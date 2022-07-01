Doğal döngü dronu ile Balıkesir Üniversitesi’ne büyük ödül

Üniversitelerdeki üretim hevesine son dönemde sosyal fayda felsefesi damga vuruyor. Özellikle Z kuşağının kariyer planlarında tek başına para kazanmanın ötesinde hayaller yattığını, son dönemde geliştirilen projelerden de görmek mümkün.

Kredi Kayıt Bürosu’nun tam dokuz yıl önce öğrencilerin sosyal fayda yaratma hayallerini hayata geçirmek amacıyla başlattığı “Hayal Edin Gerçekleştirelim” adındaki yarışma da tam olarak bu gençleri yakalamayı hedefliyor. Bugüne kadar 150’yi aşkın üniversiteden 10 binin üzerinde proje fikrinin değerlendirildiği yarışmaya sadece öğrenciler değil, öğretim üyeleri de başarılı takımlar oluşturarak katkıda bulundu.

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine büyük ödülü kazandıran Doğal Döngü Drone’u projesi ile tarımda verimsizleşen alanlara dronelarla müdahale ediliyor.

Yarışmanın bu yılki ödül töreni iki yıl aradan sonra fiziki bir törenle gerçekleşti. Bu yıl Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. Canlı olarak yapılan sunumlarda finale kalan 100 proje arasından 12 haftalık girişimcilik programına hak kazananlar belirlendi. Arkasından eğitim alan 10 proje, jüri üyeleri ve izleyenler önünde sunumlarını yaptılar.

Verimsiz topraklara dronla müdahale

Jürinin değerlendirmesinde en yüksek puanı alan proje, Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Erinç Çelik ve Pınar Güner ‘in geliştirdiği Doğal Döngü Drone’u oldu. Doğal Döngü Drone’u projesi ile tarımda verimsizleşen alanlara dronelarla müdahale ediliyor. Biyolojik müdahalenin ardından toprak verimliliği artırılıyor. Ayrıca bu dronlarla toprağın ihtiyacından fazla kimyasal madde kullanımının da önüne geçiliyor. Projenin sahipleri Erinç Çelik ve Pınar Güner’e, projelerini hayata geçirmeleri için 50 bin TL’lik para ödülü verildi. Projenin takibini ise yine KKB ekibi yapacak.

Anadolu üniversiteleri yarışmaya damga vurdu

Bu yılki yarışmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de ilk üç büyük ödülün sahiplerinin Anadolu’daki üniversitelerden olmasıydı. Balıkesir’e giden büyük ödülden sonra ikincilik ödülü de Kayseri’nin yolunu tuttu. Erciyes Üniversitesi’nden Mustafa Kaan Kalaycı ve Sena Aydoğdu, Akıllı Öyküm 4.0 projesiyle 30 bin, Bursa Teknik Üniversitesi’nden Muhammed Talha Özgat ve Bora Kantarlıoğlu ise Akıllı Hijyenik Tutamak projesiyle 20 bin TL’lik ödüllerin sahipleri oldular. 10 bin TL tutarındaki Findeks Özel Ödülü de Yenilenebilir Ekmek projesi ile Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sena Ay’a verildi. Yarışmada finalist 10 projeden altısına yine 10 bin TL tutarında Jüri Özel Ödülleri takdim edildi.

“Gençlerle gurur duyuyoruz”

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Veysel Sunman, gençlerin projeleriyle hayallerin de ötesine geçtiklerinin altını çiziyor. Öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini ve toplumsal sorunlara duyarlılıklarını artırmak üzere yarışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Sunman, “Gençlerimizle gurur duyuyoruz. KKB olarak gençlerimizin sorunları tespit ederek ihtiyaca yönelik inovatif çözüm yaklaşımlarını hayata geçirmek üzere çıktıkları yolda daima yanlarında olacağız” diyor.