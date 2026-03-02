“Doğru”/”güvenilir” bilgi/veri ihtiyacı ile doğan ekonomi haberciliği ve DÜNYA…
Bilgi ve bilginin alışverişi, “ilk çağlardan buyana” ekonomik aktivitenin (yatırım, üretim, ticaret, alışveriş…) temelini oluşturuyor…
★ ★ ★
Örneğin, Mezopotamya:
“İnşaatta çalışma karşılığında buğday verilecek” haberini, halka yaymak için güvenilir, güzel sözlü, hitabeti iyi, şiirsel ifadesi kuvvetli insanlar seçiliyor…
‘Ekonomi haberciliğinin temeli sayılan’ bu haberciler, farklı coğrafyalarda, farklı toplumlarda, farklı tavırları olsa da; (İslamiyette dellâl/dallâl/ yol gösteren)/(Osmanlı’da tellal) dönemlerinin medyası olarak nitelendiriliyor…
★ ★ ★
Sonraki dönemlerde:
Bugün de olduğu gibi; “doğru” ve “güvenilir” bilgi ile yapılan “ekonomik aktivite” kalkınma ve refahın kapısını aralarken;
“Yanlış” bilgi ile yapılan ekonomik aktivitelerin sürdürülebilirliği olmuyor, tüm ekosisteme de zarar veriyor…
Yanlış “bilgi”/”veri” yayma kültürü gelişip, verdiği zarar artınca,, “doğru” bilginin kıymeti anlaşılıyor ve “doğru veri”ye olan ihtiyaç büyüyor…
Ekonomi haberciliğindeki sıçrama, tam da bu noktada, ‘sanayi devrimi’ rüzgârını da yanına alarak yaşanıyor…
Ve 1888’de İngiltere’de Financial Times, 1889’da da ABD’de Wall Street Journal gibi köklü ekonomi gazeteleri doğuyor…
★ ★ ★
Türkiye’de ise 24 Ocak 1980 kararları:
Ekonomi haberciliğindeki gelişimi hızlandırıyor…
★ ★ ★
2 Mart 1981 tarihinde Nezih Demirkent, DÜNYA Gazetesi’ni ekonomi gazetesine dönüştürerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor…
VELHASIL
Kalkınma ve refah için, çoğunluğun, mal/hizmet/fikir geliştirmesi/üretmesi gerekiyor…
Bir yanda, finansal olarak güçlü rakipler…
Bir yanda, kural tanımadan, ‘haksız rekabet’ araçlarını kullanan ve rekabet edebilirliğini kısıtlayan/baskılayan rakipler…
Diğer yanda, rasyonel olmayan uygulamalar/politikalar ve/veya dışsal nedenler sayesinde yaşanan çaresizlikler…
Yanında, ‘furya’ (Aynı bölgede 5 kafe varken ve ayakta durmakta zorlanırken, gelip 6’ıncısını açmak/açılmasına izin vermek), “kolaycılık”, “tüketimle büyüten” gibi kültürler...
Öte tarafta işinde kolaycılığa kaçmamaya, zoru başarmaya, teknoloji geliştirmeye odaklanan, eğitimden adalete tüm ekosistemi bu hedeflere yönelik olarak yapılandıranlar (vb)…
★ ★ ★
Ama…
Dünya ülkelerinde, sorunlu ekosistemin içinde olmasına rağmen, doğru bilgiyi rasyonel düşünce ile sentezleyip, çabalayanların, rekabet gücünü artırdığını gösteren modeller/örnekler biliniyor... Yatırımcıdan üreticiye, karar alıcılardan tüketiciye ekonomideki tüm aktörleri dinleyerek/gözleyerek/takip-analiz ederek doğru bilgiye ulaşma ve o bilgileri sentezleyip okuyucularına ulaştırma, okuyucularını uyarma hedefiyle yola çıkan DÜNYA, bugün 46 yaşında…
‘Doğru/nitelikli/güvenilir haber ihtiyacını’ aynı ilkelerle karşılayacağı nice yıllar diliyorum…
