Diyarbakır'ın turist sayısında yüzde 43,5'lik artış

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret ederek kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Öncelikle kendisine böylesine güzel bir kentte en üst düzeyde yapacağı görevlerinde başarılar dilerim. Sohbetimizin bir bölümünü Diyarbakır turizmi aldı. Vali Su, ilk altı aylık dönemde Diyarbakır'a gelen turist sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tabii gelinen noktada huzur ve güven ortamının sağlanmasının da öneminin büyük olduğunu belirtmekte fayda var. Sohbetimizde Vali Ali İhsan Su, yıl sonunda turizmdeki hedeflerin daha da iyi olacağının altını çizdi.

Benim de her zaman önemsediğim ve Vali Su ile yaptığımız sohbetin ardından daha da çok heyecanlandığım turizm konusunda, Diyarbakır'ın altyapısına da değinip, kentin 2022 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen turizm hareketliliği ile ilgili biraz bilgiler aktarmak istiyorum.

Diyarbakır'da, Turizm İşletme Belgeli 32 otel bulunuyor. 5 yıldızlı 2, 4 yıldızlı 15, 3 yıldızlı 6, 2 yıldızlı 7 otelin yanı sıra 1 apart, 1 de butik otel mevcut. Ayrıca kentte toplam 41 Belediye Belgeli otel ve kamu misafirhaneleri, 95 seyahat acentesi, 3 Turizm Yatırım Belgeli otel, 30 Turizm İşletme Belgeli yeme içme tesisi bulunuyor. Bu tesislerdeki oda ve yatak kapasitesi ise şu şekilde: Turizm İşletme Belgeli Otellerde oda sayısı 2.369, yatak kapasitesi ise 4696. İnşaatı devam edenler de dahil, Turizm Yatırım Belgeli otellerde oda sayısı 200, yatak kapasitesi ise 316. Belediye Belgeli otellerde oda sayısı 1.107, yatak kapasitesi ise 2.229.

2021 yılında kenti ziyaret eden yerli turist sayısı 520 bin 759. Yabancı turist sayısı ise 27 bin 864. 2021'de ki konaklama sayısı ise 835 bin 249.

2021 ve 2022 yılının ilk 6 aylık değerlendirmelerinde ise tablo şu şekilde: 2021 yılının ilk 6 ayında gelen yerli turist sayısı 206 bin 639. Bu yılın ilk 6 ayında gelen turist sayısı ise 283 bin 920. Geçen yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısı 6 bin 825. Bu yılın aynı döneminde gelen yabancı turist sayısı ise 22 bin 474. 2021 yılına göre 2022 yılına artış ise yüzde 43,5. Ayrıca Zerzevan Kalesi’ni 2022 yılının ilk 6 ayında ziyaret eden turist sayısı ise 148 bin 852.

Yüzde 43.5'lik bu artış elbette ki büyüyerek devam edecektir. Yıl sonunda inanıyorum ki önceki yıllara oranla bu rakamlarımız daha da artacaktır. Kentin bir bütün olarak yıllık 1 milyon turist hedefine adım adım yaklaştığının altını çizmek gerek. Elbette eksiklerimiz hala var. Ama turizm alanında büyüdükçe ve geliştikçe bu eksiklerimizde gidereceğimizden hiç şüphem yok.