Doğuş, Hırvatistan’daki 202 yıllık binayı otel olarak açıyor

Doğuş Grubu, Hırvatistan’daki 202 yıllık Marashka binasını otel olarak açıyor. 120 milyon euroluk yatırıma mal olan otel Hyatt markasıyla hizmet vermeye başlıyor. Doğuş'un yaptığı otel projesinde yer alan rezidansta ise 160 konut yer alıyor.

Türkiye’nin yeme-içme sektöründeki en önemli oyuncularından biri Doğuş Grubu. D-ream çatısı altında ABD’den İspanya’ya dünyanın çeşitli bölgelerin[1]de restoranlar açan veya satın alan Doğuş Grubu’nun bir başka ilerlediği sektör turizm olmuştu.

İspanya, ABD, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde özellikle ikonik turizm tesislerini satın alarak adını duyuran Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, 2019 yılında bankalarla yapılandırma sürecine girmesinin ardından, bazı varlıklarını satmış ve birçok ülkeden de çekilmişti. İlk kez Dünya Gazetesi’nin duyurduğu haberlerde başta Türkiye’deki oteller olmak üzere ABD’de Tommy Hilfiger’la Miami’de ortak olduğu The Raleigh otelini 103 milyon dolara, İspanya’nın başkenti Madrid’deki lüks otel Villa Magna’yı ise Meksikalı RLH Properties’e 210 milyon euroya satmış, Atina’daki Hilton Oteli’ni de elden çıkarmıştı.

Doğuş Grubu bir yandan satış işlemlerini artırırken bir yandan da Hırvatistan’ın ikonik yapılarından biri olan Marashka otelini de yapmayı sürdürmüştü. 2015 yılında satın aldığı Marashka binasını dünyaca ünlü Hyatt markasıyla hizmete almaya karar veren Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, 120 milyon euroluk yatırımla kurduğu 130 odalı otelin kapılarını bu hafta açıyor.

Otelin açılış haberini Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran duyurdu. Hırvat basınına konuşan Kıran, Zadar’da Doğuş Grubu’nun yeni turizm kompleksinin şantiyesinin açılış törenini yapacağız ve bununla turizm işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi. Eski Marashka fabrika binası otel dışında ayrıca lüks konut kompleksini de barındıracak.

1821 yılında likör fabrikası olarak kuruldu

Zadar kentinde yer alan Maraska binası 202 yıllık bir tarihe sahip. 1821’de Girolamo Luxardo adlı bir işadamının Hırvatistan’ın Zadar kentinde kurduğu Maraska adlı likör markasının merkezi ve deposu olarak inşa edildi. 1944’te Yugoslav partizanları tarafından kamulaştırılan Maraska binası 1990’lı yılların sonunda ise terk edildi.

130 odalı otelin rezidans kısmında ise 160 yapı bulunacak. Komplekste ayrıca seçkin mağazalar, restoranlar, kafeler, kulüpler ve bir çocuk alanı da bulunacak. Her rezidans 38 ila 185 metrekare arasında değişecek.

Hastane ve Dışişleri Bakanlığı binalarını yenileyecek

Hırvatistan’daki gelişmeler aslında Doğuş Grubu’nun oteli ile sınırlı değil. Kıran’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’nin en büyük Türk inşaat şirketlerinden biri olan Akfen, aynı zamanda KBC Sestre Milosrdnice/Sisters of Charity hastanesini de yeniliyor. 23 ayda Akfen, 6 hastane binasını restore edecek.

Türk şirketlerinin Hırvatistan'da devam eden işlerinden biri de bir kamu binasının yenilenme süreci. Türk şirketi Feka İnşaat, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı binasını yeniliyor. Feka İnşaat Proje Yöneticisi Tuğrul Turgut, “Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Hırvatistan’a iyi bir ortak olmak ve diğer kamu projelerinde yer almak istiyoruz” dedi.

Öte yandan Hırvatistan’ın en büyük 3’üncü kenti Rijeka’dan bir metal işleme şirketi de Türkiye’de ortak arıyor. Hırvat metal şirketi Metalobrada’nın direktörü Marin Micetic, Türkiye’den ortaklık yapmak isteyen şirketlerle görüştüklerini dile getirdi.