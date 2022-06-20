Diyarbakır’ın kalbi “altın kalpliler” için birleşti

14 Nisan 2021 tarihinde, “Altın Kalplerden Altın Tozlu Saç Boyası” başlıklı bir makale yazmıştım. Büyümelerine ve gelişmelerine yakından şahit olduğum Lila Komzetik’in sahipleri Mehmet Cansız ve eşi Esra Cansız’ın yeni bir başarı hikâyesini kaleme almış, Dünya çapında ilk olarak gerçekleştirilen altın tozlu saç boyasının ilk ihracatını gururla yazmıştım. Geçtiğimiz günlerde maalesef çok üzücü bir olay yaşadık. Lila Kozmetik’in hammadde deposunda yangın çıktı. Yangın sonucu çalışanlar, siviller ve itfaiyecilerin arasında olduğu 11 kişi yaralandı.

Kent olarak çok üzüldük. Yangına müdahale için fabrikalardan bile yangın tüpleri akın akın olay yerine taşındı, itfaiyenin olay yerine ulaşması için yol güzergâhındaki tüm kavşaklar trafik polislerinin kontrolüne alındı. OSB müdürlüğünün yangına müdahalesi ise anında oldu. Sergilenen işbirliği ile yangının başka tesislere sıçraması engellendi. Lila Kozmetik’in yangından etkilenmesi ise sadece hammadde deposu ile sınırlı kaldı.

2003 yılından itibaren Diyarbakır OSB 1. etapta faaliyet gösteren, 500 kişiden fazla insanın istihdam edildiği 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Diyarbakır’ın gözbebeği bu firmada çıkan yangından dolayı tüm kenti hüzün sarmıştı. Yangından iki gün sonra GÜNSİAD (Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Diyadin Gezer ve OSB yatırımcıları Halim Karavil, Naif Akbal ile birlikte Lila Kozmetik’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Mehmet Cansız vakit kaybetmeden enkaz temizleme çalışmalarına başlamıştı. Zararın boyutu büyüktü. Cansız, 120 milyon TL’den fazla hasar ile karşı karşıya olduklarını belirtti. En kısa sürede de üretime başlayacaklarının altını çizdi.

Diyarbakır’ın yaşadığı bu üzücü olay karşısında tek ses tek vücut olmaları ve yaşanan acıyı hep birlikte paylaşmaları bizler için olduğu kadar Mehmet Cansız içinde ciddi moral oldu. Diyarbakır’ın kalbi, yangın anından itibaren Diyarbakır’ın “altın kalpleri” için atmıştı.

Lila Kozmetik’i ziyaretimizin ardından Diyarbakır’da yaklaşık 45 yıldır ticaret yapan ve OSB’de üretim için tesisi kuran Akballar Itriyat’ın sahibi Naif Akbal’ı ziyaret ettik. Naif beye de temizlik malzemeleri üreteceği yeni tesisinin hayırlı olmasını dilerim.