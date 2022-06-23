Doğanlar Holding, Afrika’daki fabrikada ‘Biga’yı üretecek

Geçtiğimiz ay Türkiye’nin en büyük mobilya üreticilerinden olan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store gibi markaların sahibi Doğanlar Holding’in hem Afrika hem de ABD büyüme planlarına yönelik bir haberi paylaşmıştık. Bu yılın ocak ayında Afrika’da temelini attığı üretim tesisi, Doğanlar Holding’in küresel anlamda attığı adımlardan belki de en dikkat çekeni. Sahra Altı Afrika’da üretim yapan ilk Türk mobilya şirketi olmaya hazırlanan Doğanlar, Senegal’de 10 milyon dolarlık yatırımla tesisini hayata geçirdi. Ancak yeni bir marka ile. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’la yaptığımız sohbette Afrika’ya özel bir marka oluşturduklarını dile getiriyor.

250 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Önce Senegal’deki üretim ile ilgili detayları paylaşıyor Davut Doğan. “D’Afric Senegal Furniture adıyla kurduğumuz şirkete ait fabrika 8 bin metrekarelik alanda başlayan üretimini ilerleyen fazlarda 50 bin metrekarelik alana çıkaracak. Hedefimiz yıllık 200 bin adetlik üretim. Bunu da 250 kişilik istihdam oluşturarak gerçekleştireceğiz” diyor.

Gelelim Afrika’ya özel markaya. Senegal’deki tesiste Biga Home adıyla yeni bir marka oluştu. Bu markayı seçmenin iki farklı önemi var. İlki İngilizce “Büyük Afrika” anlamına gelmesi. İkincisi ise Doğan Ailesi’nin doğduğu topraklara olan bağlılığı. Bildiğiniz üzere Doğan Ailesi Çanakkaleli. Hatta Davut Doğan, 1960 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Biga’da tamamladı. Yeni marka ile ilgili hedeflerini ise Davut Doğan şu sözlerle özetliyor: “Doğanlar Holding iştiraki olan D’Afric Senegal Furniture Sa şirketi; kaliteli, yenilikçi, her zevke hitap eden koleksiyon sunan Biga Home marka ürünlerin tamamını Dakar’da üretmeyi planlanıyor. Doğanlar ailesinin doğduğu topraklar olan Biga’yı dünyaya taşıma fikriyle yola çıkılarak yaratılan Biga Home, geçmiş ve bugünün izinde ilerleyen bir marka olarak hayal edildi.”

Biga markasını geçtiğimiz haftalarda duymuş ve Davut Doğan Bey ile o zaman sohbet etmiştim. Aileyi sarsan bir vefat haberi nedeniyle yazımı bekletme kararı almıştım. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan'ın anneleri, Ogün Doğan’ın kıymetli babaannesi Hacı Ayşe Doğan vefat etti. 83 yaşında vefat eden Hacı Ayşe Doğan'ın cenazesi Çanakkale'nin Biga ilçesinde defnedildi. Doğan Ailesi’ne bu boşluğu doldurulamaz kayıp nedeniyle DÜNYA gazetesi olarak tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Okuma yazma bilmemesine rağmen kız çocukları okusun diye Hacı Ayşe Doğan Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ni yaptıran merhum annelerine de eğitime yaptıkları katkı nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz.