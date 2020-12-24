Dolardaki iki haftalık düşüş bugüne hazırlık işareti mi?

✔ Dövizde yaklaşık iki haftadır belirgin bir düşüş var. Bu düşüş acaba bugünkü PPK toplantısı öncesinde pozisyon alındığını mı gösteriyor?

✔ Bugüne ilişkin genel beklenti faizin 1.50 puan artırılması. Daha düşük artışta döviz yükselişe geçebilir.

✔ 2021 adeta ters dolarizasyon yılı ilan edilecek ya... Bu gerçekten çok isteniyorsa faizin daha fazla artırılması şaşırtıcı olmaz.

Bir buçuk ay önce olanları hepimiz biliyoruz. Dolar kuru 8.50’ye ulaşmış ve füze gibi yükselmeye devam ederken gerçekleşen iki görev değişikliği piyasaları bir anda rahatlattı. 7 Kasım’da Merkez Bankası Başkanı değiştirildi, ardından da Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifası geldi.

Yeni başkan Naci Ağbal’ın ilk açıklamasıyla birlikte dövizde başlayan gerileme, Maliye Bakanlığı’ndaki görev değişikliğiyle iyice belirginleşti.

Para Politikası Kurulu’nun 19 Kasım toplantısında politika faizini fiili faiz olan ortalama fonlama maliyeti düzeyine çıkarması ve bu tarihten sonra fonlamanın tümüyle politika faizinden yapılacağının ilan edilmesi dövizin adeta yatay hale gelmesini sağladı.

Eş zamanlı olarak portföy yatırımlarının artıya dönmesi ve böylece dövizde göreli bir rahatlama yaşanması, en azından çıkışın durması, kuru iyice durağan hale getirdi.

Ve geldik bugüne, 24 Aralık’a... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın son toplantısını yapacak. Ne karar alındığını saat 14.00’te öğreneceğiz.

“1.50 puandan aşağısı kurtarmaz!”

Grafiğimizde son dönem için dikkat çeken bir eğilim var. Dolar neredeyse iki haftadır belirgin bir düşüş gösteriyor.

Niye dersiniz? Piyasa ne bekliyor olabilir ki döviz kuru gerilesin?

Gelin önce Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 yılı para ve kur politikasını açıklarken çok özet olarak ne demişti, onu hatırlayalım:

- 2021 yılında para politikasında sıkı ve kararlı duruş sergilenecek.

-Piyasa haftalık repo ihale faizinden fonlanmaya devam edilecek; gecelik faiz ve geç likidite penceresi para politikası aracı olarak kullanılmayacak.

- Ters dolarizasyon gerçekleşmesi için çaba gösterilecek.

Piyasa artık biliyor ki, Merkez Bankası politika faizim yüzde 15 dedikten sonra, koşulların değiştiği gerekçesiyle piyasayı yüzde 16.50’lik gecelik faizden ya da yüzde 19.50’lik geç likidite penceresinden fonlamayacak; böyle tuhaflıklara yönelinmeyecek. Yani piyasa haftalık repo ihale faizi yüzde 15 olarak ilan edilmişse yeni bir kararla bu değiştirilinceye kadar oranın bu olduğunu bilecek. Bu kuşkusuz çok büyük bir artıdır.

Gelelim bugün ne karar alınabileceğine... Anketler 1.50 puan dolayında bir artışı, piyasa diliyle söylersek satın almış durumda. Sanki el sıkışılmış, “1.50 puandan aşağısı kurtarmaz abi” denilmiş gibi bir görüntü var...

Sahi dolar yaklaşık iki haftadır düzenli olarak bu yüzden mi geriliyor? Belli ki Merkez Bankası’nın ne yapacağı konusunda bir kanaat oluşmuş.

Acaba bu gerileme 1.50 puana mı denk geliyor, yoksa daha yüksek bir artış beklendiğine mi işaret ediyor?

Öyle görünüyor ki grafiğimizde yeşilin maviye doğru hamle yapmasının önlemek faizi en az 1.50 puan artırarak yüzde 16.50’ye çıkarmakla mümkün olacak.

1.50 puandan düşük artışlarda yeşil ile mavi arasındaki makas daralabilir.

Hele hele faize hiç dokunulmazsa yeşil maviye doğru tırmanır gider.

Yok eğer faiz artışı daha fazla olursa yeşil-mavi makası daha da açılır.

DÖVİZDEN TL’YE DÖNÜŞ OLACAKSA...

2021 yılı adeta ters dolarizasyon yılı ilan edilecek. Vatandaş döviz almayacak, hatta elindekini satıp TL’ye dönecek.

İyi de TL'ye dönmenin ciddi bir cazibesinin olması gerekir, değil mi.

Mevduat faizleri son dönemde belirgin olarak arttı ama bu yeterli görünmüyor. Faizdeki stopajı düşürmek suretiyle net faizin bir miktar daha artması da sağlandı; ama yine de vatandaş tasarrufunu TL cinsinden değerlendirmekten yana değil.

Eğer 2021’de gerçekten dövizden TL’ye bir geçiş bekleniyor, en azından döviz tasarrufunun daha da artmasının önlenebilmesi amaçlanıyorsa TL getirisinin daha yüksek tutulması gerekiyor.

İlk adımı atacak olan da tabii ki Merkez Bankası. Dolayısıyla her ne kadar piyasalar bugünkü toplantıda 1.50 puan dolayında bir faiz artışı bekliyorsa da daha yüksek bir artırım kararı da hiç sürpriz olmaz.