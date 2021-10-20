Doğuş, 200 yıllık binayı 5 yıldızlı otele çevirecek

Bankalarla, 2019 yılında 2.3 milyar Euro’luk yapılandırmaya giden, çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere birçok varlığını elinden çıkaran Doğuş Grubu, geçtiğimiz ay Hırvatistan’daki iki önemli turizm yatırımından çıkmıştı. Dünya Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu her iki haberden ilkinde Hırvatistan’daki önde gelen emeklilik fonlarını yöneten Erste d.o.o. Dubrovnik kentinde yer alan Doğuş Grubu’na ait 5 yıldızlı Villa Dubrovnik’in yüzde 90’ını devralacağını duyurmuştuk. Eylül ayının sonunda ise ikinci haberi sizlerle paylaşmıştık. O haberde Erste d.o.o. fonunun aldığı Villa Dubrovnik, yine Doğuş Grubu’na ait Dalmaçya kıyısında yer alan 4 yıldızlı D Resort Sibenik’in sahibi Doğuş Marina Oteli'ni 30.6 milyon dolara bünyesine katmıştı. Doğuş Grubu, Hırvatistan’daki var olan turizm yatırımlarını birer birer elden çıkarırken bir yandan da geçmişte satın aldığı binaları da turizme kazandırmak için çalışıyor.

1821 YILINDA KURULDU, PARTİZANLAR EL KOYDU

Doğuş Grubu, 2015 yılında satın aldığı Hırvatistan’ın ikonik binalarından Maraska’nın önümüzdeki yıl dünyaca ünlü Hyatt markasıyla açılması bekleniyor. Zadar kentinde yer alan Maraska binası 200 yıllık bir tarihe sahip. 1821'de Girolamo Luxardo adlı bir işadamının Hırvatistan’ın Zadar kentinde kurduğu Maraska adlı likör markasının merkezi ve deposu olarak inşa edildi. 1944'te Yugoslav partizanları tarafından kamulaştırılan Maraska binası 1990’lı yılların sonunda ise terkedildi. İşte bu bina 5 yıldızlı otele dönüşecek. Doğuş Grubu’nun Hırvatistan Yöneticisi Burak Baykan, otelin tasarım çalışmasının bittiğini dile getiriyor. Hırvat basınına konuşan Baykan, “İnşaat çalışmalarına bu sonbaharda başlamayı planladık, ancak projenin gelişimine bağlı bir dizi faktör nedeniyle fiziksel çalışmaların gelecek yıl başlayacağını düşünüyorum” dedi.

130 ODA, 160 REZİDANS

Baykan’ın verdiği bilgilere göre otelin toplam yatırım tutarı 120 milyon Euro. 130 odalı otelin Hyatt Regency markasıyla işletileceğini ifade eden Baykan, “Rezidans kısmında ise 160 yapı bulunacak. Komplekste ayrıca seçkin mağazalar, restoranlar, kafeler, kulüpler ve bir çocuk alanı da bulunacak. Her rezidans 38 ila 185 metrekare arasında değişecek” diye konuştu.

YAT LİMANLARINI DA SATTI

Geçtiğimiz yıllarda Akdeniz çanağının en büyük yat limanı işletmecisi haline gelen Doğuş, Lüksemburg merkezli ünlü fon CVC Capital Partners ile masaya oturmuş sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Hırvatistan’daki marinalarını satmıştı. Otellerde de satış sürecini hızlandıran Ferit Şahenk’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Doğuş Grubu’nun D Resort markasıyla 4 oteli bulunuyordu. Bu otellerden Marmaris’te yer alan 288 odalı D-Resort Grand Azur’u 2019 yılında Alman turizm şirketi TUI Travel’a bağlı TT Hotels Turkey devralmıştı. Hırvatistan’daki Sibenik ve Grand Azur’un satılmasıyla bu sayı ikiye indi ve D-Resort markası çatısı altında Göcek ile Ayvalık’taki oteller kaldı.