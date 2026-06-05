Dolar değer kaybederse servetimizi nasıl koruruz?

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Bundan 20 yıl ön­ce birikim yapan birçok insan için ya­tırım yapmak olduk­ça basitti. Bir miktar dolar almak, banka­da tutmak ve bekle­mek çoğu zaman ye­terli görülürdü. Çün­kü dolar yalnızca bir para birimi değil, ay­nı zamanda güvenin sembolüydü.

Bugün ise dünya değişiyor. Merkez bankaları rezervleri­ni çeşitlendiriyor, ülkeler kendi para birimleriyle ticaret yapma­nın yollarını arıyor ve yatırım­cılar geleceğe dair yeni sorular sormaya başlıyor.

En çok duyduğum sorulardan biri şu: “Eğer dolar eskisi kadar güçlü olmazsa, birikimlerimizi nasıl koruyacağız?”

Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak tarihin bize öğrettiği bazı önemli dersler var. Önce Şu­nu Kabul Edelim. Doların yarın sabah çökmesi ya da dünya eko­nomisinden silinmesi gibi bir se­naryo gerçekçi görünmüyor.

Bugün hâlâ uluslararası ticare­tin büyük kısmı dolar üzerinden yapılıyor. Merkez bankalarının rezervlerinde en büyük pay yine dolara ait. Ancak başka bir gerçek daha var: Hiçbir para birimi son­suza kadar aynı gücü koruyamaz.

Tarih boyunca İngiliz Sterlini de dünyanın hâkim para birimiy­di. Ondan önce farklı para sistem­leri vardı. Zaman içinde ekono­mik dengeler değişti. Bu nedenle akıllı yatırımcının amacı doların sonunu tahmin etmek değil, her ihtimale karşı hazırlıklı olmaktır.

Bütün Yumurtaları Aynı Sepe­te Koymamak. Bir arkadaşınızı düşünün, yıllarca çalışmış ve tüm birikimini tek bir bankadaki do­lar hesabında tutmuş olsun.

Bir başka kişi ise varlıklarını farklı alanlara bölmüş olsun.

Bir miktar altın, bir miktar his­se senedi, bir miktar nakit, bir miktar da farklı para birimleri…

Hangisi daha güvende olur? Muhtemelen ikinci kişi.

Çünkü yatırım dünyasında en güçlü savunma aracı çoğu za­man doğru tahmin yapmak de­ğil, çeşitlendirme yapmaktır. Tıpkı bir çiftçinin tüm tarlasını tek bir ürüne ekmemesi gibi. Bir yıl buğday zarar ederse arpa ka­zandırabilir.

Bir yatırımcı da aynı mantık­la hareket etmelidir. Altın neden hâlâ önemli? İnsanlık yaklaşık beş bin yıldır altına değer veriyor. İmparatorluklar yıkıldı, savaşlar çıktı, para sistemleri değişti ama altın varlığını sürdürdü.

Bunun nedeni oldukça basit. Altın kimsenin borcu değildir. Bir şirket batabilir. Bir banka zor duruma düşebilir. Bir devlet para basabilir.

Ama bir ons altın yine bir ons altındır. Örneğin yüksek enflas­yon yaşayan ülkelerde insanlar çoğu zaman tasarruflarını koru­yabilmek için altına yönelmiştir. Bu nedenle altın, serveti büyüt­mekten çok korumak isteyen ya­tırımcılar için önemli bir sigorta görevi görebilir.

Gümüşün sessiz hikâyesi

Gümüş genellikle altının göl­gesinde kalır. Ancak son yıllar­da ilginç bir dönüşüm yaşanı­yor. Bir elektrikli aracın üreti­minde, güneş panellerinde, veri merkezlerinde, yüksek teknolo­ji ekipmanlarında gümüş yoğun şekilde kullanılıyor.

Bir başka deyişle gümüş artık yalnızca değerli bir metal değil, aynı zamanda teknolojik dönü­şümün de önemli bir parçası. Bu nedenle bazı dönemlerde altın­dan bile daha hızlı yükseliş gös­terebiliyor.

Tabii ki dalgalanması da da­ha yüksek. Bu yüzden gümüşe yatırım yaparken ölçülü olmak önemlidir.

Toprağın gücünü hafife almayın

Tarih boyunca servetini koru­yan insanların önemli bir kısmı reel varlıklara sahipti. Düşünün bir tarım araziniz varsa ürün ye­tiştirebilirsiniz. Bir dükkânınız varsa kira elde edebilirsiniz.

Bir fabrikanız varsa üretim yapabilirsiniz. Paranın değeri değişse bile bu varlıklar yaşa­maya devam eder.

Özellikle enflasyon dönemle­rinde gelir üreten gayrimenkul­ler ve verimli araziler yatırım­cıya önemli avantaj sağlayabi­lir. Çünkü bunlar yalnızca fiyat artışına değil, gerçek ekonomik faaliyete dayanır.

Büyük şirketler neden önemli?

Bir kahve düşünün. Fiya­tı bugün 100 lira olsun, enflas­yon yükselirse aynı kahve bir yıl sonra 120 liraya satılabilir. Eğer o kahveyi satan güçlü şir­ket sizinse ya da o şirkete ortak olduysanız geliriniz de artabilir.

İşte bu nedenle kaliteli şir­ket hisseleri uzun vadeli ser­vet korumanın en etkili araçla­rından biridir. Güçlü markala­ra sahip şirketler çoğu zaman artan maliyetleri müşterile­rine yansıtabilir. Bu da onları enflasyon karşısında daha da­yanıklı hale getirir.

Emtialar: Modern dünyanın hammaddeleri

Bugün enerji dönüşümünden yapay zekâya kadar birçok bü­yük değişimin temelinde belirli hammaddeler bulunuyor. Bakır olmadan elektrik altyapısı ku­rulamaz. Lityum olmadan ba­tarya üretilemez.

Uranyum olmadan birçok ül­kede nükleer enerji üretilemez.

Dünyanın geleceğini şekil­lendiren sektörler büyüdükçe bu kaynakların önemi de artı­yor. Bu nedenle emtia yatırım­ları bazı yatırımcılar için uzun vadeli bir koruma aracı olabilir.

Nakit neden hâlâ gerekli?

Bazı yatırımcılar tüm parala­rını yatırıma yönlendirmeleri gerektiğini düşünür. Oysa nak­din de önemli bir görevi vardır. 2020 yılındaki piyasa düşüşle­rini hatırlayın. Birçok kaliteli şirket hissesi kısa sürede büyük değer kaybetmişti. Elinde nakit bulunan yatırımcılar bu fırsat­ları değerlendirebildi. Bu ne­denle nakit, yalnızca bekleyen para değil; gerektiğinde fırsat satın alma gücüdür.

Geleceği tahmin etmekten çok hazırlıklı olmak

Kimse doların önümüzdeki 10 yılda tam olarak ne olacağını bilmiyor.

Belki güçlü kalacak, belki sa­tın alma gücü bir miktar azala­cak, belki de dünya çok farklı bir ekonomik düzene evrilecek. Ancak önemli olan tek bir se­naryoya bağlı kalmamaktır.

Uzun vadeli servet koruma­nın temelinde genellikle şu un­surlar bulunur:

-Bir miktar altın ve değerli metal,

-Güçlü şirket hisseleri,

-Reel varlıklar,

-Stratejik emtialar,

-Çeşitlendirilmiş para bi­rimleri,

-Yeterli nakit rezervi.

Finansal tarihin belki de en önemli dersi şudur: Servetler, geleceği kusursuz tahmin eden­ler tarafından değil; değişen şartlara uyum sağlayabilenler tarafından korunur.

Önümüzdeki yılların kaza­nanları, doların ne yapacağı­nı doğru tahmin edenler de­ğil; hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin hazırlıklı olanlar olacaktır.