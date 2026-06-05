Dolar değer kaybederse servetimizi nasıl koruruz?
Bundan 20 yıl önce birikim yapan birçok insan için yatırım yapmak oldukça basitti. Bir miktar dolar almak, bankada tutmak ve beklemek çoğu zaman yeterli görülürdü. Çünkü dolar yalnızca bir para birimi değil, aynı zamanda güvenin sembolüydü.
Bugün ise dünya değişiyor. Merkez bankaları rezervlerini çeşitlendiriyor, ülkeler kendi para birimleriyle ticaret yapmanın yollarını arıyor ve yatırımcılar geleceğe dair yeni sorular sormaya başlıyor.
En çok duyduğum sorulardan biri şu: “Eğer dolar eskisi kadar güçlü olmazsa, birikimlerimizi nasıl koruyacağız?”
Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak tarihin bize öğrettiği bazı önemli dersler var. Önce Şunu Kabul Edelim. Doların yarın sabah çökmesi ya da dünya ekonomisinden silinmesi gibi bir senaryo gerçekçi görünmüyor.
Bugün hâlâ uluslararası ticaretin büyük kısmı dolar üzerinden yapılıyor. Merkez bankalarının rezervlerinde en büyük pay yine dolara ait. Ancak başka bir gerçek daha var: Hiçbir para birimi sonsuza kadar aynı gücü koruyamaz.
Tarih boyunca İngiliz Sterlini de dünyanın hâkim para birimiydi. Ondan önce farklı para sistemleri vardı. Zaman içinde ekonomik dengeler değişti. Bu nedenle akıllı yatırımcının amacı doların sonunu tahmin etmek değil, her ihtimale karşı hazırlıklı olmaktır.
Bütün Yumurtaları Aynı Sepete Koymamak. Bir arkadaşınızı düşünün, yıllarca çalışmış ve tüm birikimini tek bir bankadaki dolar hesabında tutmuş olsun.
Bir başka kişi ise varlıklarını farklı alanlara bölmüş olsun.
Bir miktar altın, bir miktar hisse senedi, bir miktar nakit, bir miktar da farklı para birimleri…
Hangisi daha güvende olur? Muhtemelen ikinci kişi.
Çünkü yatırım dünyasında en güçlü savunma aracı çoğu zaman doğru tahmin yapmak değil, çeşitlendirme yapmaktır. Tıpkı bir çiftçinin tüm tarlasını tek bir ürüne ekmemesi gibi. Bir yıl buğday zarar ederse arpa kazandırabilir.
Bir yatırımcı da aynı mantıkla hareket etmelidir. Altın neden hâlâ önemli? İnsanlık yaklaşık beş bin yıldır altına değer veriyor. İmparatorluklar yıkıldı, savaşlar çıktı, para sistemleri değişti ama altın varlığını sürdürdü.
Bunun nedeni oldukça basit. Altın kimsenin borcu değildir. Bir şirket batabilir. Bir banka zor duruma düşebilir. Bir devlet para basabilir.
Ama bir ons altın yine bir ons altındır. Örneğin yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde insanlar çoğu zaman tasarruflarını koruyabilmek için altına yönelmiştir. Bu nedenle altın, serveti büyütmekten çok korumak isteyen yatırımcılar için önemli bir sigorta görevi görebilir.
Gümüşün sessiz hikâyesi
Gümüş genellikle altının gölgesinde kalır. Ancak son yıllarda ilginç bir dönüşüm yaşanıyor. Bir elektrikli aracın üretiminde, güneş panellerinde, veri merkezlerinde, yüksek teknoloji ekipmanlarında gümüş yoğun şekilde kullanılıyor.
Bir başka deyişle gümüş artık yalnızca değerli bir metal değil, aynı zamanda teknolojik dönüşümün de önemli bir parçası. Bu nedenle bazı dönemlerde altından bile daha hızlı yükseliş gösterebiliyor.
Tabii ki dalgalanması da daha yüksek. Bu yüzden gümüşe yatırım yaparken ölçülü olmak önemlidir.
Toprağın gücünü hafife almayın
Tarih boyunca servetini koruyan insanların önemli bir kısmı reel varlıklara sahipti. Düşünün bir tarım araziniz varsa ürün yetiştirebilirsiniz. Bir dükkânınız varsa kira elde edebilirsiniz.
Bir fabrikanız varsa üretim yapabilirsiniz. Paranın değeri değişse bile bu varlıklar yaşamaya devam eder.
Özellikle enflasyon dönemlerinde gelir üreten gayrimenkuller ve verimli araziler yatırımcıya önemli avantaj sağlayabilir. Çünkü bunlar yalnızca fiyat artışına değil, gerçek ekonomik faaliyete dayanır.
Büyük şirketler neden önemli?
Bir kahve düşünün. Fiyatı bugün 100 lira olsun, enflasyon yükselirse aynı kahve bir yıl sonra 120 liraya satılabilir. Eğer o kahveyi satan güçlü şirket sizinse ya da o şirkete ortak olduysanız geliriniz de artabilir.
İşte bu nedenle kaliteli şirket hisseleri uzun vadeli servet korumanın en etkili araçlarından biridir. Güçlü markalara sahip şirketler çoğu zaman artan maliyetleri müşterilerine yansıtabilir. Bu da onları enflasyon karşısında daha dayanıklı hale getirir.
Emtialar: Modern dünyanın hammaddeleri
Bugün enerji dönüşümünden yapay zekâya kadar birçok büyük değişimin temelinde belirli hammaddeler bulunuyor. Bakır olmadan elektrik altyapısı kurulamaz. Lityum olmadan batarya üretilemez.
Uranyum olmadan birçok ülkede nükleer enerji üretilemez.
Dünyanın geleceğini şekillendiren sektörler büyüdükçe bu kaynakların önemi de artıyor. Bu nedenle emtia yatırımları bazı yatırımcılar için uzun vadeli bir koruma aracı olabilir.
Nakit neden hâlâ gerekli?
Bazı yatırımcılar tüm paralarını yatırıma yönlendirmeleri gerektiğini düşünür. Oysa nakdin de önemli bir görevi vardır. 2020 yılındaki piyasa düşüşlerini hatırlayın. Birçok kaliteli şirket hissesi kısa sürede büyük değer kaybetmişti. Elinde nakit bulunan yatırımcılar bu fırsatları değerlendirebildi. Bu nedenle nakit, yalnızca bekleyen para değil; gerektiğinde fırsat satın alma gücüdür.
Geleceği tahmin etmekten çok hazırlıklı olmak
Kimse doların önümüzdeki 10 yılda tam olarak ne olacağını bilmiyor.
Belki güçlü kalacak, belki satın alma gücü bir miktar azalacak, belki de dünya çok farklı bir ekonomik düzene evrilecek. Ancak önemli olan tek bir senaryoya bağlı kalmamaktır.
Uzun vadeli servet korumanın temelinde genellikle şu unsurlar bulunur:
-Bir miktar altın ve değerli metal,
-Güçlü şirket hisseleri,
-Reel varlıklar,
-Stratejik emtialar,
-Çeşitlendirilmiş para birimleri,
-Yeterli nakit rezervi.
Finansal tarihin belki de en önemli dersi şudur: Servetler, geleceği kusursuz tahmin edenler tarafından değil; değişen şartlara uyum sağlayabilenler tarafından korunur.
Önümüzdeki yılların kazananları, doların ne yapacağını doğru tahmin edenler değil; hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin hazırlıklı olanlar olacaktır.
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