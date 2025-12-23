Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cephe hız kazandı

Bu yazının yazıldığı saatlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs’te Yu­nanistan Başbakanı Mitsotakis ve Gü­ney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristo­dulidis’i ağırlıyordu. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yakın ilişkileri, bundan yaklaşık 15 yıl önce, Mavi Marmara gemi baskını olayı sonrasında İsrail ile Türki­ye’nin ilişkileri bozulduktan sonra başla­dı. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı ve KKTC’nin bölgedeki haklarını görmez­den gelen enerji anlaşmalarıyla devam et­ti.

Ancak bu ilişkiler son dönemde fark­lı bir boyuta taşınmış durumda. Son dö­nemde İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yöneti­mi ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki enerji ve savunma işbirliğinin ivme ka­zandığını görüyoruz. Bölgede adeta Tür­kiye’ye karşı birleşik bir cephe oluşturu­luyor.

Üç ülkenin bölgede 2500 kişilik aske­ri bir “hızlı müdahale gücü” oluşturacağı konuşuluyor. Peki bu hızlı müdahale gücü kime ve neye karşı oluşturulacak? Tabii ki Türkiye’ye karşı.

Kudüs’te düzenlenen zirvede, üç ülke askeri koordinasyonu, enerji işbirliğini vurguladı ve Türkiye’ye karşı “daha derin savunma bağları kurma” sözü verdi.

Bu artan savunma işbirliğinin bir par­çası olarak, İsrail’in Yunanistan’a önemli miktarda silah satmak için ileri aşamada­ki görüşmelerde olduğu bildiriliyor. Ati­na, Elbit’in PULS roket topçu sistemini satın almak için İsrail ile 630-735 milyon dolarlık bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Bu roket topçu sisteminin Türkiye ile ka­ra sınırına yerleştirileceğini tahmin et­mek herhalde hiç de zor değil.

Üç ülke ayrıca ek ortak askeri tatbikat­lar planlıyor.

İsrail ynet.news haber sitesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, güvenlik iş­birliğinin derinliğini şöyle anlatıyor: “İs­rail ve Yunanistan arasındaki koordinas­yon seviyesi yıllardır son derece yüksek. Sürekli bir diyalog, samimi ilişkiler ve or­tak tatbikatlar var. Her yıl yaklaşık 40 or­tak tatbikat, eğitim ve istihbarat alışverişi gerçekleştiriyoruz.”

Üç ülke arasında ortak askeri tatbikat­lar, artan koordinasyon ve savunma konu­larında işbirliğinin yanısıra enerji işbirli­ği de giderek artıyor.

Büyük deniz altı projesi

Enerji işbirliği konusunda öne çıkan projelerden biri de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı deniz altından döşenecek bir elektrik kablosuyla ortak bir elektrik şebekesine bağlamayı içeriyor.

Yunanistan şu anda Girit ile Güney Kıb­rıs arasında bir elektrik hattı inşa ediyor ve Güney Kıbrıs İsrail’e bağlandığında, İsrail’i ilk kez Avrupa enerji ağına bağla­yarak önemli bir dönüşüm gerçekleşecek.

Üç ülkenin lideri ayrıca doğal gaz geliş­tirme konusunu da görüşecekler, özellik­le de Kıbrıs’ın güney kıyılarında, ülkenin deniz Münhasır Ekonomik Bölgesi›ndeki 12 numaralı keşif sondaj bloğunda bulu­nan devasa Afrodit gaz sahasını.

Güney Kıbrıs, şu anda bölgede Mısır ile rekabet edebilecek kendi gaz işleme tesi­sini kurma olasılığını değerlendiriyor.

Üçlü zirvede gündeme gelen bir diğer konu, savaş sonrası Gazze›de Yunanistan ve Kıbrıs›ın potansiyel rolü. Yunanistan, Gazze’nin gelecekteki yeniden inşa çalış­malarına katılmak istiyor ve İsrail de bu teklife hiç de soğuk bakmıyor.

Bir not daha: Bu üç ülkenin Doğu Akde­niz’deki girişimlerini ABD de destekliyor!

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz yet­ki alanlarını ve enerji haklarını korumak için uzun süredir hukuki, diplomatik, as­kerî ve ekonomik araçları birlikte kulla­nan çok katmanlı bir strateji izliyor.

Ancak Türkiye’nin, gerek Yunanistan’la uzun yıllardır süren kıta sahanlığı konu­sundaki haklı çözüm arayışları, gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ada etrafındaki doğal kaynaklarda eşit pay sahibi olduğunu vurgulayarak hak­kını araması, karşı tarafta Türkiye kar­şıtı cepheyi daha da sıklaştırıyor. Türki­ye’nin, kendisini Akdeniz’de Mersin li­manına sıkıştırmak isteyen bu ittifaka karşı son derece dikkatli ve uyanık olması gerekiyor.