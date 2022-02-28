DNA’yı anlamak beni heyecanlandırıyor

Vebi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında öncülük eden, ekosistemi güçlendiren bir ismi ödüllendiriyor. Bu yıl 21’inci kez verilen ödülün sahibi, uzun süredir Amerika’da Pittsburgh Üniversitesi çatısı altında hesaplamalı moleküler ve sistem biyolojisi alanında araştırmalarını sürdüren Ordinaryüs Profesör İvet Bahar oldu.

Ödül töreni bu yıl da pandemi şartları nedeniyle dijital platformda gerçekleştirildi. Tören sonrasında biz de İvet Bahar’la röportajımızı online ortamda yaptık. “Türkiye’den ödül almak, bunu Koç Vakfı’ndan almak beni çok onurlandırdı” diyen Bahar, röportajda birkaç noktayı özellikle öne çıkardı. Bunlardan biri bilimsel gelişmenin önemi, ikincisi kadınlara bilimde öncülük etmek istediği üçüncüsü de genetik davranış ile insan sağlığı arasındaki bağı kurmanın heyecanı.

“Akademisyenlik mesleğini eşimin önerisi ile seçtim”

İvet Bahar’ın ödül töreninde bilimsel çalışmalarını anlatırken yaşadığı heyecan, tüm izleyenleri etkiledi. O heyecanın ne zaman başladığını sorduğumda, beklediğim gibi “çocukken” yanıtını almadım. “Çocukken bilim insanı olma hayalim yoktu. Matematiği seviyordum. Başarılıydım. İlkokul öğretmenime hayrandım, ben de onun gibi öğretmen olma hayalleri kuruyordum. Lisede matematiğe fizik, kimya da eklendi. Bu konularda yetenekli olduğumu fark edince araştırmalar yapmak istediğimi çevreme söylemeye başladım. Arkadaşım ‘Neden akademisyen olmuyorsun. O zaman araştırmalar da yapabilirsin’ deyince aklıma yattı. O arkadaşım bugün eşim. Ben de üniversitede ilk tercih olarak temel bilimler konusunda araştırma yapmak üzere kimya yazdım.”

Bahar’ın kariyerine bakıldığında gerçek bir araştırma tutkunu olduğu görülüyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde kimya mühendisliği bölümünde, doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yine kimya alanında tamamlayan İvet Bahar, bu sırada polimer fiziğine ilgi duyunca araştırmalarını bu alana kaydırıyor. 1986-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırmalarını sürdürüyor ve profesör unvanını burada elde ediyor. 2001’de Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Genetik ve Biyokimya Bölümüne profesör olarak gidiyor, 2004’de halen başkanlığını yapmakta olduğu Hesaplamalı ve Sistemler Biyolojisi Bölümü’nü kuruyor. 2016’da ise ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray’a “Çok Ölçekli Modellemeler ve Biyolojide Büyük Veri” başlıklı konuşma için davet ediliyor. Bahar halen Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu ve Amerikan Bilimler Akademisi üyesi. Ayrıca Avrupa Araştırma Konseyi Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri Hakemler Kurulu üyesi de olan Bahar'ın, hesaplamalı biyoloji ve ilaç tasarımları alanlarında 300’den fazla makalesi var. Bu arada Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün iki farklı merkezinde de başkanlık görevi yürütmüş. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2013 yılında Ordinaryüslük ünvanını kazanıyor.

4-5 ilaç için patent başvurusu var

İvet Bahar ve 12 kişilik ekibi Pittsburgh Üniversitesi’nde hesaplamalı biyoloji, ölçeği ve karmaşıklığı çok yüksek olan verileri incelemek için yeni yöntemler geliştiriyorlar. Bahar, “Biz, laboratuvarda zorlu koşullarda yapılacak deneylerin, önceden bilgisayar desteği ile simülasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bu, süzgeçten geçirmek gibi oluyor. Bir yerde bizim yaptığımız, bütün dataları en etkin şekilde kullanıp klinikçilerin bilgisine sunmak. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyoruz” diyor. Bahar’ın yakın tarihli çalışmaları, bilgisayar yardımı ile ilaç geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmış durumda.

Bahar ve ekibinin özellikle son dönemde yürüttükleri çalışmaların klinik açıdan sinir ileti tedavisinde yeni yaklaşımların ortaya konulmasına; nöredejeneratif hastalıklardan, kanser, karaciğer fibrozu ve ilaç bağımlılığına kadar birçok rahatsızlığa karşı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük ettiği görülüyor. İvet Bahar ise, “Bilimsel veri havuzları var. Bunları en iyi şekilde analiz edecek algoritmaları geliştiriyoruz. Veriden bilgiye geçme aşamasını gerçekleştiriyoruz. Genetik bozuklukları araştırıyoruz” diye özetliyor çalışmalarını.

Ekibin patent alan bir ilacı henüz yok. Bahar, dört-beş ilacın şu anda patent sürecinde olduğunu söylüyor. Ancak onun gönlü keşifte: “Biz ilaç geliştirme, klinik evrelerden geçme kısmına pek girmiyoruz. Bu, ilaç şirketlerinin işi. İlaçlar adaylarını bulup, bilimsel camianın bilgisine sunuyoruz. Şirketler bunları derinlemesine araştırıyor. Bazı ilaç şirketlerine danışmanlık yapıyorum.”

Asıl heyecanlandığı konu ise DNA. DNA’nın nasıl hareket ettiğinin peşine düştüklerini söyleyen Bahar, bunun insan sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çiziyor. Diyor ki, “Herkesin bildiği DNA’nın A,T,C,G diye dört yapı taşı var. Biz şimdi kromozomlar hücre çekirdeği içinde nasıl yumak oluşturuyor, nasıl hareket ediyor bunu araştırıyoruz. DNA’nın davranışlarının simülasyonlarını yapıyoruz. Bütün olay genetik davranış ile insan sağlığı arasındaki bağı kurmak.”

COVID-19’da normalleşme yakın

Ordinaryüs Profesör İvet Bahar, koronavirüs salgınında artık dünyanın mutlu sona yaklaştığını düşünenlerden. Bunu virüslerin yapısıyla açıklıyor Bahar: “Virüsün de bir şekilde var olabilmesi için çok ölümcül olmaması gerekiyor. Mesela Omikron çok bulaşıcı ama Delta kadar ölümcül değil. Çok öldürücü olursa kendisinin de sonunu hazırlar. Dengeyi koruması, orta yolu bulması lazım. Bu nedenle şu anda Omikron nedeniyle vakalar yüksek ama ben düşeceğine inanıyorum. Normalleşme yakın. Yeni bir varyant çıkarsa daha mı tehlikeli olacak, pek sanmıyorum. Yeni aşılar, ilaçlar bulunuyor. İnsanlar bilimsel alanda gelişme sağladıkça daha kötü olmayacak.”

“Kadınlara destek olmak misyonum”

Kadınların bilimdeki ilerleyişi İvet Bahar’ı heyecanlandıran konulardan biri. Bir kadın olarak Türkiye’de her hangi bir konuda geri kalmadığını, eşit fırsatlardan yararlandığını söylüyor Bahar. Kadınların bilimdeki hayallerinin arzu edilen oranda gerçekleşememesinin arkasında ise toplumdaki algı ve aile yapısının rol oynadığını düşünüyor. “Kadının evdeki sorumluluğu yüksek. Bilimsel araştırma çok uzun saatler çalışma gerektiriyor. Ben yine de ‘yapabilirsiniz’ diyorum. Kadınların bilimde mevcut yeteneklerini kullanmalarına yardımcı olmak benim misyonum. Korkmadan ‘ben yaparım’ deyip sorumluluk almaları için onları cesaretlendirmek istiyorum. Önemli olan sebat. Çünkü bizim meslekte yol uzun, sabır ve kararlılık gerektiriyor, ama çalışmalarınızın sonuçları, ürünleri bütün emeklere değer” diyor Bahar.