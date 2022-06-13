Doblo üretiminin İspanya’ya alınması Bursa’da moralleri bozdu

Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'daki Vigo fabrikasında yapma kararı aldı. 2000 yılından beri Bursa’da üretimi yapılan hafif ticari araç Doblo, bugüne kadar toplam 2 milyon adetten fazla üretildi. Fiat, Bursa’da yıllık 40 bin adedin üzerinde Doblo üretiyor. Stellantis Grubu’nun açıklamasının ardından Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edeceğini duyurdu.

Aslında Doblo’nun üretiminin Bursa’da sona ereceğini sektör temsilcileri yaklaşık 2 yıl öncesinden öngörüyordu. Doblo üretiminin İspanya’ya alınması yönünde yapılan açıklamanın devamında Bursa fabrikasında üretimi yapılacak yeni modelin açıklanması bekleniyordu. Ama öyle olmadı. Yeni model açıklanmadığı gibi Tofaş’tan yapılan ‘Doblo üretimin 2023 sonuna kadar devam etmesinin talep edileceği’ yönündeki açıklaması da yaşanan karmaşanın ve paniğin etkisi olarak görüldü.

Ortaya çıkan tabloya bakınca Fiat Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasında tabir yerinde ise bir bilek güreşi yaşandığı görülüyor. Fiat bildiğimiz gibi İtalyan bir alenin markası idi. Koç ailesi ile aralarında sağlam bir dostluk ve birliktelik vardı. Stellantis Grubu Fiat’ı devir alınca yönetim Fransızların eline geçti ve Fransızlar tüm bölgelerde operasyonel değişikliğe gitti. Adını tam koyamasak da Koç Grubu ile bazı konularda anlaşmazlık çıktı ve birtakım pazarlıklar devam ediyor. Dünyada yaşanan dönüşümde bütün firmalar yeni model üretimlerini açıklarken, Tofaş Bursa fabrikasından bugüne kadar ses seda çıkmadı. Bu sessizliğin hayra alamet olmadığını da böylece öğrenmiş olduk. Tofaş Bursa fabrikası yıllık 450 bin adetlik üretim kapasitesi, verimliliği ve yetkinliği ile yıllar yılı uluslararası arenada örnek gösterilmiştir. Haliyle böylesi değerli bir tesisin âtıl hale getirilmesi kimseye fayda sağlamaz. Dileğimiz Stellantis Grubu ile Koç ailesi arasında bir uzlaşı sağlanarak biran önce yeni bir model ile fabrikada üretimin tekrar 450 bin seviyelerine gelmesi. Belirsizliğin devam etmesi halinde ise zararı başta fabrika çalışanları olmak üzere, otomotiv endüstrisi, Bursa kenti ve ülke ekonomisi görecektir.