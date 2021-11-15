Dolar 10 TL’yi aşarken, faizde yeni indirime doğru

Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak. Son iki toplantıda indirime giden kurulun bu toplantısından da indirim kararı çıkması bekleniyor.

Dünyada ekonomilerde sıkılaşmaya yönelik adımlar atılırken, içeride tam tersi bir duruşumuz var. Bu, TL’nin daha da zayıfl amasına neden oluyor. Döviz kurları ve buna paralel olarak enflasyon yükselirken; beklentiler bozuluyor, TL’ye olan güven erimeye devam ediyor. Bu eğilim üreticiler ve perakendecilerin fiyatlama davranışlarının da bozulmasına neden oluyor. Yüksek kurun ihracatı desteklediği gibi bir düşünce dilden dile dolaşırken, bunun pek çok alanda dejenerasyona neden olduğu gözden kaçırılıyor. Ancak kuru yükselterek, ihracatın artmasını beklemek de çok doğru bir tercih sayılmaz. Çünkü, kurun ihracat üzerindeki etkisi diğer faktörlerin yanında son derece sınırlı kalıyor.

Faizi düşük tutup, hatta daha da indirip küresel bazda mal fiyatlarında yaşanan artışa bir de yüksek kur etkisi eklenince Türkiye’de enflasyon, pek çok ülkeden daha fazla ve hızlı yükseldi. Önümüzdeki dönemde bunun hanehalkı üzerinde yarattığı maliyeti hafifletmek için yüksek oranlı zamlar, destekleme alımları gibi gelecek ve yıllar önce terk ettiğimiz bir döngüye yeniden gireceğiz.

Dışarıda sıkılaşma başlıyor

Biz enflasyonla mücadeleyi faizleri düşürüp, gevşek para politikası uygulayarak çözmeye çalışırken; dünya enflasyona mücadele için tam tersi bir döngüye giriyor. ABD’de tahvil alımları azaltılmaya başladı. Halen Mayıs 2022 olan muhtemel faiz artırımının biraz daha öne çekilmesi ihtimali yükseliyor. ABD’de eylülde yüzde 5,4 olan enflasyon ekimde yüzde 6,2’ye yükseldi. Bu beklenenin üzerinde bir artıştı. FED’in “enflasyondaki yükselişin zımni faktörlerden kaynaklandığı ve yükselişin geçici olduğuna” yönelik ifadelerine olan güven giderek azalıyor. Kritik olan sorun enflasyondaki artış değil, FED’e olan güvendeki aşınma. Bu durum, küresel bir finansal risk barındırıyor.

Konut fiyatları ve satışlarında artış

Bu haftanın faiz dışında önemli bir başka gündemi bu sabah açıklanacak olan Ekim ayı konut satışları ve yarın açıklanacak olan konut fiyat endeksi. Fiyatlarda son bir yılda yüzde 40 civarında bir artış olmasına rağmen, özellikle yeni konut satışları son derece düşük seyrediyor. Son iki ayda politika faizinde yapılan indirim, konut kredi faizlerinde kısmi bir gevşeme getirdi. Bunun konut talebini artırıcı bir etkisi olacaktır. Ayrıca, geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde bozulma da konut fiyatlarındaki yükselişin devamına zemin hazırlıyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda hem satışlarda hem fiyatlarda bugünden daha yüksek düzeyler görebiliriz.



YURTİÇİ



Pazartesi 10:00: Ekim ayı konut satışları

Salı 14:30: Eylül ayı konut fiyat endeksi

Perşembe 14:00: PPK faiz kararı

Cuma 10:00: Ekim ayı kurulan ve kapanan şirketler

YURT DIŞI

Salı 13:00: Euro Bölgesi 3. Çeyrek büyüme

Salı 16:30: ABD Ekim ayı perakende satışlar

Çarşamba 13:00: Euro Bölgesi Ekim ayı çekirdek enflasyon