Doğu Karadeniz için öncelik demiryolu olmalı

Ülkemizde bugüne kadar Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hızlı tren hatları işletmeye açıldı. Türkiye’nin 2023 vizyon projelerinde 10 bin km hızlı demiryolu ve 4 bin km konvansiyonel demiryolu yapımı programa alındı. Yük taşımacılığının ise yüzde 6’dan yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor.

Devam eden birçok demiryolu projesinin yanında, Doğu Karadeniz’de bizi öncelikli ilgilendiren Ankara-Sivas hızlı demiryolu tamamlanmak üzere ve bu yıl işletmeye açılacağı duyuruldu. Devamı olan Sivas-Erzincan hızlı demiryolu projesi inşaatı hızla devam ediyor. Erzincan’a gelecek bir hızlı demiryolu, Trabzon’a yaklaşık 180 km yakın olacak.

Demiryolu hatlarımız hep batı-doğu istikametinde, kuzey-güney istikametinde az. Doğu Karadeniz’de hiç yok. Doğu Karadeniz’e güneyden gelecek bir demiryolu, buranın kaderini değiştirecek. Erzincan’dan Karadeniz’e alternatif demiryolu hatları projeleri çalışıldı. Erzincan-Trabzon, Erzincan-Tirebolu, Erzincan-Of-İyidere ve Erzurum-Rize gibi. Karadeniz’e inen bir demiryolunun, Trabzon’a, Rize’ye, Giresun’a, Hopa ve Batum’a bağlanması Doğu Karadeniz’i ciddi şekilde kalkındıracak. İnşaatı devam eden Rize İyidere Lojistik Merkezi’ne demiryolunun bağlanması çok önemli. Çünkü karayolu ve denizyolunun bulunduğu bir lojistik merkezinin demiryolu entegrasyonu olmazsa olmazlardan.

Sivas-Erzincan demiryolu inşaatı devam ettiğine göre, bölge yöneticilerinin, bölgemizin gelişimi, ekonomik kalkınma için Erzincan- Doğu Karadeniz demiryolu projesinin peşine düşmesi gerekiyor. Karadeniz’den Erzincan’a bağlanacak olan hızlı demiryolu hattı ile Karadeniz insanı, Erzincan’a 1 saatte, Ankara’ya 4,5 saatte ve İstanbul’a 7,5 saatte gidilebilecek. Yük taşımacılığı açısından değerlendirildiğinde; iç, doğu ve güney illerimizden ve GAP Harran Ovası ve Diyarbakır’dan Karadeniz’e, lojistik merkezlerimize, Karadeniz’de sahili bulunan ülkelere ve limanlarına önemli bir yük-yolcu ulaşım arteri açılmış olacak.

Doğu Karadeniz için yine önemli diğer bir demiryolu projesi ise, Gürcistan Batum’da bulunan mevcut demiryolunun, Sarp Sınır Kapısı’ndan girerek sahilden batıya doğru ilerletilerek, lojistik merkezlerine, limanlara ve Erzincan’dan Doğu Karadeniz’e inecek olan demiryoluna bağlanması projesidir. Bence bu proje daha öncelikli. Çünkü bu hattın bize mesafesi kısa. İlk etapta Batum demiryolu Hopa Limanı’na bağlanır, bu ara sadece 19 kilometredir, daha sonra Rize İyidere Lojistik Merkezi’ne, Trabzon Limanı’na ve Erzincan’dan gelecek demiryoluna bağlanır. Böylece hep birlikte doğuya bağlanan bu hat, İpekyolu dediğimiz Gürcistan üzerinden Türk devletlerine, oradan da Çin’e bağlanır. Lojistik merkezlerimiz ve limanlarımızdan da denizyolu kombine taşımacılıkla Karadeniz’e sahili bulunan ülkelere ve Tuna nehrinden iç Avrupa ülkelerine ulaşım yönünden bağlanmış olur.

Kısaca Doğu Karadeniz için, öncelikle Batum’dan batıya uzatılarak bölgemizi tarihi İpekyol’una bağlayacak demiryolu projesi ve bakir bir ulaşım arteri olan Güneyden gelecek demiryolu projesi ile gerçekçi, fizibl, bu yöreyi şaha kaldıracak demiryolu projeleri hayata geçirilmeli. Trabzon Havalimanı, Karadeniz Otoyolu, Rize-Artvin Havalimanı, Rize İyidere Lojistik Merkezi ve limanlarımızdan sonra, bölgemiz için planlamaya alınması düşünülecek en önemli altyapı projeleri bunlardır.