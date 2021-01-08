Dizi ihracatından kazandım, hayvancılığa 40 milyon dolar yatırdım

CALINOS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen, İstanbul’daki ofisine uğradığımda bir şirket dosyası uzattı:

• Leben Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri (Bor-Niğde)

Dosyanın son bölümündeki iki sayfa dikkatimi çekti:

• Yıl 2008:Çöl toprağından

• Yıl 2020:Bereketli topraklara

Fırat Gülgen, bir başka sayfadaki başlığı gösterdi:

• 2009 yılında bitkisel üretim ile çölde başlayan yatırım.

Başlığın altındaki şu bilgileri okudu:

- 550 bin dekarlık çorak Emen Ovası içinde yer alan Leben Tarım ve Hayvancılık İşletmesinin kurulduğu 26 bin 400 dekar arazinin tamamı çöl vasfında ve tuzluluk oranı normal toprağın yaklaşık 11 katıydı.

Islah çalışmalarına işaret etti:

- Toprak ıslahı için yaklaşık 40 kilometre drenaj kanalı açılarak, 7 bin dekar alanda, metrekareye 1.5 ton su uygulanarak ıslah amaçlı yıkama çalışması yapıldı.

12 bin dekar alanın sulamaya açıldığını belirtti:

- Tek başına 600 dekar alanda sulama yapabilen “pivot” sistemleri hayata geçirildi.

Şu nokta üzerinde durdu:

- Tesiste TÜBİTAK ve üniversiteler ile birlikte çöl toprağı koşullarında yetişebilecek dayanıklı tohum çalışmalarımız halen sürüyor.

Ardından hayvancılıkla ilgili adımlarına geldi:

- Aralık 2012’de 1000 baş kapasiteli ilk etap tesisimiz hizmete girdi. 2013 Haziran ayında kapasitemiz 3 bin 100 baş anaç, 6 bin 500 baş toplam hayvan kapasitesine ulaştık.

Tesisin üretim verisini paylaştı:

- Tesiste şu an günde 82 bin litre süt, yıllık 600 ton et üretimi gerçekleşiyor.

2019’da organik tarım ve organik süt sığırcılığı sertifikası aldıklarını kaydetti:

- Organik yem bitkisi, organik silajlık mısır ve yılda 6 milyon litre organik süt üretiyoruz.

2015’te Leben Tarım ve Hayvancılık tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere güneş santrali de kurduklarını bildirdi:

- Şu anda tesisimizde elektriği kendi güneş santralimizden kullanıyoruz.

Gülgen’le sohbet sırasında Şubat 2012’deki sohbetimizi anımsadım:

- Şubat 2012’deki sohbetimizde Sema Cıngıllı’dan devraldığınız alana 20 milyon dolar yatırım yaptığınız söylemiştiniz. Toplam yatırımınız ne düzeyde oldu?

Şu yanıtı verdi:

- Benim asıl işim TV dizisi ihracatı. Dizi ihraç edip, ülkeme döviz getirdim. Dizi ihracatından kazandığım 40 milyon doları tarım ve hayvancılığa yatırdım.

Hedefini sordum, yanıtına umutsuzluğu yansıdı:

- 15 bin başa ulaşma hedefim vardı…

Gülgen, arada kesintiye uğrasa da kullandığı, sonunda ödediği kredinin kendi özelinde yarattığı olumsuz havayı dağıtıp yatırım heyecanını toparlayabilir mi?

15 bin baş hayvan hedefine ulaşabilir mi?

Dizi ihracatında yavaşlama var

CALINOS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen’e 2019’da 500 milyon dolara ulaşan TV dizisi ihracatının temposunu sordum, şu yanıtı verdi:

- İhracat temposunda biraz düşme var. Çünkü, pandemi etkisiyle yeni dizi üretmede sıkıntı yaşanıyor.

Dizi ihracatında varılan yeni aşamaya işaret etti:

- TV dizilerimizi mevcut haliyle ihraç etmenin yanısıra, bazı ülkelerde kendilerine özgü versiyonlarının ortak yapımı işine girdik.

Ortak yapımlara örnek verdi:

- Örneğin, “O Hayat Benim” dizisinin Romanya’ya uyarlanmış versiyonu çekiliyor. “Kadın” dizisinin İspanya için özel versiyonunun yapımı söz konusu oldu.

TV dizisi ihracatı 175 ülkeye ulaştı, Türkiye ABD’nin ardından bu alanda dünya İkincisi oldu.

Dizi üretiminin yavaşlaması, 2023 için belirlenen 1 milyar dolarlık dizi ihracatı hedefini olumsuz etkiler mi?

Cuma hutbesi okurken artık prompter kullanıyor

İSTANBUL Erenköy Galip Paşa Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane, geçen gün Instagram’a 2-3 kare fotoğraf koydu, altına çevreci bir mesaj yazdı:

- Teknolojinin ve dijital dünyanın güzelliklerinden bir tanesi de ağaç kesimini ve kağıt israfını önlemesidir diye düşünüyorum.

Ardından ekledi:

- Cuma hutbelerini ”prompter”dan okumak bir kolaylık ve rahatlık. Kullanmak isteyenlere tavsiye ederim.

Wittour’la gittiğim “yılbaşı umresi”nde Dr. Erkan Aydın’ın ekibinde tanıştığım Mehmet Pervane’ye sordum:

- Hutbeyi “prompter”dan okumak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı bir uygulama mı?

Pervane yanıtladı:

- Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı değil tamamen kişisel tercihim “prompter” kullanmak. Bazı arkadaşlarımız camilerimizde kullanıyor. Ben de 3 aydır kullanıyorum. Hayırlara vesile olsun.

Ağzını hayra aç, hayır gelsin başına

BİR süre önce Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in şu mesajlarını not aldım:

• Devamlı şikayet etmek, geçmişte yaşamak doğru değil.

• Toplum sağlığı için pozitif tarafta kalalım.

• Negatiflik, güveni de sarsıyor.

• “Ağzını hayra aç, hayır gelsin başına” sözü boşuna söylenmemiş.

General Electric (GE) Türkiye CEO’su Canan Özsoy, bu yaklaşımı şöyle destekledi:

- Ben diş hekimiyim. Mesleğimi uzun süredir yapmıyorum ama tıptaki gelişmeleri yakından izliyorum. Yapılan araştırmalar,“Umut ve pozitif enerji’nin immün sistemi güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Hep pozitif düşünmek kolay mı?