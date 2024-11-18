Doğan, Şahin ve Kartal’ı üreten fabrika yeniden faaliyete geçiyor

2009’da şalterleri indiren ve üretim bandını durduran El Nasr Automotive Manufacturing Company (NASCO), tekrar faaliyete geçiyor. Fabrikada ilk etapta yüksek yerli bileşen oranına sahip otobüs banttan inecek. Ardından da elektrikli yerli otomobilin üretilmesi planlanıyor.

Türk otomotiv sanayisi­nin en güçlü sembolle­rindendir TOFAŞ’ın Kuş Serisi… 1981’den 2010 yılına ka­dar Koç Holding-Fiat ortaklığıy­la üretilen Doğan, Şahin ve Kar­tal’ı hala özellikle Anadolu’da yollarda görmeniz mümkün. Ön­den motorlu, arkadan çekişli ya­pısıyla hem sedan hem de station wagon olarak üretilen bu araçlar, özellikle 90’lı yıllarda deyim ye­rindeyse yolların tozunu attırı­yordu.

Sadece Türkiye’nin değil, ihraç edilen Azerbaycan, Gür­cistan, Suriye gibi komşu ülke­lerin, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gi­bi Orta Asya coğrafyasının hat­ta Çin’in… Bir de sağdan direksi­yonla Kuzey Kıbrıs’ın. TOFAŞ’ın Kuş Serisi’ndeki başarısı sadece ihracatla sınırlı kalmadı.

Model de oldu. Ortadoğu’nun ilk oto­motiv üreticisi olan El Nasr Au­tomotive Manufacturing Com­pany (NASCO), 1991 yılında montaj hattı kuruldu ve önce Şa­hin, ardından da Doğan ve Kar­tal üretimi başladı. Bu araçları çok seven Mısırlılar’ın ilgisi ye­rellik oranının yarı yarıya artma­sını sağladı. 2000’li yıllarda ise Kuş Serisi, Afrika’nın kuzeyin­den alt kısımlara, Sahra Altı’na bölgesine doğru uçtu.

2006 yı­lında Hollanda temelli bir firma olan Holland Car, Etiyopya’da bir otomobil montaj tesisi kurdu ve TOFAŞ’ın lisansıyla üretime başladı. Holland Car DOCC adı­nı alan Şahin, Etiyopya’da üreti­len ilk otomobil oldu. Kuş Seri­si’nin Türkiye macerası da aynı yıl sona erdi. Türkiye’de üretim tamamen sonlandırıldı, Etiyop­ya’da Şahin’in yerini Çinli mar­kaların üretimi aldı. Artık sadece Mısır’da üretiliyordu, Kartal ve Doğan ile. Hem de Sarukh yani füze takma adıyla…

Banttan son inen araç Kartal oldu

Ta ki 2009 yılına kadar. Eko­nomik zorluklar yaşayan Mısır devletine ait Metalurji Endüs­tileri Holding ve ona bağlı olan El Nasr Automotive, artık zarar edildiği için tasfiye süreci baş­lattı. Uuzun süredir zarar açık­layan El Nasr, TOFAŞ’ın da da­hil olduğu lisans anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte kepenk­leri kapandı. Önce Mısır Silahlı Kuvvetleri istedi. Ancak olmadı. 1960 yılında El Nasr’ın bantla­rından son olarak Kartal indi ve üretim sona erdi. Bir de bunun üzerine Arap Baharı eklenince, Kuş Serisi ile birlikte El Nasr, ke­penkleri indirdi.

Önce otobüs, sonra elektrikli SUV üretecek

El Nasr, sadece Mısır’ın değil, Arap coğrafyasının da ilk oto­mobil fabrikası. 1960 yılında kurulduğunda, Türkiye’de Oto­san, Ford Consul aracını üretir­ken Devrim arabaları için de he­nüz bir yıl vardı. 1962’de Fiat ile Nasr1100 ve Nasr1100HB üre­timine başlayan Mısırlı şirket, aradan geçen genel olarak İtal­yan şirketle lisanlı üretim ger­çekleştirdi. 2009’da şalterleri indiren ve üretim bandını dur­duran El Nasr, Şubat 2013’te Muhammed Mursi’nin Cumhur­başkanlığı döneminde açılmak istendi. Ancak olmadı. Birkaç ay sonra da darbe oldu ve bir daha düşünülmedi.

15 yılın ardından tekrar üre­time başlıyor. Mısır Başbaka­nı Mostafa Madbouli, geçtiği­miz günlerde El Nasr Otomotiv Üretim Şirketi’nin üretim hat­larının restorasyonu, geliştiril­mesi ve modernizasyonunu du­yurmak için düzenlenen bir kut­lamaya katıldı.

Etkinlikte Sanayi Kalkınmadan Sorumlu Başba­kan Yardımcısı, Sanayi ve Ulaş­tırma Bakanı Kamel el Wazir ve Kamu Sektörü Bakanı Moha­med Shemi gibi kamunun sanayi kesimini temsil eden isimler de vardı. de katıldı. Fabrikada şim­dilerde otomobil üretilmeyecek. İlk planda yüksek yerli bileşen oranına sahip otobüs banttan inecek. Ardından da elektrik­li yerli otomobil.

Nasr’ın resmi sitesinde SUV görünümlü elekt­rikli aracı görmek mümkün. Üs­tü Mısır bayrağıyla kapanmış araç, belki de bölgede Togg’a ra­kip olacak. Zira Türkiye’nin en önemli hedef pazarı bu coğrafya. 1952’deki sanayi devrimini tek­rar etmek isteyen Mısır Yöneti­mi, son dönemde artan yatırım­ları bu tür katma değerli ürünle­re çevirmek istiyor.