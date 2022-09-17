Doğal taş rezervinin %40'ı bizde ancak pazarlayamıyoruz

Mustafa Keleş

Kuvars Mermer

Geçmiş tarihlerde adalara yerleşen insanlar sadece balık yakalama becerilerini geliştirmişlerdir. Zaman içinde taşı kullanmayı öğrenen insanların ilk yaptıkları avadanlıkların tümü taştır. İnsan ırkı var olmaya başladıktan sonra en güvenilir dostu olarak taşı görmüştür. Buğdayı öğütmek için değirmeni, avlanmak için kesici aletleri de taşı kullanarak oluşturmuşlardır.

Roma ve Osmanlı Devleti zamanında yapılan cami, medrese, türbe, saray, köprü, su kemerleri gibi eserlerin güzelliğini, değerini ön plana çıkaran yine doğal taş olmuştur

Ülkemizde geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlar ticaret için doğal taşı kullanmaya devam etmektedir. Nitekim doğal taş ile ticaret yapmak gelecek yüzyıllara kadar devam edecektir.

Farkında olmadan coğrafyamızdaki tarihi zenginliğimizi ihmal edip ithal ürünlere ağırlık vererek varlık içinde yokluk yaşamaya ülkemizi mahkum ediyoruz.

Ülkemiz madenciliğinde doğal taş sektörü son yıllarda gerek üretim, gerekse ihracatta çok olumlu bir süreç içine girmiştir. 1980’li yıllarda kazanılan ivme ile diğer madencilik faaliyetlerine göre daha aktif bir konuma girmiş olup üretim ve işletme sürecindeki kalite artışı ile beraber kazanılan deneyimlerle uluslararası piyasalarda gerçek yerini edinmiştir.

Geçmiş dönemlere oranla 2022'in ilk 6 ayında doğal taş ihracatı %20 oranında düşüş gösterdi. Tabi ki birçok etken var ama ağırlıklı olarak İran taşlarının blok ve işlenmiş şekilde ithalatı en büyük sebebi oldu.

İran şu an Türkiye'de doğal taş ithalatı yaparak ürünlerini pazarda tanıtmaya çalışıyor. Türkiye doğal taş rezervinde dünyanın %40'ını oluştururken, biz kendi taşımızı pazarlamayı anlık menfaatlerle geri plana atıyoruz.

Türkiye de 650 çeşit renk ve desende doğal taş mevcut. Özel sektör ve kamu projelerinde yerli taşımızı ön plana almamız gerekiyor. Bu konuda sorumluluk ilk önce meslektaşlarımıza düşüyor. Daha sonra müteahhit ve mimarlar bu konuda ülkemiz için gerekli hassasiyetlerini gösterip yerli doğal taşa ağırlık vermeli. Tüm dünyada ekonomisi güçlü, sistemli, düzenini kurmuş ülkelerde dahi ekonomik kriz irili ufaklı şekilde yaşanmaktadır. Biz müşterilerimizi yerli doğal taş yerine muadili olan ithal doğal taşa yönlendirdikçe ülkemiz açısından ekonomiyi daha da zor hale getirmiş oluruz.

Türkiye de doğal taş madeni olan başlıca illerimiz;

Kırklareli, Silivri, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, Afyon, Burdur, Isparta, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Osmaniye Kahramanmaraş, Konya, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Düzce, Kayseri, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Erzincan, Siirt, Bayburt, Samsun, Amasra, Ankara, Kırşehir, Aydın, Çanakkale, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Diyarbakır, Sivas.