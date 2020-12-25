Dolar enflasyon vadisi dere yatağında akar

Geçen hafta; her gün 500 milyon $ aldık, 4 milyar lirayı dövize harcadık. Geldiğimiz noktada döviz hesapların 231’den 234 milyar $’a çıkardır. Tersine dolarizasyon için Merkez, yapması gerekeni yaptı ve faizi %15’ten %17’ye çekti. Tıpkı Önceki günkü yazımda verdiğimi artış kadar; 200 baz puan…

Bana göre bu; 2021 yılına girerken Merkez’e ve ekonomi yönetimine sunulmuş, maliyetli ama değerli bir politika aracıdır. Merkez, elinden geleni yapmış, yabancıya; “gelebilirsin” sinyali verirken yerli yatırımcıyı da ikna yolunda dev bir adım atmıştır. Zira lira yeniden reel faiz cazibesi kazanabilmiştir.

Peki, bir sonraki adım ne olur? Önceki günkü yazımda; “bu son olsun, bu son” şarkısındaki nakaratı dillendirmiştim. Dün de Goldman Sachs, Merkez’in faiz kararını iyi yönde sürpriz diye değerlendirip; “gösterge faizi, 2021 boyunca %17’de kalır” tahmininde bulundu.

Evet, bu son olur umarım. Umut, her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Faizin 2021 boyunca %17’yi aşmaması hatta piyasanın gelişimine göre düşmesi beklenir de… Bu sadece Guvernör Ağbal’ın Merkez becerileriyle değil, Bakan Elvan’ın uygulayacağı mali politikalarla sağlanabilecek.

Yetmeyecek; Merkez’e güvenin sürmesi, “enflasyon hedefi” başarısına bağlı olacak ve reform adımları gözlenecek. Bence hükümet, Merkez’in bu acı faiz ilacını yerinde ve zamanında kullanmalı.

DOLARI ENFLASYON ALTINI KORONA YÖNETECEK

Yeni yıla doğru en sık sorulan soru; altın, döviz ne olacağına dairdir. Benim cevabım şudur: Döviz, enflasyon vadisindeki doğal yatağına dönmüştür ve gideceği yeri reformlar tayin edecektir.

Altın ise sağlık riskleri ve küresel gerilimleri tayin eden korona ile aşı arasındaki savaşın seyrine göre yol alacaktır. Peki ya Lira? Onun itibarını daha çok konuşacağız.