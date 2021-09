‘Doktor’ ya da ‘pilot olacağım’ dediğimde dedem odadan kovardı

KIBRISLI Ali Rıza Kınay, 1946 yılında İstanbul’da kendi adını taşıyan vapur acenteliği işini kurdu. Oğlu Hasan Kınay, 1979’da işleri adım adı devralmaya başladı.

Hasan Kınay’ın oğlu Sina Kınay, ilköğretim çağından itibaren Ali Rıza Kınay Vapur Acenteliği’ne gitmeye başladığında dedesi arada sorar oldu:

- Sina, büyüyünce ne olacaksın?

Sina Kınay, genelde şu yanıtı verdi:

- Doktor olmak istiyorum… Pilot olmak istiyorum…

75’inci yılını kutlayan Kınay Group Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay’ın kafasında o günler şöyle yer etti:

- “Doktor” ya da “pilot” olacağım dediğimde dedem beni odasından kovardı.

Sina Kınay, Wharton School of the University of Pennsylvania’dan mezun olduktan sonra New York’da (ABD) ve Londra’da (İngiltere) yatırım bankacılığı yaptı. Çalıştığı yatırım bankasında daha çok altyapı ve taşımacılık sektörü ile ilgilendi:

- O günlerde konteyner taşımacılığının “kuru yük”e göre daha çok büyüyeceğini gördüm. Nitekim 2005’ten itibaren konteyner tarafı hızlı büyüdü.

Sina Kınay, konteyner taşımacılığına kafa yorarken babası Hasan Kınay’da yerleşmiş bir kanaat vardı:

- Konteyneri sigara kaçakçılığında kullananlar var…

Sina Kınay, 2004’te ABD’den döndü, yolu konteyner taşımacılığı tarafını da iyi bilen Barış Dillioğlu ile kesişti:

- 1 Ocak 2005’te Barış Bey’le birlikte Kınay Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.’ni kurduk.

Sina Kınay, taşımacılık-lojistik şirketini kurarken gemi acenteliğinde aile şirketinin ulaştığı noktaya baktı:

- Dedemin kurduğu gemi acenteliği şirketi yılda 3 bin gemiye hizmet veriyor. En büyük şube ağına sahip acentelik şirketi.

Sina Kınay ve Barış Dillioğlu ile grubun 75 yılı vesilesiyle buluştuk. Kınay, grubun 1986-2018 döneminde armatörlük de yaptığını belirtti:

- 6 gemiye kadar çıkmıştık. Sonra servis şirketi olarak kalmaya karar verdik. 2018’de armatörlük tarafını tümüyle bıraktık.

2005’te kurdukları Kınay Taşımacılık ve Lojistik’in her yıl bir önceki yıla göre 2-3 kat büyüyerek bugünkü düzeyine ulaştığını kaydetti:

- Bu yıl 130 bini ihracat, 40 bini ithalat olmak üzere toplam 170 bin TEU’luk taşıma büyüklüğüne ulaşmış olacağız.

Taşınmasında rol oynadıkları ürünlerin toplam değerini merak ettim, hesapladı:

- Verdiğimiz taşımacılık hizmetiyle 4 milyar dolarlık ticaretin gerçekleşmesinde rol almış oluyoruz.

Dedesi Ali Rıza Kınay’ın “doktor, pilot” hedefini duydukça odasından kovması etkilemiş olmalı ki,Sina Kınay 2005’te kurduğu taşımacılık-lojistik şirketiyle çıtayı epey yukarı taşımayı başarmış görünüyor.

7 kişiyle başladık şimdi 600 kişiyiz

KINAY Taşımacılık ve Lojistik Genel Müdürü Barış Dillioğlu, şirketi 1 Ocak 2005’te kurduklarında Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay dahil toplam 7 kişiyle yola koyulduklarını belirtti:

- Babam Koçtuğ Denizcilik’te çalışmıştı. Ben de sektöre 1994’te girdim. Yani, aileden bu sektörün içindeyim. Şu anda şirketimizde 100’ü yurt dışı operasyonlarımızda olmak üzere 600 kişi çalışıyor.

İki hedeflerini paylaştı:

3-5 yıl içinde ciromuzun yüzde 50’sinin yurtdışı operasyonlarından sağlanmasını planlıyoruz.

Yıllık taşımada 400 bin TEU düzeyine çıkıp global oyuncular arasına girmek istiyoruz.

350 milyon doları buldu, Belçika’da şirket satın aldı

KINAY Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, 2016’da KTL Çin’i kurarak yurt dışı ağına ilk adımı attıklarını belirtti:

- 2019’da KTL İngiltere’yi açtık. Ardından Belçika’da bir şirket satın alıp adını KTL Benelüx yaptık. Vietnam ve Tayland’da da ofislerimiz var.

Belçika’daki şirketi fırsatı değerlendirerek aldıklarını bildirdi:

- Şirket zaten Türkiye’ye dönük taşıma yapıyordu. 1 milyon Euro’ya aldığımız bu şirketin ciromuza katkısı yıllık 10-12 milyon dolar dolayında oldu.

Toplam cirolarını sordum, paylaştı:

- Türkiye ciromuz 300 milyon dolar. 50 milyon dolar da yurt dışı ciromuz var.

Yakın dönemde ABD’ye de şirketle adım atacaklarını vurguladı:

- ABD’de yerleşik bir Türk iş insanıyla ortak şirketimizi New Jersey’de kurmak üzere hazırlıklarımız sürüyor.

Endonezya’ya da girmeyi denediklerini kaydetti:

- Endonezya, şirket kurmak için en az 5 milyon dolar sermaye şartı koyunca erteledik. Malezya tarafına da bakıyoruz.

5 yıl sonrası için ciro hedefini yukarı taşıdı:

- 5 yıl sonra toplam ciromuzu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Konteyner fiyatları artınca Türkiye daha avantajlı hale geldi

KINAY Taşımacılık ve Lojistik İcra Kurulu Başkanı Barış Dillioğlu, konteyner kriziyle ilgili soru üzerine şu verilerin altını çizdi:

Çin-ABD konteyner fiyatı 25 bin dolar.

Çin-Avrupa konteyner fiyatı 18 bin dolar.

Çin-Türkiye konteyner fiyatı 13 bin dolar.

Ardından ekledi:

- Konteyner fiyatlarının yüksekliği konuşulurken ithalat ve ihracatı ayrı değerlendirmek lazım. Türkiye’ye Çin’den konteyner fiyatı ithalatta 12-13 bin dolar. Ancak, Türkiye’den Avrupa’ya ihracatta konteyner fiyatı 1500 dolar düzeyinde seyrediyor.

Konteyner krizinin gündeme gelmesinin nedenleri üzerinde durdu:

- Pandeminin ilk dönemlerinde Çin’de konteyner üreten fabrikalar durdu. Ayrıca, ABD’deki limanların yetersizliği de bu dönemde kendini gösterdi. ABD limanlarında konteynerler gemilerin üzerinde uzun süre kaldı.

Bu dönemi kendilerinin nasıl yönettiklerini merak ettim, yanıtladı:

- Biz konteyner krizini iyi ve rahat yönettik…