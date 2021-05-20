DNA uluslararası bir etkinlik platformu olma yolunda ilerliyor

Yıllardır uluslararası platformlarda Türkiye’nin gayrimenkul sektörünü temsil etmek ve yatırımcı çekmek için büyük çaba gösteren Avi Alkaş, son dönemde dijital alanda büyük bir girişime imza attı. Üyelik sistemiyle çalışan bir ortak alan platformu olan Digital Network Alkaş DNA’yı kurdu. Sektörel içerik ve işbirliğine imkan sunacak olan DNA hakkında Avi Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ile sohbet ettik.

DNA nasıl doğdu?

Alkaş olarak uzun yıllardır fuarcılık, sponsorluk, etkinlik ve danışmanlık çalışmalarıyla özellikle perakende ve gayrimenkul sektörüne hizmet veriyorduk. Bu network gücümüzü Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında dijitale taşıdık. Bu platform üyelerine özel hizmetler sunmasının yanı sıra iş dünyasının tüm dijital etkinliklerini gerçekleştirebileceği çok yönlü bir mecradır diyebiliriz

Kimler DNA’ya üye olmalı?

Biz Alkaş olarak gayrimenkul ve perakende sektörünü odağımıza aldık.

Bu sektörler ve alt sektörleri ile birlikte 20 farklı sektörü hedefliyoruz. Perakende markaları, bu markalara hizmet veren teknoloji firmaları, AVM’ler, mimarlar, hukuk firmaları, turizm yatırımcıları, sağlık yatırımcıları, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri, ofis, şehir planlamacısı, tesis yönetimi, değerleme firmaları, bankalar, karma projeler, lojistik, araştırma şirketleri, proptech firmaları ve araştırma firmaları. Bu şirketler ve hitap ettikleri sektörler bizim hedef alanımız. Örneğin Bilişim sektörü tüm sektörlerin en büyük çözüm ortağı. Bu sektördeki tüm şirketler bizim üyemiz olabilir. Ayrıca biz bu sektörlerin bağlı olduğu tüm STK’larımızı da sistemimize dahil ediyoruz.

Platformda hangi kuruluşlar yer alıyor?

Platformumuzu toplamda 1200 iş ortağımız ve üyemiz kullanıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYID), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) iş ve çözüm ortağımız olarak DNA’da yer alıyor.

Üyelere hangi imkanları sunuyorsunuz?

DNA aslında sektörün dijital kütüphanesi olma yolunda ilerliyor da diyebiliriz. Günümüzde bilgiye (big data) ulaşmaktan daha önemlisi, akıllı bilgiye- süzülmüş içeriğe (smart data) ulaşmak. Buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz en önemli hizmetlerimizden biri de, üyelerimizin sektörel süzülmüş içeriklere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak.

"Dijital sahne" ile farklı sektörlerden farkı içerikler ile hazırlanmış canlı yayınlar yapabiliyoruz. Tam bir etkinlik alanı olan Dijital Sahne’de bizim kendi etkinliklerimiz dışında üyelerimiz de diledikleri etkinlikleri yapabilirler. Tüm canlı etkinliklerimiz arşive alınıyor ve üyelerimiz bu içeriklere dilekleri zaman kolaylıkla ulaşabiliyor.

DNA üyelerimiz arasında verimli işbirlikleri yaratabilmek için "İş geliştirme sohbet odası", "Business meeting room" hizmeti sunuyor. Dijital iş geliştirme buluşma alanını üyelerimiz toplantı saatini belirleyerek, diğer üyeler ile görüntülü bir tanışma toplantısı yapabilirler.

Dijital fuar hizmetimiz ile de firma ve kuruluşlar kendi konferans programları, katılımcıları ve stantları ile online bir fuar düzenleyebilirler. Bu etkinliklerde şirketler kendi kurumsal giydirmeleri ile marka iletişimlerini en üst seviyede kullanarak, kendi hedef kitlelerine direk olarak ulaşabiliyorlar

Sektörden Haberler’de ise sektör temsilcileri ve iş ortaklarımız için bir alan oluşturduk, üyelerimiz çözüm ortaklarımızın yayınladığı araştırma ve raporlara kolaylıkla erişip kullanabiliyor. .Bu alanda aynı zamanda gazeteci, eğitmen, dalının uzmanı kişileri DNA üyelerine özel yazılarıyla yer alacaklar. Buradaki içerikte üyelerimize özel hazırlanmış hukuk, IK, pazarlama, ofis, tasarım yaşam gibi ile ilgili güncel yazılarımıza ulaşabilecekler.

DNA ile ilgili hedefleriniz nelerdir?

Biz her şeyden önce uluslararası bir etkinlik platformu olma yolunda adımlar atıyoruz. Geçmişte fiziki olarak yapılan uluslararası fuarların ve etkinliklerin online olarak bizim platformumuz üstünden yapılıyor olması en büyük hedefimiz.

Çok yeni bir oluşum olmamıza rağmen şuanda platformumuzda çevrimiçi etkinliklerde kullanıcı verimliliği yüzde 80 artarken, nokta atışı hedef kitleye ulaşma oranımız da yüzde 100 büyümüş durumda.

Hizmet verdiğimiz 1yıllık süreçte 120 nin üstünde canlı yayın, 346 konuşmacı ve 50 bin üst düzey yöneticiye ulaştık. Hedefimiz bu yılın sonunda 100 bin kişiye ulaşmak. Uluslararası konuşmacılarımıza ev sahipliği yapmak ve sektörlerdeki gelişmeleri uluslararası düzeyde değerlendirmek. Bu yüzden içeriklerimize göre global konuşmacılara yer veriyoruz.

2022 sonuna kadar 5 kat daha büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Bu süreçte en az 4 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak ve 10 ülkeyi de üyelerimizle iş bağlantıları yapabilmek için konuk etmek istiyoruz. Tüm bunları yaparken de MIPIM ve MAPIC fuarlarındaki kazanımlarımız ile uluslararası işbirliği görüşmelerini görüntülü toplantılar olarak DNA da yaparak bu konuda da sektöre öncülük etmek istiyoruz.

Yakın zamanda planlanan etkinlikleriniz var mı?

Evet 26 Mayıs’ta ZMD (Zincir Mağazalar Derneği) ile birlikte düzenlendiğimiz perakendenin olmazsa olmazı çoklu kanal yönetimi, e-ticaret ve omnichannel konularının işleneceği Omnichannel Konferansımız var.

8 Haziranda DNA’da sekizincisini gerçekleştireceğimiz FutureCommerce360 “E-Ticarette yenilikçi fikirler ve uygulamalar neler?” konu başlığımız ile Dijital ticaret globalde nereye gidiyor, global sahnede öne çıkan faaliyet gösteren firmalar ile yeni neslil e-ticareti değerlendireceğiz.

23 Haziran ‘da ise RE360 Gayrimenkul Buluşmamız var. 2020 Aralık ayında 3 gün olarak düzenlediğimiz konferans serimizi bu yıl Aralık ayına kadar düzenleyeceğimiz 3 farklı buluşma ile gerçekleştireceğiz. Her bir etkinliğimizi de gayrimenkul ve alt sektörlerinin farklı konularının 360 derece ele alacağız

Altıncı nesilden markaya yeni kimlik

Karaköy Güllüoğlu kurumsal kimliğini yeniledi. Ben tasarımı çok beğendim ve kurumdan bilgi istedim. Markanın 1843’de Gaziantep’te başlaya ve 1950’lerden beri İstanbul’da devam eden öyküsü bu yeni çalışmaya köprü görseliyle taşınmış

Markanın 6. kuşak temsilcisi Murat Güllü bu seçimi; “Biz Gaziantep'le İstanbul arasında bir köprü olduk. Köklerimizi burada saldık. O yüzden yenilenen kimliğimizde ve logomuz da bu köprü simgesini kullandık” sözleriyle açıkladı.

Kimlik değişimi kararının arka planı hakkında da şunları söyledi:

“Bu kimlik dönüşümü benim çok uzun yıllardır ajandamda olan bir fikirdi. Markanın geleneklerine bağlı kalarak dönüşmesi, yenilenmesi ve farklılaşması, oyunun kurallarını yeniden yazması zamanının geldiğini düşünüyordum. Bunun için doğru zamanı kollarken belki de en akla gelmeyecek bir zamanda pandemi döneminin başlarında buna karar verdim. Her geçiş zor ve sancılıdır tabi. Firma içerisinde 5. Kuşak Nadir Güllü’ye bunu kabul ettirmek başta kolay olmadı ancak o da gerekçelerimi ve gelecek planlarımı dinlediğinde hak vermeye başladı. Hatta yeşil rengi deden de çok severdi keşke Galata Kulesi logosuna geçerken yeşile geçseymişiz dedi.”

Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Amerika, Almanya ve Fransa'dan talep

Güllü ayrıca, 15 sene önce başladıkları online satışı daha pandemi döneminde daha da güçlendirdiklerini belirterek online’a geçiş süreçlerini şu cümleler anlattı. “İstanbul'un her yerinden Karaköy'e gelmek, ulaşmak kolay değil. O yüzden herkesin evine baklava ulaştırmak bizim gibi bir marka için bir nevi misyon zira 4. kuşak yürüyerek ulaştırmış. Biz de bunu neden motor kurye ile yapmayalım, servis ağını kurmayalım diye düşündük. Tek lokasyonda olmamızdan dolayı e ticarete herkesten önce başladık. Kendi sektörümüzde online satış yapan ilk mark

2-3 saat içinde ürünlerini İstanbul'un her yerine ulaştırabildiklerini söyleyen Güllü, “Şehir dışına kargo ile ulaştırıyoruz. Bazen Avrupa’nın pek çok lokasyonuna, Türkiye’den bile daha hızlı teslim olabiliyor. Yurtdışından en fazla siparişi Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Amerika, Almanya ve Fransa'dan alıyoruz. Pandemiyle birlikte online satışımız 10 kat arttı arttı. Tam kapanmalarda günlük motor sayımız 70’e kadar çıktı” dedi.

Spora destek geleceğe destek demektir

Vestel’e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak önce yıllardır spora verdiği destek için teşekkür etmek sonra da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları reklam filmi için tüm ekibi kutlamak istiyorum.

Vestel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Ana Sponsoru, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Ana Sponsoru, Kastamonu Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı Ana Sponsoru ve Trabzonspor Forma Göğüs Sponsoru olarak amatör ve profesyonel sporculara desteğini sürdürüyor.

19 Mayıs filminde bu başarılı sporcuların ve takımların performanslarından etkileyici karelere “Biz Atatürk Gençleriyiz” marşı eşliğinde yer veriliyor. Vestel, sonuçtan bağımsız olarak, her zaman “Neden Olmasın” diyerek başarıya ulaşmak isteyen sporcuların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğinin altını çiziyor. Söz ve müziği Muammer Sun’a ait olan, Median Müzik’in seslendirdiği ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ marşının kullanıldığı filmde Concept reklam ajansının imzası var.

KÜNYE

Rekalamveren Yetkilileri: Duygu Badem Uylukçuoğlu, Feza Turunçoğlu, Resmigül Kayam, Mertcan Nesimi Ünlüer, Özgecan Akbulut, Mert Altuntaş

Reklam Ajansı: CONCEPT

Yönetici Kreatif Direktör: Kerem Özkut

Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir

Yaratıcı Ekip Lideri: Emre Günaydın

Kreatif Ekip: Berke Gülçiçek, Alperen Yalçıngil, Görkem Can Uygun, Dilara Aktuğ, Gizem Serçe

Grafiker: Mehmet Ögec

Müşteri İlişkileri Direktörü: Barış Alemdar

Müşteri İlişkileri: Özlem Najdi, Serap Balaban, Gizem Pelivan

Stratejik Planlama: Onur Aydın, Şelale Mısırdalı

Ajans Prodüktörleri: Mert Turan, Hilal Kınalıada

Yönetmenler: Sedat Dündar, Umut Dizdar

Prodüksiyon Şirketi: Yapar Film

Marş: Biz Atatürk Gençleriyiz

Söz&Müzik: Muammer Sun (Median Müzik Edisyon)

Müzik Yeniden Çaldırma: FFW

Post Prodüksiyon: IPD