Doktor/mühendis/eğitimci ve kitap fiyatları…

Kitap fiyatları “korkunç hızla” artıyor…

Kitap alamayan iktisat öğrencilerini dinledim dün…

Geleceğimizin doktorları da aynı durumda, mühendisleri de…

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Profesör Umberto Eco…

Uzunca bir röportajında, şöyle diyor özetle:

“Olgunlaşmayı otuzlu/kırklı yaşlara çıkardık…

Bu benim neslim için oldukça olağandışı…

Biz 22 yaşına geldiğimizde, üniversiteden ayrılıp gerçek hayata atılmak zorunda kalırdık…”

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“İnsanların, çok daha etkili ve hızlı şekilde eğitilmeleri mümkün…”

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“Bir bilgisayar şirketi, üniversite mezunu olmayan birine, 6 ay içinde bilgisayar dilini öğretebiliyor…

Üniversitelerin bu kadar uzun soluklu olması gereksiz…”

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“Üniversite eğitiminin, siyasi maliyetleri kısma noktasında politik bir çözüm olduğu çok açık.”

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Eco, evrensel tespitler yaparken:

Öğrenci başına, yıllık ortalama 450 bin TL (30 bin dolar) harcayan 27 gelişmiş ülkenin verilerini dikkate alıyor…

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O ülkelerde dahi durum böyleyse…

Öğrenci başına, 10-12 bin TL harcayan Türkiye gibi ülkelerdeki sıkıntının büyüklüğünü düşünsenize…

VELHASIL

Öğrenci kitap alamıyor…

Günlük gıda ihtiyacını karşılamakta dahi zorlanıyor…

Sosyal etkinliklere katılamıyor…

Ve hayatının en verimli 5-6-7 yılını “pratik yapmadan” harcıyor; yanısıra kendini, “yüksek eğitim almış”, “çalışmaya/hayata hazırlanmış” sanıyor!

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Kitabını, gıdasını alıp, tüm niteliksiz okullara rağmen kendini donatabilen ise ya işsiz kalıyor, ya kazancını beğenmeden “verimsiz” çalışıyor, ya atama bekliyor, ya yurtdışı hayali kuruyor…

Peki bu sistem kime/ne kazandırıyor?!