Doğu Karadeniz turizmde Ramazan sonrasını bekliyor

Doğu Karadeniz, ilkbahar döneminde Ramazan Bayramı sonrası turizmde ciddi bir hareketlilik bekliyor. Havayolu şirketleri ve turizm acentelerinin bağlantıları şimdiden bunu işaret ediyor.

Doğu Karadeniz bölgesi ve Türkiye’nin en önemli doğa ve inanç turizm merkezlerinden biri olan Trabzon, bu ilkbaharda turizmde ciddi bir artış beklentisi içerisinde. 2018-2019 yıllarındaki ziyaretçi sayısının yakalanması şimdilik hayal olsa da pandeminin yaşandığı 2020 yılına kıyasla daha fazla turistin bölgeyi bu dönemde ziyaret etmesi beklentisi hakim.

Yaylalarının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki turizmciler, yeni COVID-19 salgınına rağmen, ilkbahar mevsiminde de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel değerleriyle dikkati çeken Doğu Karadeniz, eşsiz manzaraları ve ulaşım kolaylığı bakımından önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

COVID-19 salgını dolayısıyla kalabalıktan ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin kısa tatil güzergahları arasında yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve yabancı ziyaretçilerine her mevsim farklı alternatifl er sunuyor.

Şehir merkezinden ziyade bölgemizdeki yaylalarda, vadilerde konaklamaların artacağı, bölgemizdeki doğal güzelliklerin daha çok rağbet göreceğini bekliyorduk. Nitekim böyle de gerçekleşti.

Eylül-Ekim döneminde hatta kasımın ilk haftalarında bile bölgemizdeki sonbaharın güzelliklerini, kırmızı, kahverengi ve sarının rengârenk tonlarını, 4-5 günlük turlarla görmeye gelenler vardı.

Kar da dağlarda eridi, yaylalar da yeşillenmeye, çiçeklenmeye başladı. Uzungöl’ün tepeleri, Ayder Yaylası, Artvin, Şavşat ve Mor Yayla Kadıralak ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar vaat ediyor. Seyahat acenteleri de bu yönde, küçük, butik turlar, doğa turları yönelik paketler hazırlıyorlar. Sosyal medya üzerinden tanıtımlar şimdiden yapılıyor. Doğu Karadeniz’in İlkbahar güzelliğiyle, yeşile bürünmüş olan doğasıyla beraber tüm misafirlere gastronomi anlamında da oldukça fazla yöresel lezzet sunuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni sezona fazlasıyla hazır olduklarını ve turistleri ağırlamaya aç olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl pandeminin ilk haftalarında tespitimiz kitle turizminin tamamen azalacağı ve pandeminin etkilerinin tamamen geçene kadar insanlarda tedirginlik olacağı yönündeydi. Pandemi etkilerinin yanı sıra vaka sayıları çok az olsa bile ülke genelinde yine insanlar birlikte hareket etmeyi imtina edecekler ve daha çok küçük gruplarla, aile, arkadaş gruplarıyla beraber butik gruplar doğal alanlara özellikle Doğu Karadeniz gibi yeşil alanları tercih edecekleri yönünde beklentilerimiz vardı. Sahildeki konaklama alanlarında yüzde 20 civarında doluluk oranında kalabilmişken, iç kesimlerde ise yüzde 40-50’ye varan konaklamalar gerçekleşti. Yaptığımız değerlendirmeler, insanların baş başa ve az sayıda ziyaretçinin olduğu doğal güzelliklere gidip, sağlıklı ortamlarda ailesiyle ve küçük gruplarla tatilini geçireceği şeklindeydi. Bu seneki beklentimiz de bu şekilde” ifadelerini kullandı.