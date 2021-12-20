Doları dışarıda FED içeride TİM basıyor

Her ay artık 20 milyar $’lık ihracat açıklıyoruz. Bunu da 90 bin 617 ihracatçı firma başarıyor. Turizm ise ilave dolar üreticimiz. Fakat aslan payı Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM’e ait. Başkan İsmail Gülle; 2023’e dek ihracatçı sayımızı 130 bine çıkarma hedefinden söz ediyor.

Bize gereken, ihracatçı ordusuna yeni neferler katmak. Zira ancak onlar sayesinde döviz bağımlılığımızı borçlanma dışındaki kaynaklardan üretebiliyoruz. Bunun için sadece büyük firmalarımızın değil, KOBİ’lerimizin de devreye alınması gerekiyor.

HER AY 2000 KOBİ İHRACATÇI OLACAK

Kurun geldiği noktada gördük ki döviz kazandırıcı faaliyeti olan şirketler, döviz tsunamisinden daha az etkilenmiş. Peki, o halde şirketlerimizin döviz kazandırıcı hale gelmesi için yeni yöntemler bulamaz mıyız? TİM halen ayda 1,600 KOBİ’yi ihracat ordusuna katıyor ve bu sayıyı ayda 2 bine çıkaracak.

TİM’in 13 bölgede (Mersin, Antalya, Denizli, Erzurum, Trabzon, Ankara, Bursa, Ege, Gaziantep, İstanbul gibi) KOBİ’lere hizmet veren ihracat ofisi var. Burada; ihracat ve kredi finansman danışmanları, a’dan z’ye ihracatın her adımını öğretiyor, eğitiyor, soru cevaplıyor.

Yurtdışı fuarları destek hesaplama, ihracat radarı, basitleştirilmiş gümrük hattı başvurusu, dolaşım ve menşe ispat belge başvurusu, müşavire danışma, ihracat rehberi, devlet yardımları ve sanal ticaret akademisi, KOBİ’lerin yararlanabileceği kaynaklar arasında yer alıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bir KOBİ nasıl ihracatçı olur?

Öncelikle “hedef ülke, hedef ülkem, benim ürünüm, benim temsilcim” kararını vermeli ve tim.org.tr’ye başvurmalı. Ya da telefonla Alo TİM’i (444 0 846) arayıp bilgi almalı. TİM-KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı Başvuru formunu doldurup ücretsiz eğitimler katılmalı.

TİM, ihracatçı adayı KOBİ’lere ne tür hizmetler veriyor?

İhracatçı belgesi, strateji oluşturma, kredi teşvik danışmanlığı yanı sıra mali ve hukuki alanda bilgi eksiklerini gideriyor. İhracat sürecinde ortaya çıkan bilgi eksikliklerini gideriyor ve hedef ülke veya ürün hakkında bireysel danışmanlık sağlıyor.

NOT

NİTELİKLİ KOBİ DÖVİZ KAZANABİLİYOR

ABD Eski Hazine Bakanı John Connely; “dolar bizim paramız ama sizin probleminiz” diyordu. Haklıydı da… Eğer kendi paranı dışlar, ekonomini dolara bağlarsan ve onu üretecek imkânlardan mahrum isen problem haline gelebiliyor. Tıpkı bugün Türkiye’de olduğu gibi…

İhracatın dahi, dolarla ithal ettiklerine bağlı ise içeride dolar kazandırıcı faaliyetlerde bulunsan iyi olur. Bunun bilinen 4 yolu var; 1-ihracat, 2-turizm, 3- işçi dövizleri ve 4- borçlanma…

İhracat ve turizm, en güvenilir dolar kaynaklarımız. Gurbetçiden gelen işçi dövizleri neredeyse tarih oldu ve borçlanma ise hayli pahalı… Libor’a CDS’lerin %1’ini ekliyorsun, yetmiyor bir de sana güvenip borç vermeleri gerekiyor.

Yapılacak şudur; döviz kazandırıcı faaliyetleri artırmak ve bu sürece KOBİ’leri de katmak…