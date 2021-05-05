  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. KERİM ÜLKER
  4. Döksan Döküm, YK Yatırım Holding'e satıldı

Döksan Döküm, YK Yatırım Holding'e satıldı

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Pandemi sürecinde yatırımlar azalırken, satın almalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli döküm şirketlerinden Döksan da bunlardan biri. Dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat yapan Döksan Basınçlı Döküm şirketinin satılacağını nisan ayının başında sizlere duyurmuştuk. İşte o satış için gereken resmi onaylar alındı ve Döksan Basınçlı Döküm şirketi, İstanbul merkezli YK Yatırım Holding tarafından satın alındı. Rekabet Kurumu'nun da onay verdiği satış süreci sonunda YK Yatırım Holding, Kocaeli'de üretim yapan Olgun Ailesi’ne ait Döksan Basınçlı Döküm ve bağlı şirketleri Dabco Hava ve Fren Sistemleri, Dolpa Pazarlama ve Dış Ticaret ve Dolsan Dolgunlar Otomotiv Sanayii’yi devraldı.

40 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Döksan’ın temeli Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği öğrencisi Esat Olgun’un 1976 otomotiv yan sanayi işine girmesiyle başlıyor. 1988 yılından itibaren alüminyum yüksek basınçlı döküm alanında faaliyet gösteren şirket, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin 500 metrekarelik alana sahip tesiste üretim yapıyor.

2 BİN 500 ÇALIŞANA SAHİP

1996 yılında kurulan YK Holding ise USS, USS Lojistik, JobCount, Kigdaş, My- Tedarik, ByPet Petrol’den şirketlerden oluşuyor. YK Holding’in 36 şehri içeren 7 Bölge müdürlüğü, 2 bin 500’ü aşkın çalışanı bulunan YK Yatırım Holding, çimento, lojistik, kargo, üretim, perakende, otomotiv, enerji, eğitim, inşaat, sağlık, tekstil, finans sektörlerine yönelik çalışmalar sunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Türk şirket, Baltıkların ilk çelik fabrikasını alıyor 04 Mayıs 2021
‘Konteyner krizini çoklu taşıma ile aşıyoruz’ 03 Mayıs 2021
Düşüncenin ortaya çıkardığı marka: FORD 01 Mayıs 2021
Alkol yasağı algısı oluşuyor, turizmde iptallere neden olur 29 Nisan 2021
Dünya Bankası ile Karayipler’i fonlayacak 28 Nisan 2021
Türk şirketi YDA, Kosovalı Başkan ile Arnavutluk'ta havalimanı yapacak 27 Nisan 2021
Rus çelik devi MMK, Türkiye’de yeni üretime başlıyor 26 Nisan 2021
Çocukluk hayalinden doğan marka: HONDA 24 Nisan 2021
TPAO'nun Irak'taki sözleşmesi iptal edildi, Türkiye'nin boşluğunu Çin doldurdu 22 Nisan 2021
Türk şirket, Katar’a dünyanın ilk yüzer ekolojik otelini yapacak 21 Nisan 2021