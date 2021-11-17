“Dolar meraklıları için sabır sanatı...”

Pazartesi sabah 10,05 civarında Dolar/TL işlem görmeye başlayınca telefonlar çalmaya başladı. "Hocam buradan alalım mı ?"diyenler çoğunluktaydı. Anlaşılan ne kadar anlatsak da mesaj doğru anlaşılmıyor. Rekor seviyelerde güne başlayan ya da rekor seviyede kapanış yapılan günlerde alım yapmak yerine, geri çekilme anını sakince beklemek gerekiyor.

Elbette bu geri çekilmeler arzu edilen seviyelerde dönüş anlamında ele alınmamalı. Ancak 10,05'i test ettikten sonra 9,96 'ya gerilediğini de gördük. Daha önceki dönemlerde de aynı durumu yaşadık. Sert yükselişler sonunda her zaman bir sakinleşme ya da geri çekilme oluyor. Tabii şunu da söylemem lazım: Sermayenin ya da tasarrufların tamamıyla daha önce döviz almış olanların dün sabahki yüksek sevilerden satış yapıp tekrar geri alma fırsatları oldu.

Sabah saatlerinde önce 10,05'i test etti, sonra saat 10:00 gibi 9,96 seviyesine düştü. Bu açıkçası 1000 dolarda 9 dolar kazanç anlamına geliyor. Şimdi bu durumu 10.000-100.000-1.000.000 dolar hatta daha yüksek meblağlar için düşünelim. Hatta TL karşılığı olarak düşünürsek söz konusu rakamın önemi daha fazla anlaşılıyor. Sadece 1 saat içinde ciddi bir kazanç.

“Sabır ve tecrübe yan yana gelince..”

Haydi diyelim ki o fırsat kaçtı, tersinden bakalım: 9.96 seviyesinden alan bir yatırımcının eğer yeterince sabrederse dün 10.15 'den rahatlıkla satıp her 1000 Dolar için 190 TL kazanç elde etme imkanı vardı. Bunu da yukarıdaki gibi daha yüksek meblağlar için hesapladığımızda, 24 saat içinde hatırı sayılır kazanç anlamına geliyor.

Ben bunları anlatırken kimseyi spekülasyona teşvik etmiyorum. Sadece sabırlı olunduğu zaman konjonktürden kar elde edilebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Geriye dönüp bakıldığında günlük zirvelerin heyecanına kapılmadan sabredip ortalık sakinleşince döviz satın alanların, diğer yatırımcılara göre daha fazla kazandığı anlaşılıyor.

Ayrıca "tüm zamanların rekoru" anlamındaki seviyelerden satış yapanların da, yeterince sabrettiklerinde %20 civarında kazanç sağladıkları ve sattıkları dövizi avantajlı şekilde yerine koydukları gözüküyor. "Bunu başarmak kolay değil" diye itiraz edenlere, Dolar/TL 5 yıllık grafiğine bakmalarını tavsiye ediyorum. Özet şu: "Piyasalar her zaman fırsat sunar".

Bireysel yatırımcılar kısıtlı bir zaman aralığındaki gelişmelere odaklandıkları için, uzun vadedeki gelişmeleri görmek bir kenara, bilgi eksikliğinden kısa vadeli gelişmelerden kazanç da sağlayamıyorlar. Belki döviz kurlarının bu kadar can yakmasının sebebi biraz da finansal okuryazarlık eksikliğinden kaynaklanıyor desem yanlış olmaz.