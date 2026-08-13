Dolar ve eurodan vazgeçen döviz yatırımcısı altına koştu
Türkiye’de tasarruf sahiplerinin finansal piyasalardaki varlığı temmuz ayı sonu itibarıyla 50,3 trilyon TL seviyesine ulaştı. Finansal piyasalardaki tasarruf büyüklüğü yılbaşında 44,2 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Dolayısıyla sistemdeki tasarruflar, 7 ay sonunda 6.1 trilyon TL (yüzde 13,8) büyüdü.
Tasarrufların yatırım araçları arasındaki dağılımına bakıldığında, en büyük payı 17,8 trilyon TL ile Türk Lirası mevduat alıyor. TL mevduatların toplam tasarruflar içerisindeki payı yüzde 35,38 seviyesinde.
Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) verilerine göre, tasarruf sahiplerinin 10,4 trilyon TL’si ise Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) park etmiş durumda. Döviz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) birikimlerin büyüklüğü 6,2 trilyon TL. Kıymetli madenler depo hesaplarında ise 4,2 trilyon TL var.
Dolar ve euro hesaplarında erime
Merkez Bankası, geçtiğimiz dönemlerde DTH rakamlarına para birimlerinin yanında kıymetli maden depo hesaplarını da dahil etti. Son açıklanan verilere göre, bankacılık sisteminde gerçek kişilerin sahip olduğu döviz hesaplarının büyüklüğü 31 Temmuz itibarıyla 138 milyar 580 milyon dolar seviyesinde.
Döviz hesapları içerisinde gösterilen dolar, euro, diğer ülke paraları ve kıymetli madenlerin toplam içerisindeki değişimine bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Gerçek kişilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 2025 yılı sonunda 142,7 milyar dolar seviyesinde.
Bu rakamın içerisinde dolar hesaplarının ağırlığı yüzde 23,83, euro hesaplarının ağırlığı yüzde 19,89, diğer ülke para birimlerinin tutulduğu hesapların ağırlığı yüzde 2,28 seviyesinde. Ağırlıklı olarak altın tutulan kıymetli maden depo hesaplarının DTH içerisindeki payı ise yılbaşında yüzde 53,99 seviyesinde.
Hem kur hem ons fiyatı etkili
Aradan geçen 7 aylık süreçte dolar hesaplarının payı 2.57 puan azalarak yüzde 21,27’ye indi. Euro hesaplarının payı ise 1.36 puan geriledi ve yüzde 18,53 oldu. Bu süreçte kıymetli maden hesaplarının payı 3.92 puan artarak yüzde 57,91’e çıktı. Başka bir ifadeyle son yıllarda enflasyonun altında bir değer artışına razı olan döviz yatırımcısı, altına yönelmiş durumda.
Bunun iki nedeni var. İlki altın fiyatlarında özellikle geçen yıl ve bu yılın başında yaşanan yukarı yönlü sert hareket. Diğeri ise yurtiçinde altın fiyatlarının aynı zamanda dolar kuruna endeksli olması.
Çünkü yurtiçinde altın fiyatları, ons fiyatı ile dolar kurunun çarpılmasıyla hesaplanıyor. Dolayısıyla döviz yatırımcısı hem kurlarda olası bir artıştan hem de uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki yükselişten aynı anda faydalanmış oluyor.
Dolar hesapları 2025’te de küçüldü
Parite etkisinden arındırılmış rakamlara bakıldığında döviz hesapları arasındaki kayış çok daha net şekilde ortaya çıkıyor. Gerçek kişilerin dolar hesaplarında bu yıl yaşanan erime 4,5 milyar dolar. Euro hesaplarındaki düşüş ise 2 milyar 44 milyon dolar seviyesinde.
Bu iki para birimi dışındaki döviz hesaplarında önemli bir değişim yaşanmamış. Parite etkisinden arındırılmış kıymetli maden hesaplarındaki büyüme ise 7 ay sonunda 12,5 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı verilerine bakıldığında da farklı bir sonuç yok.
Ancak geçen sene dolar hesaplarında yaşanan yaklaşık 3,2 milyar dolarlık erimeye karşın euro hesaplarında 650 milyon dolarlık artış yaşanmıştı. Kıymetli madenler hesabı 2025 yılında da 12,4 milyar dolar ile hızlı bir büyümeye imza attığı görülüyor.
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