Doğanlar Holding 2023 yılında halka arza hazırlanıyor

Hemen hemen tüm şirket yönetimlerinin dilinde olan ‘aile anayasası’nı iyi uygulayan grupların arasında Doğanlar Holding’i de sayabiliriz. Listede yer almalarının nedenleri arasında, sıkı bir anayasa oluşturmalarının yanında deneye yanıla da olsa, altına imza attıkları metnin açtığı yoldan ısrarlı şekilde gitmelerini gösterebilirim. Aile anayasasının izinden gidebilme becerilerinin bir sebebi de Doğanlar Holding’in kurucusu Ali Doğan’ın önderliğinde oluşturulan ‘aile meclisi’nin varlığıdır, kanısındayım.

Bugün ailenin ikinci kuşak temsilcisi altı kardeşin birlikteliğinde yoluna devam eden Doğanlar Holding’te, üçüncü kuşaktan 8 temsilcinin de önemli görevleri var. Her biri aile anayasasının şartlarını uygulayarak, gelmişler bulundukları pozisyonlara. Örneğin, hiçbirisi 32 yaşına şirketlerde hissedar olamadıkları gibi mal/mülk sahibi de olamıyorlar. Şirketlerde 14 yaşında staja başlamışlar, sıkı eğitim süreçleri yıllarca sürmüş. Eşlerin, gelinlerin ve damatların çalışmalarının yasak olduğu holding, kendilerine okul dönemlerinde burs yardımında bulunmayı ihmal etmemiş. Master yapanların giderleri aile meclisinden karşılanırken, yönetim kurulu üyesi olabilmek için her biri şirketlerde 5 yıl rotasyonlu yöneticiliğe tabi tutulmuş, yüksek lisansları zorunlu kılınmış. Yani deyim yerinde ise her biri pişerek, holding bünyesine katılmışlar.

Doğanlar Holding’in yürütme sorumluluğunu üstlenen İcra Kurulu’nda ailenin üçüncü kuşağından 8 temsilci üye olarak bulunuyor. Doğan Ali Doğan, Ogün Doğan, Şafak Doğan, Güçer Doğan, Ozan doğan, Dilara Doğan, Başak Doğan ve Doruk Doğan, yandaki resimaltında görebileceğiniz gibi holding şirketlerinde önemli sorumluluklar üstleniyor.

Doğanlar Holding’in yönetim kurulunu oluşturan aile büyükleri ile birlikte iyi yetişmiş, ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinin önlerinde önemli projeleri olduğunu öğrendim.

Grubun, BİST'te işlem gören ilk şirketi Doğanlar Mobilya. Geçen yıl geri dönüşüm ve enerji şirketleri Biotrend’i halka arz ederek, BİST’e ikinci şirketlerini gönderen Doğanlar Holding, 2023 yılında bu alanda önemli bir adımı devreye alacak.

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nun Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yönelik en önemli hedefi, Doğanlar Holding’in halka arzını önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleştirmek olarak kondu.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu’nu oluşturan 6 kardeş, Davut Doğan, Adnan Doğan, Şadan Doğan, İsmail Doğan, İlhan Doğan ve Murat Doğan, gruplarının yeni planlarını, İcra Kurulu’nu oluşturan 8 yeni kuşak temsilcisi ile birlikte yürütüyor. Ailenin 3’üncü kuşak temsilcilerinden (soldan sağa) Ozan Doğan mobilyadan, Şafak Doğan ve Doğan Ali Doğan inşaattan, Dilara Doğan ve Başak Doğan kurumsal iletişimden, Güçer Doğan e-ticaret ve perakendeden, Ogün Doğan ve Doruk Doğan enerji ve geri dönüşümden sorumlu olarak mesai yürütüyor.

İlk 50 grup arasına girecek

Doğanlar Holding, bu yıl 5,2 milyar TL ciro hedefliyor. Grubun amiral gemisi olan, bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarını toplayan Doğanlar Mobilya Grubu’nun ciro tahmini ise 3,2 ile 3,4 milyar TL olarak hesaplanıyor. 2022’de 750 yeni istihdamla birlikte çalışan sayısı direk 3 bin, dolaylı 30 bine ulaşacak. 4 sektörde 28 şirketiyle faaliyet yürüten Doğanlar Holding, bu yıl önemli yatırımları devreye almaya hazırlanıyor. 50’nci yılına giren grup toplam 50 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’nin ilk 50 grubu arasında yer alacak. Doğanlar Mobilya Grubu’nun, 2022 yılı konsolide satış geliri büyümesini yüzde 80-90 aralığında öngören Doğanlar Mobilya Grubu, Türkiye genelinde 100-120, yurtdışında ise 15-20 yeni satış noktası açmayı hedefliyor. Grup ayrıca, ilk yurt dışı yatırımı olan Senegal’deki mobilya fabrikasını önümüzdeki ay hizmete açacak.

Doğyap, Afrika’da büyüyecek

Doğanlar Holding’in, faaliyette olduğu mobilya, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde güçlü adımlar atmaya 2022’de de devam edeceğini belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Geçtiğimiz yıl başarılı bir halka arz geçiren enerji şirketimiz Biotrend Enerji’nin halka arz gelirini yeni alımlar ve yeni yatırımlarla destekledik. 2022 yılında da istikrarlı yürüyüşümüz devam edecek. Yeni açılacak tesislerimize yapılacak yatırımlarla istihdama destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Doğanlar’ın atılım içinde olacak şirketleri arasında inşaat ve gayrımenkul şirketi Doğyap da var. Doğyap ile özellikle Afrika’da önemli projeler için görüşmeler yaptıklarını belirten Doğan, Afrika’da yeni ihalelerin yanı sıra İstanbul’da da önemli projeler üstlenen şirket ile ilgili olarak “Doğyap İstanbul’daki Yenibosna projesi yılın ikinci yarısında lanse edilecek. Geçtiğimiz yıl satışına başlanan Oksijen Evleri’nde bu yıl sonunda anahtar teslimler başlayacak” dedi.