Doktor/mühendis/eğitimci ve kitap fiyatları…
Kitap fiyatları “korkunç hızla” artıyor…
Kitap alamayan iktisat öğrencilerini dinledim dün…
Geleceğimizin doktorları da aynı durumda, mühendisleri de…
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Profesör Umberto Eco…
Uzunca bir röportajında, şöyle diyor özetle:
“Olgunlaşmayı otuzlu/kırklı yaşlara çıkardık…
Bu benim neslim için oldukça olağandışı…
Biz 22 yaşına geldiğimizde, üniversiteden ayrılıp gerçek hayata atılmak zorunda kalırdık…”
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“İnsanların, çok daha etkili ve hızlı şekilde eğitilmeleri mümkün…”
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“Bir bilgisayar şirketi, üniversite mezunu olmayan birine, 6 ay içinde bilgisayar dilini öğretebiliyor…
Üniversitelerin bu kadar uzun soluklu olması gereksiz…”
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“Üniversite eğitiminin, siyasi maliyetleri kısma noktasında politik bir çözüm olduğu çok açık.”
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Eco, evrensel tespitler yaparken:
Öğrenci başına, yıllık ortalama 450 bin TL (30 bin dolar) harcayan 27 gelişmiş ülkenin verilerini dikkate alıyor…
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O ülkelerde dahi durum böyleyse…
Öğrenci başına, 10-12 bin TL harcayan Türkiye gibi ülkelerdeki sıkıntının büyüklüğünü düşünsenize…
VELHASIL
Öğrenci kitap alamıyor…
Günlük gıda ihtiyacını karşılamakta dahi zorlanıyor…
Sosyal etkinliklere katılamıyor…
Ve hayatının en verimli 5-6-7 yılını “pratik yapmadan” harcıyor; yanısıra kendini, “yüksek eğitim almış”, “çalışmaya/hayata hazırlanmış” sanıyor!
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Kitabını, gıdasını alıp, tüm niteliksiz okullara rağmen kendini donatabilen ise ya işsiz kalıyor, ya kazancını beğenmeden “verimsiz” çalışıyor, ya atama bekliyor, ya yurtdışı hayali kuruyor…
Peki bu sistem kime/ne kazandırıyor?!