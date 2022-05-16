Doğuş 3.0, gençlerle ilerleyecek

Galataport’u uzun süren bir çalışmanın ardından turizme açan Doğuş Grubu, şimdi Park Orman için hummalı bir hazırlık sürecinde. Elbette son dönemde yapılan tüm işlerde “sürdürülebilirlik” yaklaşımını sorguluyoruz. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere’ye de sorduk, “Doğuş bu yatırımlarda çevreyi, toplumsal faydayı nerede konumlandırıyor?” dedik.

Karedere, soruyu geniş bir bakış açısıyla yanıtlamayı tercih etti: “Yeni bir Doğuş yapılandırılıyor. Bu süreçte Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 3 binden fazla çalışanla yüz yüze görüşmeler yaptı. Bunlara devam edecek. Onlara soruyor, ‘Yeni Doğuş’ta neler görmek istiyorsunuz?’ diye. Bu süreç, Doğuş 3.0 yaklaşımıyla şekilleniyor.”

Doğuş 3.0, 2018’den bu yana bankalarla borç yapılandırma sürecinde olan ve birçok değişimi yaşayan grubun yeni dönemini ifade ediyor. Nafiz Karadere ile bu süreçte toplumsal fayda odaklı çalışmaları konuştuk. Karadere’nin verdiği bilgilere göre Doğuş’un sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk yaklaşımı üç ana ayak üzerinde yükseliyor. Bunlar; eğitim, kültür-sanat ve Ar-Ge.

Diyor ki Karadere: “Doğuş 3.0 bizim için çok önemli. Bu yaklaşım içinde Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kurduk. Bu alandaki tüm çalışmaları tek çatı altında topladık. Bu ekipte tüm şirketlerden temsilciler var. Grubun başında bir yönetici var ve direkt yönetim kuruluna raporlama yapıyor.”

Niğde’de iyi tarım araştırmaları

Eğitim ve kültür-sanat ayağında yapılanlar uzun yıllardır devam ediyor. Ama Ar-Ge tarafı yeni. “Bu alanda neler yapıyorsunuz?” dediğimde ilginç bir alanı işaret ediyor Karadere: Tarım. Şahenk ailesinin memleketi olan Niğde’de, tarımda Ar-Ge projesi başlatılmış. Niğde Üniversitesi Tarım Fakültesi işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında iyi tarım uygulamalarıyla ilgili araştırmalar yürütülüyor. Karadere, “Hollanda’nın tarımsal araştırmalarıyla tanınan Wageningen Üniversitesi, bu projede ortağımız. Burada geliştirilen iyi tarım uygulamalarını sahaya yansıtıyoruz. Hatta Park Orman da uygulama sahalarımızdan biri olacak” diyor planlarını anlatırken.

Kapadokya’daki turizm yatırımı Argos, tarım projesinin önemli oyuncularından biri olacak anlaşılan. Burada bağcılık da yapıldığını söyleyen Karadere, tarımla olan bağı da açıklıyor.

Sürdürülebilir gıda, yiyecek-içecek sektöründe 45 marka ve 170 restoranı olan bir grup için elbette çok önemli. Nafiz Karadere buradaki sinerjiye şöyle açıklık getiriyor: “Dream markalarında ekolojik ürün sunumu giderek artabilir. Kilimanjaro’da bu oran yüzde 40’a gelmiş durumda. Kendi yerel mutabakatımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Kompost çalışmalarına odaklanmış durumdayız. Niğde’den bütün Türkiye’ye yayılacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz.”

Garanti’den sonra Doğuş Otomotiv

Doğuş Grubu’nun sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli markalardan biri olan Garanti Bankası’nın yerine, satıştan sonra hangi şirket konuldu? Karadere, “Şimdi bu alanda amiral gemimiz Doğuş Otomotiv oldu. 17 yıldır devam eden ‘Trafik Hayattır’ projesi en güçlülerden biri” diye yanıtlıyor soruyu.

Göbeklitepe, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, spora verilen destek gibi geçmişten gelen çalışmaların; Doğuş 3.0 yaklaşımının önemli projeleri olarak devam edeceğinin de altını çiziyor.

Tüm bunlarla birlikte asıl vurgu yapmak istediği konu ise gençlik ve gençleşme süreci. “Hantal yapı kalmayacak” diyen Karadere’ye, “Yönetimde değişiklik oldu mu?” diye soruyoruz. “Elbette” diyor Karadere, “Yönetim kurulumuz yedi yaş gençleşti. Eskiden her şeyi holding yönetirdi, şimdi holding de bir şirket gibi konumlandırıldı. Tamamen yatay bir organizasyona geçtik. Ferit Bey, bunu birinci ağızdan tüm çalışanlara anlatıyor. En çok gençleri dinliyor.”

“Genç sanatçılar önceliğimiz”

Gençler, sosyal projelerde de başrolde. Doğuş’un sahiplendiği alanlardan kültür-sanatta da bunun örneğini görmek mümkün. 2015’ten bu yana yürütülen “Sanata Bi Yer” projesiyle genç sanatçılarla sanatseverleri bir araya getiriyorlar. Amaç, sanatçıları tanıtmak ve eserlerini satmalarına aracılık etmek. Karadere, “Üniversite öğrencilerinin ürettikleri sanat eserleri, galerilerde yer bulamıyor. Çünkü öğrencilerin galerilere ödeyecek paraları yok. Önce kendi mekanlarımızı bu eserlere açtık. Çok büyük bir web sitesi oluşturduk. Bugüne kadar bin 600 öğrencinin 9 bin eseri sergilendi. Fiziki olarak da 700 eser sergilendi. Toplamda yüzden fazla öğrencinin eseri satıldı” diye anlatıyor projeyi.

Sanata Bi Yer’in önemli etkinliklerinden biri geçtiğimiz ay HAN Spaces işbirliğiyle başladı. Levent ve Ataşehir’deki iki mekanda, 17 öğrencinin pandemi döneminde ürettiği 55 eser sergileniyor.

Programın iki yıl önündeyiz

2018’de bankalarla yapılan borç yapılandırma anlaşmasından sonra Doğuş Grubu’nun performansı ne durumda? Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, “Programın iki yıl önünde gidiyoruz. Zarar eden Doğuş şirketi kalmadı” diye yanıtlıyor soruyu.

Yeme-içme ve otomotivin ciroda ana sektörler olduğunu belirterek, bu alanlarda çok büyük değer yaratıldığını söylüyor Karadere. Yurtdışından ortaklık teklifleri aldıklarını da vurgulayarak, “Son olarak Getir, N11’e ortak oldu. Stratejik ortaklıklara açık ve alışık bir grubuz. Ortaklık aşımız var. Bu çok önemli bir avantaj” diyor.