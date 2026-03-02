“Doğru”/”güvenilir” bilgi/veri ihtiyacı ile doğan ekonomi haberciliği ve DÜNYA…

Bilgi ve bilginin alışverişi, “ilk çağ­lardan buyana” ekono­mik aktivitenin (ya­tırım, üretim, ticaret, alışveriş…) temelini oluşturuyor…

★ ★ ★

Örneğin, Mezopo­tamya:

“İnşaatta çalışma karşılığında buğday verilecek” haberini, halka yay­mak için güvenilir, güzel sözlü, hitabeti iyi, şiirsel ifadesi kuv­vetli insanlar seçiliyor…

‘Ekonomi haberciliğinin te­meli sayılan’ bu haberciler, fark­lı coğrafyalarda, farklı toplum­larda, farklı tavırları olsa da; (İslamiyette dellâl/dallâl/ yol gösteren)/(Osmanlı’da tellal) dönemlerinin medyası olarak nitelendiriliyor…

★ ★ ★

Sonraki dönemlerde:

Bugün de olduğu gibi; “doğ­ru” ve “güvenilir” bilgi ile ya­pılan “ekonomik aktivite” kalkınma ve refahın kapısını aralarken;

“Yanlış” bilgi ile yapılan ekonomik aktivitelerin sür­dürülebilirliği olmuyor, tüm ekosisteme de zarar veriyor…

Yanlış “bilgi”/”veri” yayma kültürü gelişip, verdiği zarar ar­tınca,, “doğru” bilginin kıyme­ti anlaşılıyor ve “doğru veri”ye olan ihtiyaç büyüyor…

Ekonomi haberciliğindeki sıçrama, tam da bu noktada, ‘sa­nayi devrimi’ rüzgârını da yanı­na alarak yaşanıyor…

Ve 1888’de İngiltere’de Finan­cial Times, 1889’da da ABD’de Wall Street Journal gibi köklü ekonomi gazeteleri doğuyor…

★ ★ ★

Türkiye’de ise 24 Ocak 1980 kararları:

Ekonomi haberciliğindeki ge­lişimi hızlandırıyor…

★ ★ ★

2 Mart 1981 tarihinde Nezih Demirkent, DÜNYA Gazetesi’ni ekonomi gazetesine dönüştüre­rek, Türkiye’de bir ilki gerçek­leştiriyor…

VELHASIL

Kalkınma ve refah için, ço­ğunluğun, mal/hizmet/fikir geliştirmesi/üretmesi gereki­yor…

Bir yanda, finansal olarak güç­lü rakipler…

Bir yanda, kural tanımadan, ‘haksız rekabet’ araçlarını kulla­nan ve rekabet edebilirliğini kı­sıtlayan/baskılayan rakipler…

Diğer yanda, rasyonel olmayan uygulamalar/politikalar ve/veya dışsal nedenler sayesinde yaşa­nan çaresizlikler…

Yanında, ‘furya’ (Aynı bölgede 5 kafe varken ve ayakta durmak­ta zorlanırken, gelip 6’ıncısını açmak/açılmasına izin vermek), “kolaycılık”, “tüketimle büyüten” gibi kültürler...

Öte tarafta işinde kolaycılı­ğa kaçmamaya, zoru başarmaya, teknoloji geliştirmeye odakla­nan, eğitimden adalete tüm eko­sistemi bu hedeflere yönelik ola­rak yapılandıranlar (vb)…

★ ★ ★

Ama…

Dünya ülkelerinde, sorunlu ekosistemin içinde olmasına rağ­men, doğru bilgiyi rasyonel dü­şünce ile sentezleyip, çabalayan­ların, rekabet gücünü artırdığını gösteren modeller/örnekler bi­liniyor... Yatırımcıdan üretici­ye, karar alıcılardan tüketiciye ekonomideki tüm aktörleri din­leyerek/gözleyerek/takip-analiz ederek doğru bilgiye ulaşma ve o bilgileri sentezleyip okuyucula­rına ulaştırma, okuyucuları­nı uyarma hedefiyle yola çıkan DÜNYA, bugün 46 yaşında…

‘Doğru/nitelikli/güvenilir ha­ber ihtiyacını’ aynı ilkelerle kar­şılayacağı nice yıllar diliyorum…