaklaşık 10 bin yabancı hasta ve 33 milyon dolarlık ciro ile kapatmayı planlıyoruz” diyor.

Ayda 500 hastaya yeterli İK yok!

Dentakay’ın son kliniği Antalya’da açılmıştı. “Antalya’nın sağlık turizmindeki yükselişi müthiş. Özellikle çok fazla diş kliniği açıldı. Orası bir ‘dental city’ olabilir. Ancak bu işe bir standart getirmezsek bu başarı sürdürülebilir olmaz” diyen Onur Akay, sektörün kurumsallaşması için de bazı planlar yapmış.

Dentakay olarak yurtdışında ve içinde franchise sistemiyle büyümeye odaklandıklarını söyleyen Akay’ın odağında tedavi sonrası hizmetlerin iyileştirilmesi var.

Diyor ki, “Biz Diyarbakır’dan Londra’ya her yerde klinik açmayı hedefliyoruz. Bu yapı için yedi aydır çalışıyoruz. Ancak bazı eksiklerimiz var. Kalite ve eğitim artırılmalı. İngiliz müşteriler Türkiye’ye büyük ilgi gösteriyor. Hem tatil yapıyorlar hem de ağız tedavisi gibi önemli bir sorunu ülkelerine nazaran 5 ila 7 kat arasında daha ucuza gerçekleştiriyorlar. Hastalarımızın yüzde 90’ı tam ağız tedavisi için geliyor. Türkiye’de kaliteli bir hekim kadrosu var ama hasta takibinde sorunlar yaşıyoruz.”

Dentakay’da 40 kişilik bir ekip var. 40’ı aşkın da diş hekimi görev alıyor. Hastaların yüzde 99’u yabancı olduğu için birçok dilde hizmet verdiklerini söyleyen Onur Akay; havalimanında karşılama, yedi gece otel konaklaması, tercüman hizmeti, tedavi, tedavi sonrası takip gibi süreçlerde belli kriterlerde kalite gerektiğinin altını çiziyor. “Bu kalite için ekiplerin her aşamada eğitilmeleri gerekiyor. Türkiye büyük bir fırsat yakaladı. Merdiven altı denilebilecek bazı kliniklerle bu fırsatın baltalanması hepimize zarar verir. Bu da güçlü bir insan kaynağı ile önlenebilir” diyor Akay.

Önceleri Dentakay olarak bu insan kaynağı ihtiyacını bir danışmanlık şirketiyle çözmeyi deneyen Dentakay, süreçte aksilikler yaşanınca elini taşın altına koymuş. Onur Akay, sektörün ilk insan kaynağı firmasını kurmalarıyla ilgili şunları söylüyor: “Kendi açığımızı kapatmak için beyin avcısı olduk. Sonra sektörden de talep geldi. Şimdi eleman arayanlar bizim portföyümüze başvuruyor.”

Akademi kriter sorununu çözecek

Onur Akay’a göre dental turizmde Türkiye’nin en büyük sorunu hasta takibinin yapılamaması. “Hasta tedavi oluyor, ülkesine dönüyor ama sıkıntı yaşayınca muhatap bulamıyor” diyen Akay, bunu önlemek için bir akademi kurmuş. Dentakay Akademi’de plan; çağrı merkezi çalışanlarından, hastayla ilk teması kuranlara, havalimanında karşılamaya, tedaviye, sonrasındaki takip sürecine kadar olan sürecin tüm aşamalarında çalışanlara eğitim vermek. Medikal ve medikal dışı bir müfredat oluşturduklarını söyleyen Onur Akay, şu anda beş eğitmen ile çalıştıklarını ve bu sayıyı artıracaklarını belirtiyor.

Sırada vakıf ve hastane var

İki yılda 4 milyon dolarlık yatırım yapan Dentakay, müşterilerinin yüzde 60’ı İngiltere’den olunca pazarlama yatırımlarında önceliği bu ülkeye vermiş. Kurucu Onur Akay, İngiltere’nin 2022 güzellik yarışmasına ana sponsor olduklarını belirterek, “Ülkenin Miss Smile’ını seçeceğiz” diyor. Avrupa’daki küçük diş kliniklerinin birleşme trendini Türkiye’deki sağlık yatırımcıları için bir fırsat olarak gördüğünden Dentakay Foundation kurma hazırlıklarına başladıklarını anlatan Akay’ın hedefinde hem startup'lara yatırım yapmak hem de toplumsal fayda yaratmak var. Okay, “Üç yıl içinde İstanbul’da bir hastane açmayı hedefliyoruz. Bir de huzurevleri kurmak üzere çalışmalar yürütüyoruz” diyor.

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LC Waikiki, bünyesindeki engelli çalışanlarının fikirleriyle geliştirilen engelli koleksiyonu LCW Limitless’i online satışa sundu. Koleksiyondaki her parça, özel gereksinimli bireylerin giyinirken yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak oluşturuldu. Türkiye’de engellilere yönelik olarak geliştirilmiş ilk koleksiyon olan LCW Limitless’da düğme görünümünde yapışkan bantlı gömlekler, yine bantlı tişörtler, denim pantolonlar, tekerlekli sandalye kullanan kişiler için diz bölgesinde tutma aparatı bulunan altlar gibi hayatı kolaylaştıracak 40 ürün yer alıyor. Yetişkin kadın-erkek ürünlerinin yanı sıra bebek ve çocuk giyim ürünlerinin de bulunduğu LCW Limitless ürünleri lcwaikiki.com sitesi üzerinden satılıyor.