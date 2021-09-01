Doğuş Grubu, Hırvatistan’daki son otelini de 256 milyon liraya sattı

Bankalarla, 2019 yılında 2.3 milyar Euro’luk yapılandırmaya giden, çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere birçok varlığını elinden çıkaran Doğuş Grubu, deyim yerindeyse Hırvatistan’dan çekiliyor. Geçtiğimiz ay bu köşeden duyurduğumuz haberde Doğuş Grubu’nun uzun süredir satmamak için direndiği Hırvatistan’daki turizm yatırımını, ülkenin önde gelen emeklilik fonlarını yöneten Erste d.o.o. şirketine satın alacağını sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde Hırvat fonunun, Dubrovnik kentinde yer alan 5 yıldızlı Villa Dubrovnik’in yüzde 90’ını devralacağını duyurmuştuk. İşte o fon, şimdi de Doğuş Grubu’nun ülkedeki son otelini satın almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmayla fonun satın aldığı Villa Dubrovnik, Doğuş Marina Oteli'ni 30.6 milyon dolar yani bugünkü kurla 256 milyon liraya yüzde 100 hissesini devraldı. Doğuş Marina Oteli’nin sahibi olduğu otel ise Dalmaçya kıyısında yer alan D Resort Sibenik. Otelin 4 özel villası ve lüks sınıfında 63 odası bulunuyor.

YAT LİMANLARINI DA SATTI

Doğuş Grubu’nun, geçtiğimiz ay sattığı Adriyatik Kıyısı’ndaki Villa Dubrovnik otelinin ise 6’sı süit toplam 56 odası ve iki villası var. Alımı yapan Avusturyalı bankacılık grubu Erste’nin birimi olan fon, Hırvatistan’da faaliyet gösteren 8 emeklilik firması ve kuruluşunun fonunu yönetiyor. Geçtiğimiz yıllarda Akdeniz çanağının en büyük yat limanı işletmecisi haline gelen Doğuş, Lüksemburg merkezli ünlü fon CVC Capital Partners ile masaya oturmuş sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Hırvatistan’daki marinalarını satmıştı.

D-RESORT’UN 2 OTELİ KALDI

Bilindiği üzere Doğuş Grubu’nun D Resort markasıyla 4 oteli bulunuyordu. Bu otellerden Marmaris’te yer alan 288 odalı D-Resort Grand Azur’u 2019 yılında Alman turizm şirketi TUI Travel’a bağlı TT Hotels Turkey devralmıştı. Hırvatistan’daki Sibenik ve Grand Azur’un satılmasıyla bu sayı ikiye indi ve D-Resort markası çatısı altında Göcek ile Ayvalık’taki oteller kaldı.