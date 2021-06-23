Doğrudan yatırımlarda eğilimler

UNCTAD’ın 2020 yılı Dünya Yatırım Raporu, geçtiğimiz pazartesi günü yayınlandı. Her yıl yayınlanan bu rapor, doğrudan yabancı yatırımların tüm dünyadaki seyri konusunda çok detaylı veriler ve analizler sunuyor. Doğrudan yatırımlar, özellikle bizim gibi cari işlemler dengesinde açığı olan ülkeler için en kaliteli ve sağlam yatırım türü olarak da bilinir. Sıcak paradan farklıdır. Uzun vadeli bir yatırımdır. Bu yatırımlar gittiği ülkede bir varlık yaratmak (sıfırdan yatırım), varlığa ortak olmak, varlığı satın almak, varlığın ortaya çıkmasını finanse etmek ve zaman içerisinde gelirine ortak olmak (uluslararası proje finansmanı) gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bir anlamda gittiği ülkenin kaderine ortak olmaktadır.

Beklenebileceği gibi, 2020 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımlarda ciddi bir gerileme olduğu ortaya çıkıyor. 2019 yılında 1,5 trilyon doları aşan doğrudan yatırımlar 2020 yılında yaklaşık 1 trilyon dolara gerilemiş durumda. Gerileme olmakla birlikte, yatırımın en çok gittiği sektörler, gerek doğrudan yatırım, gerek uluslararası proje finansmanı şeklinde olsun, yenilebilir enerji ile bilgi ve iletişim teknolojileri görünüyor. Diğer taraftan, geçtiğimiz beş yıla baktığımızda, tablodan da izlenebileceği gibi 2016 yılından bu yana yatırımlarda sürekli bir gerileme olduğunu izliyoruz. Bu durum, içinde bulunduğumuz dönemi yorumlamak açısından önemli ipuçları barındırıyor.

Doğrudan yatırımlar (mil. USD. ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dünya 2032 2065 1647 1436 1530 998 Gelişmekte olan ülkeler 730 653 702 692 723 662 Türkiye 19 13,5 11 12,8 9,2 7,8 Kaynak : UNCTAD, 2021

2017 yılından bu yana küresel ekonomide büyüme oranları düşüş eğiliminde. Geçen yıl hariç, bunun önemli bir nedeni ticaret savaşları. Global borçluluğun hızla yükseldiği bir dönemde büyümenin yavaşlaması finansal kriz riskini arttırır. Buna ilaveten, 2015 Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin devreye girdiği bir süreçten bahsediyoruz. Risk algısının ve belirsizliğin arttığı bu dönem, aynı zamanda altının ons fiyatının da artmaya başladığı bir dönem. Tüm bu belirsizlikler bu yıl Davos zirvesinde bir kez daha dile getirildiği gibi “The Great Reset” Büyük Sıfırlama’ya, küresel ekonomide birçok şeyin değişebileceği bir duruma işaret ediyor. Doğrudan yatırımlarda son yıllarda düşüşün temel nedeninin bu algı olduğunu düşünüyoruz.

Büyük sıfırlama sonrası netleştikçe, yatırımlar da hızlanacaktır. Mevcut yatırım eğilimleri aslında geleceğe dair oldukça fikir veriyor. Tablodan izlenebileceği gibi, küresel ekonomide doğrudan yabancı yatırımlarda düşüş olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımlarda yatay bir seyir bulunuyor. 2015 yılında toplam yatırımların üçte biri gelişmekte olan ülkelere giderken, 2020 yılında üçte ikisi gitmiş durumda. Yatırımlarda en büyük payı BRIC (Brezilya; Rusya, Hindistan, Çin) ve geçen yıl Güney Doğu Asya’da oluşturulan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşmasındaki (RCEP) ülkeleri alıyor. Her iki grupta da bulunan ve dünyada en çok ikinci yatırım çeken ikinci ülke olan Çin’e giden yatırımlar artma eğilimini sürdürüyor. 2020 yılında ABD’ye giden doğrudan yatırımlar sert bir şekilde düşerken, Çin’e giden yatırımlar artmaya devam ediyor. Ticaret savaşına ve caydırıcı birçok politikaya rağmen, anlaşılan Çin’in Pazar büyüklüğü ve gelecek potansiyeli yatırımcıları bu ülkeye çekiyor.

Türkiye’ye gelen yatırımlar ise 2015 yılından bu yana düşme eğiliminde ve yarı yarıya azalmış durumda. Bizdeki eğilim dünya geneline daha fazla benziyor ve gelişmekte olan ülkelerden negatif olarak ayrışıyoruz. Üstelik bize son yıllarda gelen yatırımların neredeyse yarısı gayrimenkule yöneliyor. Her ülke gibi en çok arzu ettiğimiz sıfırdan ve teknolojiye yönelik yatırımlar ne yazık ki minimal düzeyde seyrediyor. CDS’ler gibi risk primi göstergelerine yansıyan ekonomik, siyasi ve jeopolitik istikrarsızlık unsurları, bize benzer ülkelerin lehine olan eğilimlerden bizi uzaklaştırıyor.