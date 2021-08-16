Doğuş, Hırvatistan'daki ünlü otelini devretti

2019 yılında bankalarla 2.3 milyar euroluk yapılandırmaya giden, çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere birçok varlığını elinden çıkaran Doğuş Grubu, bir turizm yatırımından daha vazgeçiyor. Doğuş Grubu’nun uzun süredir satmamak için direndiği Hırvatistan’daki turizm yatırımını ülkenin önde gelen emeklilik fonlarını yöneten Erste d.o.o. satın alıyor. Hırvat fonu, Dubrovnik kentinde yer alan 5 yıldızlı Villa Dubrovnik’in yüzde 90’ını devralıyor. Doğuş Grubu’na ait Villa Dubronvik’ten Zagreb Borsası’na yapılan açıklamada yüzde 90’lık hissenin alımı için de anlaşma imzalandı.

ODA FİYATI 400 STERLİNDEN BAŞLIYOR

Edindiğim bilgilere göre satın alma değeri de yaklaşık 100 milyon TL olduğu yönünde. Otelin geceleme fiyatı ise 400 sterlin yani 4 bin 800 liradan başlıyor. Adriyatik Kıyısı’ndaki lüks otelin 6’sı süit toplam 56 odası ve iki villası bulunuyor. Alımı yapan Avusturyalı bankacılık grubu Erste’nin biri olan fon, Hırvatistan’da faaliyet gösteren 8 emeklilik firması ve kuruluşunun fonunu yönetiyor. Geçtiğimiz yıllarda Akdeniz çanağının en büyük yat limanı işletmecisi haline gelen Doğuş, Lüksemburg merkezli ünlü fon CVC Capital Partners ile masaya oturmuş sahibi olduğu BAE, Yunanistan ve Hırvatistan’daki marinalarını satmıştı. Doğuş Grubu bu satış sürecinin ardından Hırvatistan’daki Villa Dubrovink’in satılmayacağını açıklamıştı.

İSTİNYEPARK'TAKİ HİSSELERİ DE KATARLILAR ALMIŞTI

Hatırlatmakta fayda var. Türkiye’deki birçok turizm yatırımını devreden Ferit Şahenk’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü Doğuş Grubu, 2020 yılında İstanbul’daki en önemli alışveriş merkezlerinden olan İstinyePark’taki hisselerini Katarlılara devretmişti.