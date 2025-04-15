Doğuş ve Cengiz, 26 milyar liralık projede yarışacak

Kerim ülker

605 milyon Euro (26.1 milyar TL) bedelle yapılması planlanan Karadağ’daki Matesevo-Andrijevica otoyolu projesine 9 şirket teklif vermeye hazırlanıyor. Çinli şirketler ile Türk firmalarının karşı karşıya geldiği ihalede Cengiz ve Doğuş Grubu yarışacak.

Türk müteahhitlerinin yeni gözdesi Eski Yugoslav ülkelerinde, önemli bir proje daha ihaleye çıkıyor. Fas, Kazakistan, Libya, Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra son yıllarda Ukrayna, Bulgaristan’ın yer aldığı Avrupa ülkelerinde demiryolu, karayolu gibi inşaat projelerine imza atan Doğuş Holding’e ait Doğuş İnşaat ile Slovenya, Bosna-Hersek, Hırvatistan’da dev işleri hayata geçiren Cengiz İnşaat, Karadağ’ın en önemli ulaşım projesine teklif vermeye hazırlanıyor. Karadağ, planlanan Bar-Boljare otoyolunun 22 kilometrelik Matesevo-Andrijevica bölümünün tasarımı ve inşası için yeni ihale verme sürecini belirledi. Buna göre teklif verme tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. 'Projenin ortak finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), tarafından yapılan açıklamada, teklif verme tarihinin ilk etapta 29 Nisan olarak belirlendiğini, ancak ikinci bir öteleme yapılarak 2 hafta sonraya uzatıldığı ifade edildi.

ANA FİNANSMAN EBRD VE AB’DEN

605 milyon Euro yani bugünkü kurla 26.1 milyar TL’lik proje, Karadağ’ın şu ana kadar hayata geçirdiği en önemli altyapı çalışmalarından biri. Projenin finansmanının 200 milyon euroluk kısmı EBRD tarafından verilecek ve denetlenecek. Avrupa Komisyonu 100 milyon euroluk hibe fonu taahhüt ederken, 100 milyon euroluk ikinci dilimi de gündeme alacak. Karadağ ise kendi fonlarından 153 milyon euro sağlamayı planlıyor.

İLK FAZI ÇİNLİ DEV ALMIŞTI

Gelelim ihaleye teklif veren şirketlere. İhalede 9 şirket ön yeterlilik sürecine katılacak. Türk firmaları Cengiz İnşaat ve Doğuş İnşaat’ın yanı sıra Avusturya'nın Strabag AG, Çin'in Power Construction Corporation of China (PCCC), Azerbaycan'ın Azvirt, Çin'in Shandong Hi-Speed Grubu (SDHS), Kuzey Makedonya'nın Gradjevinski Institut Makedonija (GIM), China Communications Construction Company (CCCC) ve yerel Baybnet Group. Matesevo-Andrijevica hattı, Karadağ'ın güneyindeki Adriyatik limanı Bar'ı ülkenin Sırbistan sınırındaki Boljare’ye bağlayacak. Ana projenin 41 kilometrelik ilk fazını China Road and Bridge Corporation (CRBC) tarafından inşa edildi ve 2022 yılında hizmete açıldı.

İTALYA İLE ROMANYA’YI BAĞLAYACAK

Şubat ayında Karadağ, Bar-Boljare otoyolunun üçüncü planlanan bölümü olan 50 km'lik Andrijevica-Berane-Boljare bölümünün ön tasarımını hazırlamak üzere CDS Project, Via Project ve Geotin MNE'den oluşan yerel bir konsorsiyum kiraladı. Dördüncü bölüm, Adriyatik kıyısındaki Bar kasabasında bulunan Djurmani'yi başkent Podgorica yakınlarındaki Smokovac'a bağlayacak.

Bar-Boljare otoyolu, İtalya'nın Bari şehrini Karadağ'ın Bar şehri ve Sırbistan'ın Belgrad şehri üzerinden Romanya'nın Bükreş şehrine bağlayan bir feribot/otoyol güzergahı olan Avrupa ulaşım hattı olan Corridor XI'in bir parçası.