Doğu Karadenizli ihracatçının isteği: Soçi Limanı açılsın

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sanayici ve ihracatçıları, Soçi Limanı’nın yeniden tarifeli yolcu ve yük trafiğine açılmasını istiyor. Karadeniz Bölgesi, en büyük hedefpazar konumundaki Rusya Federasyonu ile ticari ilişkiler zaman zaman dar boğazlara, kısıtlamalara ve çeşitli teknik engellere maruz kalsa da, ticari ilişkilerin her zaman gerek bölge gerekse de ülkenin ihracatla kalkınmasına büyük katkıda bulunmuştur. Rusya Federasyonu, bölge sanayii ve ihracatçısı için bütün cefasına rağmen asla vazgeçilemeyecek bir pazardır.

Rusya Federasyonu’nun 2014 yılında Soçi’de düzenlenecekn Kış Olimpiyat Oyunları’nı gerekçe göstererek Soçi Limanı’nı 2010’un Eylül ayında yük taşımacılığına kapatması Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki sanayici ve ihracatçıları zor durumda bıraktı. Soçi Limanı kapatıldığından itibaren özellikle yaş meyve sebze ürünleri Novorossisk Limanı üzerinden ihraç ediliyor. Bundan özelikle Doğu Karadeniz’deki ihracatçılar büyük zarar gördü. Rusya’nın, diğer limanların kapasitelerini ve alt yapılarını güçlendirme çalışmaları bu süreçte çok da yeterli olmadı. Diğer limanların tamamı Soçi Limanı’ndaki kapasiteye ulaşamadı. Ayrıca ihracatçılarımız açısından ne kadar liman açık olursa ihracatımıza da o kadar kolaylık olur. Dolayısıyla Sochi Limanı’nın kapatılması diğer limanlarda tıkanıklık getirdi.

Rusya Federasyonu’nun Soçi Limanı’nı Eylül 2010’dan itibaren yük taşımacılığına kapatması, Doğu Karadeniz’de özelikle Trabzon’un ihracatını çökme noktasına getirdi. 2009 yılında 547 geminin sefer yaptığı Trabzon-Soçi hattında gecen yıl hiç gemi seferi yapılmadı. 2009 yılında 258 bin ton olan ihracat şu anda sıfır noktasına indi. Türkiye-Rusya ihracatında Trabzon-Soçi hattının devre dışı kalması bölge ihracatını adeta çökme noktasına getirdi. 2009’da 7 bin 52 aracın ve 56 bin yolcunun giriş-çıkış yaptığı Trabzon Limanı Hudut Kapısı’nda bu rakamlar 2011 yılının Temmuz ayı itibarıyla 430 araç ve 8 bin 400 yolcuya geriledi. Türkiye-Rusya arasındaki ilk yolcu ve tarifeli gemi seferleri Trabzon- Soçi arasında başlamıştı. Bu çerçevede gelişen ilişkiler, Trabzon’u Rusya Federasyonu’na en fazla ihracat yapan il konumuna getirmişti ve bu yıllarda ülkemizden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta Trabzon Limanı birinci sırada yer almıştı. Bunun yanında Soçi Limanı sayesinde Rusya piyasasına 10-12 saatte ürün sunma gibi hiçbir ülkenin elinde olmayan avantajımız bulunuyor.

İhracatçılarımıza ait 20’ye yakın geminin bu hatta çalışması, Rusya Federasyonu’na ihracat yapacak diğer illerdeki firmaların ürünlerini Trabzon Limanı üzerinden sevk etmeleri gibi faaliyetler il ekonomisini de canlı tutuyordu. Trabzon-Soçi arasındaki bu trafik ortalama 3 bine yakın insana istihdam sağlanması, gemilerde çalışan personel sayısı gibi unsurlar il ve bölge ekonomisi açısından büyük bir yekün oluşturuyordu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Karadeniz Bölgesi’nin ticaretinin gelişmesi için öncelikli beklentilerinden birinin önümüzdeki dönemde Soçi Limanı’nın açılması olduğunu söyledi. Karadeniz’e sahili bulunan ülkelerle dış ticareti geliştirme çabalarının sürdürüldüğünü ancak burada etkin bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu anlatan TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, “Soçi Limanı maalesefkapalı. Oysa bu şehirde 5 bin Türk yaşıyor, ticaret yapıyor ve geçmişte Trabzon’dan gerçekleştirdiğimiz ihracatla ürünlerimiz Soçi’den Rusya’nın dört bir yanına dağıtılabiliyordu. Üst düzey görüşmelerin hızlandırılarak Soçi Limanı’nın tekrar açılmasını istiyoruz” diye konuştu.