Doğu’nun ‘unicorn’u Van Teknokent’ten çıkmalı!

Doğu’nun ekonomik ve sosyal yaşamında ayrı bir yeri olan Van’da üniversite çalışmaları 1905’te II. Abdülhamit’in emriyle başladı. Zaman içinde defalarca girişimde bulunulsa da bu hayal, 1982’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kurulmasıyla gerçekleşti. 1,2 milyonluk nüfusu olan ve sadece çevre illerden değil İran gibi ülkelerden de göç alan Van, bölgede akademik hayata öncülük ediyor.

Bölgedeki akademik yatırımın üretime dönüşmesi için 2013’te kurulan Teknokent ise, özellikle girişimcilik ekosistemini beslemeye odaklanmış. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent’in bir özelliği de Türkiye’nin az sayıda kadın genel müdüre sahip teknokentlerinden biri olması. Şubat 2021’de genel müdürlük koltuğuna oturan Yasemin Yetkin, patent endüstrisi hakkında deneyimli bir isim. Uzun yıllar Van Sanayi ve Ticaret Odası’nda çeşitli görevler alan Yetkin, bölgenin çalışkan gençlerinin teknokentte önemli işler yapacağına inanıyor.

Yetkin’in girişimleriyle geçtiğimiz aylarda açılan Prototipleme Atölyesi, kendi deyimiyle Batı’daki fırsatları Vanlı girişimcilerin ayağına getirmiş. Fransız Webhelp şirketinin desteğiyle kurulan atölyede kısa kürede dört takım, Teknofest’e katılma şansı yakalamış.

Lojistik dezavantaj var!

Yasemin Yetkin, Webhelp ile işbirliğinin teknokentte büyük bir ivme yarattığı görüşünde. İki kuruluşun buluşmasını, “Burada 13 kente hitap eden bir teknokent var. Genç girişimciler için ne yapabiliriz arayışındaydık. Çünkü burada ciddi bir girişimci potansiyeli var ancak geliştirdikleri ürünleri lojistik zorluklar nedeniyle ulusal pazara çıkarmakta zorluk çekiyorlar. Bu da onların yeni fikirleri hayata geçirme iştahını azaltıyor. Bütün imkanlar büyük kentlerde. Bunu nasıl kırabiliriz diye araştırırken Webhelp ile karşılaştık. Prototipleme Atölyesi projemizi anlattık. Onlar da gençlerin istihdamına odaklanan bir şirket. Aynı amacı taşıyan iki kuruluş bir araya geldik” diye özetliyor.

Webhelp’in sponsorluğunda kurulan atölye, kısa sürede genç girişimcilerin ilgisini çekmiş. Yasemin Yetkin, projenin tam da tahmin ettikleri gibi büyük ilgi gördüğünü belirterek, şöyle devam ediyor: “Burada fikirler maketlere dönüşüyor. Özellikle teknolojide iyi yetişmiş girişimci potansiyeli var bu ilde. Geldiler, burada fikirlerini hayata geçirdiler. Demo Day düzenledik, yüzde 70’i kadın girişimciydi. Finalde de üç kadın vardı. Bunlar bize cesaret verdi. Yatırımcıların da büyük ilgisini çekti. 10 girişimciyi yatırımcılarla buluşturduk. Yerli yatırımcılar kadar Hollanda, İngiltere, İran gibi ülkelerden yatırım aldılar.”

Yasemin Yetkin’in verdiği bilgilere göre Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent’te 42 şirket var. Yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını söyleyen Yetkin, sekiz şirketin yabancı olduğunun altını çiziyor.

Yeni projeleri ise şöyle anlatıyor: “İnovasyon merkezimizin de çalışmaları tamamlandı. Yakında hizmete girecek. Ayrıca ABD Büyükelçiliği’nden iki projemize fon aldık. Bunlardan biri Patent Growth projesi. Gelişmekte olan bölgelerde patent bilgisinin, algısının yaygınlaşması ve girişimciliğin desteklenmesi için bir yürütülen bu projenin bütçesi 77 bin dolar. Diğer proje de Van Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğümüz kadın girişimciliğinin geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma. Bunun için de 50 bin dolarlık fon ile yolumuza devam ediyoruz.”

Şirketlere açık çağrı

Yasemin Yetkin’in gözü, Türkiye’nin en iyi 10 teknokenti listesinde. Şu anda 31’inci sırada olduklarını söyleyen Yetkin, “Hayalim ilk 10’da olmak. Bunun için de çok çalışıyoruz” diyor. Tıpkı Webhelp işbirliğinde olduğu gibi iş dünyasıyla birlikte bölgenin yetişmiş insan gücü potansiyelinin fark yaratan projelerde değerlendirilebileceğini vurgulayan genel müdürün mesajı açık: “Teknokentin güçlü bir altyapısı var. Tecrübeli araştırmacılarımız, girişimci ve çok çalışkan öğrencilerimiz var. Gelin araştırma, inovasyon projelerini birlikte yapalım. Buradaki imkanları kullanın, birlikte Doğu Anadolu’nun yıldız girişimlerini çıkaralım. Doğu’nun unicornları buradan çıkmalı.”

“40 kişiyle başladık 6 binleri göreceğiz”

Webhelp İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Semra Adak, Van’da yürüttükleri operasyondan çok umutlu. “Burada 40 kişilik bir ekiple çalışmaya başladık ancak böylesine çalışkan insanlarla karşılaşacağımızı biz de beklemiyorduk. Şu anda 3 bin kişilik bir operasyonumuz var. Onlarca markanın çağrı merkezi, müşteri yönetimi süreçlerini biz yürütüyoruz. Van bizim için çok önemli bir kent. Yakında istihdamımız 6 binleri aşacaktır” diyen Adak, kentte girişimcilik ekosistemine de destek vermekten mutluluk duyduklarını söylüyor.

Webhelp’in 2021’de yüzde 82’nin üzerinde yıllık büyümeyle cirosunu 1 milyar TL’nin üzerine taşıdığını söyleyen Adak, prototipleme atölyesi yatırımının şirketin gerek Türkiye gerekse Van’a inancını gösterdiğini ifade ediyor. Adak, “Webhelp, iki Fransız girişimcinin kurduğu bir şirket. Girişimcilik DNA’mızda var. Bu nedenle teknokentten gelen projede memnuniyetle yer aldık. Buradaki girişimlere de destek verebiliriz. Amacımız Türkiye’yi bölgenin hub’ı haline getirmek” sözleriyle planlarını paylaşıyor.