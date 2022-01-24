 “Doğalgaz kesintileri nedeniyle sanayicinin taahhütleri zora girecek”

İran’dan gelen doğalgazda arıza nedeniyle 10 gün kesintiye gidilmesinin ardından, yüksek tüketiminin olduğu sanayi tesisleri ile doğalgaz çevrim santrallerinde kısıntısı yapılması, sanayide üretim noktasında yaşanabilecek sıkıntıları gündeme getirdi. “Bu kısıntı özellikle sanayide üretimi durma noktasına getirecek“ diyen CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Sanayicimizin kullandığı doğalgaz en önemli maliyet kalemlerinden biri. Son bir yıllık dönemde küçük sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 77, büyük ölçekli tüketim yapan sanayide kullanılan gazın fiyatı yüzde 346 ve elektrik santrallerinde kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 290 artmıştı. Ama üretimi devam ettirebilmek için sanayicimiz bu yükü de aylardır omuzluyordu. Alınan bu son karar üretimi durdurma noktasına getirecek” dedi.

Sanayicinin altına imza attığı sözleşmelerle yüklendiği ve taahhüt ettiği üretimlerinin zora gireceğini belirten Tarhan, “Gerek yurtiçi tedarik sağlayan, gerek ihracat yapan sanayicilerimiz müşterilerine karşı yükümlülükleri zamanında yerine getiremezlerse verdikleri taahhütleri de zora girecek. Bu durumda bir de sözleşmelerden kaynaklanan tazminat ve yaptırımlara muhatap kalacaklar. Sanayicinin zararlarını BOTAŞ karşılayacak mı?” değerlendirmesi yaptı.

Tarhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması için verdiği soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi: “İran ile Türkiye arasında imzalanan doğalgaz anlaşması kapsamında İran tarafından sağlanması gereken doğalgaz miktarı nedir? Doğalgaz ihtiyacımızın en yüksek olduğu bu dönemde İran tarafından doğalgaz temininde kısıntıya gidilmesine dair İran’a bir yaptırım uygulanacak mıdır? İran-Türkiye arasında imzalanan doğalgaz anlaşması kapsamında ülkemizin yükümlülükleri nedir? Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde anlaşmada öngörülen yaptırım nedir?“

HDP’li Güzel savunma verecek

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 28 Ocak Cuma gününe kadar Hazırlık Komisyonu’na yazılı savunmasını verecek. Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası geçtiğimiz hafta TBMM Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu’nda ele alınarak, Güzel'e, yazılı savunma yapması için bir hafta süre verildi. Güzel, istemesi durumunda 31 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te komisyona sözlü savunma da yapabilecek.