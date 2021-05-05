Döksan Döküm, YK Yatırım Holding'e satıldı

Pandemi sürecinde yatırımlar azalırken, satın almalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli döküm şirketlerinden Döksan da bunlardan biri. Dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat yapan Döksan Basınçlı Döküm şirketinin satılacağını nisan ayının başında sizlere duyurmuştuk. İşte o satış için gereken resmi onaylar alındı ve Döksan Basınçlı Döküm şirketi, İstanbul merkezli YK Yatırım Holding tarafından satın alındı. Rekabet Kurumu'nun da onay verdiği satış süreci sonunda YK Yatırım Holding, Kocaeli'de üretim yapan Olgun Ailesi’ne ait Döksan Basınçlı Döküm ve bağlı şirketleri Dabco Hava ve Fren Sistemleri, Dolpa Pazarlama ve Dış Ticaret ve Dolsan Dolgunlar Otomotiv Sanayii’yi devraldı.

40 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Döksan’ın temeli Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği öğrencisi Esat Olgun’un 1976 otomotiv yan sanayi işine girmesiyle başlıyor. 1988 yılından itibaren alüminyum yüksek basınçlı döküm alanında faaliyet gösteren şirket, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin 500 metrekarelik alana sahip tesiste üretim yapıyor.

2 BİN 500 ÇALIŞANA SAHİP

1996 yılında kurulan YK Holding ise USS, USS Lojistik, JobCount, Kigdaş, My- Tedarik, ByPet Petrol’den şirketlerden oluşuyor. YK Holding’in 36 şehri içeren 7 Bölge müdürlüğü, 2 bin 500’ü aşkın çalışanı bulunan YK Yatırım Holding, çimento, lojistik, kargo, üretim, perakende, otomotiv, enerji, eğitim, inşaat, sağlık, tekstil, finans sektörlerine yönelik çalışmalar sunuyor.