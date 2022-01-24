Doğanlar, yurt dışındaki ilk üretim tesisini Senegal’e kuruyor

Koç Holding’in Defy satın alması, marka satın alarak veya sıfırdan yatırım yaparak Afrika pazarına açılım sağlamak isteyen Türkiye merkezli şirketlere önemli oranda cesaret verdi. Tosyalı Holding’den Hayat Kimya’ya Yıldız Holding’den Eren Holding’e bir çok Türk firması çeşitli proje ve yatırımlarla gerçekleştiriyor bu açılımı. Nijerya, Mısır, Cezayir gibi ülkelerin başını çektiği bu coğrafyaya yeni yeni ülkeler de ekleniyor. Birçok Türk şirketinin odağındaki Afrika’ya sıfırdan yatırım ile adım atan gruplar arasına katılan gruplar arasına Doğanlar Holding de katıldı. Türkiye’nin en önemli mobilya markalarını bünyesinde barındıran Doğanlar Holding, Afrika’ya Sahra Altı’ndan girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımın ardından kendisini arayarak Afrika planları hakkında bilgi aldım. Doğanlar Holding’in yurtdışındaki ilk yatırımını Afrika’ya yapacağını söyleyen Davut Doğan, “İlk adımımız ise Senegal olacak. Burada bir fabrika kurmak için çalışma başlatmıştık. Bu tesis şubat ayında üretime başlıyor. İlk etapta mobilya üretimi yapılacak” dedi. Katma değere büyük önem verdiklerini, bunu da projelerine yansıtmaya özen gösterdiklerini kaydeden Doğan, “Buradaki yatırımımız 10 milyon dolar. Önemli bir istihdam fırsatı da oluşturacak” diye konuştu.

106 MİLYON DOLARLIK PROJEYİ ÜSTLENDİ

Doğan, “Ayrıca Senegal’de geçtiğimiz senelerde kesin kabulünü gerçekleştirdiğimiz 106 milyon dolar tutarında Dakar Hali ve TIR Parkı Projesi var” diye devam etti.

Doğanlar’ın Afrika açılımı aslında bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Afrika’daki 10’uncu mağazayı da Senegal’in başkenti, Dakar’da açtıklarını anlatan Doğan, şu bilgileri verdi: “Dünyanın çeşitli lokasyonlarında 200’den fazla konsept mağazamız var. 4 kıtaya yayılmış durumda ve 36 ülkede. Paris’ten Londra’ya, New York’tan Berlin’e dünyanın önde gelen şehirlerinde bu mağazalar. Afrika bölgesinde, bu yıl henüz sizlerle paylaşamadığımız önemli farklı yatırımlar da söz konusu olacak. Bu kapsamda hem perakende mağaza hem de projeli işlerle büyüme hedefimiz var. Libya, Nijerya, Liberya, Zambiya, Angola, Kenya, Uganda, G Afrika bizim için hedef lokasyonlar. Libya, Nijerya, Angola, Kenya gibi lokasyonlarda ikinci mağazalar olacak.”

KELEBEK, ATATÜRK’ÜN İMZASIYLA KANATLANDI

Doğanlar Holding’in en önemli markası Kelebek Mobilya ile ilgili henüz öğrendiğim tarihi bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Bu bilgiyi de Davut Doğan veriyor bana, “Kelebek Mobilya, 1935 yılında bizzat Ulu Önder Atatürk’ün imzasıyla kurulan, bakanlar kurulu kararı ile Sütlüce’de arsa tahsisi yapılarak yerli uçaklara kontrplaktan kanat üretimi ile faaliyetlerine başlayan bir marka. Cumhuriyet’in en köklü sanayi kuruluşlarından biri. Kontplak ve uçak kanadı yapmak amacıyla başta kooperatif olarak kurulan köklü kuruluşumuz adını kelebek kanatlarından ilham alarak seçmiş. Ülkemizden edindiğimiz mamullerimizin Avrupa mamullerinden hiçbir farkı olmadığı ve dahi kendi üretimimiz olan kontrplak tahtalarımızın müşterilerimize piyasa fiyatından çok daha makul fiyatlar ile kaliteli şekilde sunulduğu arşivlerde de yerini almış” diye ekliyor. 1978 yılında Düzce’de mobilya fabrikasını açarak Türkiye’nin ilk panel ve mutfak üretimine başlamış olan Kelebek Mobilya 1979 yılında açtığı ilk mağazasıyla Türkiye’de, 1991 yılında Dortmund’da açtığı mağazasıyla ise yurtdışında perakende sektörüne adım atmış.